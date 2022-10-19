Ким: Путин объявил военное положение на оккупированных территориях для мобилизации, чтобы украинцы воевали против украинцев

По его словам, после провальной мобилизации в РФ оккупанты хотят добрать солдат в захваченных населенных пунктах.

"Это значит, что они будут иметь право призывать наших граждан и бросать их воевать против нас же. Наши люди воевать не хотят, но для этого у оккупантов есть заградотряды. То есть они будут не то чтобы пушечным мясом, но щитом. Россияне понимают, что мы не сможем своих расстреливать", – поделился прогнозом Ким.

Он отметил, что в незаконных "республиках" Донбасса мобилизовали уже почти всех мужчин, их отправляют на переднюю линию боев за Херсонскую область и не дают отступать.

"Их, кстати, оставляют на правом берегу Днепра, вывозят оттуда только командование. А призывников и боевиков из "ЛНР" оставляют там, что называется, стоять насмерть. Возможно, кино будут снимать о героической обороне Херсонской области. Но очевидно, что их тактика – она не о людях, она о власти", – сказал глава ОВА.

Тем украинцам, кто насильно будет призван в армию оккупантов, Ким советует искать возможность воспользоваться программой "Хочу жить", которая позволяет сдаться. Несмотря на то, что она заблокирована на захваченных территориях, на сайт можно зайти через VPN и связаться с украинскими спецслужбами для сохранения жизни, добавил он.