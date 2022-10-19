"Хотят использовать как "живой щит". В Херсонской ОВА призвали жителей области игнорировать сообщения оккупантов об эвакуации

Об этом Янушевич написал в Facebook 19 октября.
"Гауляйтер [Владимир] Сальдо заявил о так называемой эвакуации из Херсонской области в регионы России. Эти заявления звучат на фоне успехов наших военных, которые в Херсонской области освобождают населенный пункт за населенным пунктом, – написал Янушевич. – Херсонцы, настойчиво прошу вас: игнорируйте все, что вам говорят или требуют от вас оккупанты. Они хотят взять наших людей в заложники и использовать их как "живой щит".
Глава ОВА отметил, что ВСУ высокоточным оружием бьют только по оккупантах, их технике, пунктам управления, складам и логистике. В то же время россияне "беспощадно обстреливают мирные объекты, где нет военных", добавил Янушевич.
Незаконно назначенный оккупантами замглавы "администрации Херсонской области" Кирилл Стремоусов вечером 18 октября в Telegram разместил видеообращение с призывом к населению эвакуироваться в преддверии наступления ВСУ.
Нардеп от "Евросолидарности" Алексей Гончаренко 19 октября в Telegram показал образец инструкции по эвакуации, листовки с которой оккупанты массово раздают на улицах Херсона. Населению предлагают эвакуироваться с правого на левый берег Днепра – "в другие регионы Российской Федерации".
Глава Николаевской ОВА Виталий Ким предупредил о вероятных планах российских захватчиков обстрелять временно оккупированный Херсон, обвинив в этом ВСУ.
Сальдо проинформировал сегодня, что все "органы власти" коллаборантов в Херсонской области убегают на левый берег Днепра (областной центр расположен на правобережье).
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова.
Херсон – единственный областной центр Украины, который захватчикам удалось временно оккупировать после начала широкомасштабного вторжения. Освобождение Херсона президент Владимир Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге.
В ОК "Юг" 29 августа сообщали, что на юге ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям, в том числе в Херсонской области. 12 октября Янушевич отметил, что в Херсонской области деоккупированы 75 населенных пунктов.
19 октября Генштаб ВСУ сообщил, что российские оккупанты скрыто перебрасывают военную технику и личный состав в Херсонскую область.
Накануне командующий российскими войсками в войне против Украины Сергей Суровикин заявил о "непростой военно-тактической ситуации" в районе боевых действий на южной части фронта.