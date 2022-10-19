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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Хотят использовать как "живой щит". В Херсонской ОВА призвали жителей области игнорировать сообщения оккупантов об эвакуации

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ВСУ высокоточным оружием бьют только по оккупантам, их технике, пунктам управления, складам и логистике, отметил Янушевич
ВСУ высокоточным оружием бьют только по оккупантам, их технике, пунктам управления, складам и логистике, отметил Янушевич
Фото: Ярослав Янушевич - Херсонська ОДА / Facebook

Глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич призвал жителей региона игнорировать сообщения оккупационной администрации об эвакуации.

Об этом Янушевич написал в Facebook 19 октября.

"Гауляйтер [Владимир] Сальдо заявил о так называемой эвакуации из Херсонской области в регионы России. Эти заявления звучат на фоне успехов наших военных, которые в Херсонской области освобождают населенный пункт за населенным пунктом, – написал Янушевич. – Херсонцы, настойчиво прошу вас: игнорируйте все, что вам говорят или требуют от вас оккупанты. Они хотят взять наших людей в заложники и использовать их как "живой щит".

Глава ОВА отметил, что ВСУ высокоточным оружием бьют только по оккупантах, их технике, пунктам управления, складам и логистике. В то же время россияне "беспощадно обстреливают мирные объекты, где нет военных", добавил Янушевич.

https://www.facebook.com/YanushevichKherson/posts/pfbid0yENmd3CPEWWhmmvQEnpfEFmyA3bj22DNb36MXHJgTmty59Jz93SzdQPmfCYUgkYbl

Незаконно назначенный оккупантами замглавы "администрации Херсонской области" Кирилл Стремоусов вечером 18 октября в Telegram разместил видеообращение с призывом к населению эвакуироваться в преддверии наступления ВСУ.

Нардеп от "Евросолидарности" Алексей Гончаренко 19 октября в Telegram показал образец инструкции по эвакуации, листовки с которой оккупанты массово раздают на улицах Херсона. Населению предлагают эвакуироваться с правого на левый берег Днепра – "в другие регионы Российской Федерации".

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким предупредил о вероятных планах российских захватчиков обстрелять временно оккупированный Херсон, обвинив в этом ВСУ.

Сальдо проинформировал сегодня, что все "органы власти" коллаборантов в Херсонской области убегают на левый берег Днепра (областной центр расположен на правобережье).

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова.

Херсон – единственный областной центр Украины, который захватчикам удалось временно оккупировать после начала широкомасштабного вторжения. Освобождение Херсона президент Владимир Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге.

В ОК "Юг" 29 августа сообщали, что на юге ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям, в том числе в Херсонской области. 12 октября Янушевич отметил, что в Херсонской области деоккупированы 75 населенных пунктов.

19 октября Генштаб ВСУ сообщил, что российские оккупанты скрыто перебрасывают военную технику и личный состав в Херсонскую область.

Накануне командующий российскими войсками в войне против Украины Сергей Суровикин заявил о "непростой военно-тактической ситуации" в районе боевых действий на южной части фронта.

Теги: Россия, Украина, оккупация, Херсонская область, эвакуация, Херсонская ОГА, ВСУ, война России против Украины, Владимир Сальдо, российские оккупанты, Ярослав Янушевич
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