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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Ким: Путин объявил военное положение на оккупированных территориях для мобилизации, чтобы украинцы воевали против украинцев

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В незаконных "республиках" Донбасса оккупанты забрали в армию уже почти всех мужчин
В незаконных "республиках" Донбасса оккупанты забрали в армию уже почти всех мужчин
Фото: ЕРА

Военное положение, которое президент России Владимир Путин ввел с 20 октября в оккупированных частях Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областей, приведет к попыткам мобилизации украинцев на этих территориях. Об этом в эфире национального телемарафона, который транслирует "1+1", заявил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

По его словам, после провальной мобилизации в РФ оккупанты хотят добрать солдат в захваченных населенных пунктах.

"Это значит, что они будут иметь право призывать наших граждан и бросать их воевать против нас же. Наши люди воевать не хотят, но для этого у оккупантов есть заградотряды. То есть они будут не то чтобы пушечным мясом, но щитом. Россияне понимают, что мы не сможем своих расстреливать", – поделился прогнозом Ким.

Он отметил, что в незаконных "республиках" Донбасса мобилизовали уже почти всех мужчин, их отправляют на переднюю линию боев за Херсонскую область и не дают отступать.

"Их, кстати, оставляют на правом берегу Днепра, вывозят оттуда только командование. А призывников и боевиков из "ЛНР" оставляют там, что называется, стоять насмерть. Возможно, кино будут снимать о героической обороне Херсонской области. Но очевидно, что их тактика – она не о людях, она о власти", – сказал глава ОВА.

Тем украинцам, кто насильно будет призван в армию оккупантов, Ким советует искать возможность воспользоваться программой "Хочу жить", которая позволяет сдаться. Несмотря на то, что она заблокирована на захваченных территориях, на сайт можно зайти через VPN и связаться с украинскими спецслужбами для сохранения жизни, добавил он.

Контекст:

Введение  Путиным "военного положения" на временно оккупированных территориях Украины для украинских властей ничего не изменит, процесс деоккупации захваченных регионов продолжится. Об этом 19 октября заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. По его словам, это решение РФ следует рассматривать только как псевдолегализацию мародерства и разграбления имущества украинцев. "Для Украины это не меняет ничего: продолжаем освобождение и деоккупацию своих территорий", – написал он.

Теги: Россия, Владимир Путин, Донбасс, Херсонская область, мобилизация, военное положение, Николаевская область, война России против Украины, Николаевская ОГА, Виталий Ким
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