Подоляк о "военном положении", которое ввел Путин на оккупированных территориях: Для Украины это не меняет ничего

Об этом 19 октября в Twitter заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Введение "военного положения" на оккупированных территориях со стороны России следует рассматривать только как псевдолегализацию мародерства и разграбления имущества украинцев перед очередной "перегруппировкой". Для Украины это не меняет ничего: продолжаем увольнение и деоккупацию своих территорий", – написал он.

Введення «воєнного стану» на окупованих територіях з боку Рф варто розглядати лише як псевдолегалізацію мародерства та розграбування майна українців перед черговим «перегрупуванням». Для України це не змінює нічого: продовжуємо звільнення та деокупацію своїх територій.

Контекст:

С 23-го по 27 сентября на временно оккупированных Россией территориях Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей прошли псевдореферендумы о присоединении этих регионов к России. 30 сентября Путин подписал "договоры" о "вхождении" в состав РФ временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. 5 октября Путин утвердил незаконную аннексию захваченных территорий Украины. 19 октября он о решении ввести "военное положение" на этих территориях с полуночи 20 октября.

12 октября Генассамблея ООН приняла резолюцию "Территориальная целостность Украины: защита принципов Устава ООН" о непризнании псевдореферендумов в четырех областях Украины, ее поддержали 143 из 193 стран – членов организации, пять проголосовали против, 35 (в том числе Индия и Китай) воздержались. Против выступили Беларусь, Северная Корея, Никарагуа, Россия и Сирия. Единственной страной мира, признавшей "референдумы" российских оккупантов в Украине, стала Северная Корея.

Украинские защитники осенью освободили от псевдореферендума десятки населенных пунктов, отметил Зеленский 4 октября.