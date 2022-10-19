"Хотят использовать как "живой щит". В Херсонской ОВА призвали жителей области игнорировать сообщения оккупантов об эвакуации

ВСУ высокоточным оружием бьют только по оккупантам, их технике, пунктам управления, складам и логистике, отметил Янушевич Фото: Ярослав Янушевич - Херсонська ОДА / Facebook

Об этом Янушевич написал в Facebook 19 октября.

"Гауляйтер [Владимир] Сальдо заявил о так называемой эвакуации из Херсонской области в регионы России. Эти заявления звучат на фоне успехов наших военных, которые в Херсонской области освобождают населенный пункт за населенным пунктом, – написал Янушевич. – Херсонцы, настойчиво прошу вас: игнорируйте все, что вам говорят или требуют от вас оккупанты. Они хотят взять наших людей в заложники и использовать их как "живой щит".

Глава ОВА отметил, что ВСУ высокоточным оружием бьют только по оккупантах, их технике, пунктам управления, складам и логистике. В то же время россияне "беспощадно обстреливают мирные объекты, где нет военных", добавил Янушевич.

Незаконно назначенный оккупантами замглавы "администрации Херсонской области" Кирилл Стремоусов вечером 18 октября в Telegram разместил видеообращение с призывом к населению эвакуироваться в преддверии наступления ВСУ.

Нардеп от "Евросолидарности" Алексей Гончаренко 19 октября в Telegram показал образец инструкции по эвакуации, листовки с которой оккупанты массово раздают на улицах Херсона. Населению предлагают эвакуироваться с правого на левый берег Днепра – "в другие регионы Российской Федерации".

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким предупредил о вероятных планах российских захватчиков обстрелять временно оккупированный Херсон, обвинив в этом ВСУ.

Сальдо проинформировал сегодня, что все "органы власти" коллаборантов в Херсонской области убегают на левый берег Днепра (областной центр расположен на правобережье).

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