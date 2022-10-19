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Байден не хочет встречаться с Путиным на саммите G20 "даже в коридоре" – СМИ

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В качестве президента Байден встречался с Путиным только один раз на саммите в Женеве летом 2021 года
В качестве президента Байден встречался с Путиным только один раз – на саммите в Женеве летом 2021 года
Фото: ЕРА

Официальные лица Белого дома предпринимают все возможные шаги, чтобы президент США Джо Байден и президент России Владимир Путин не встретились лично на саммите G20 на Бали в следующем месяце. Об этом 19 октября пишет Politico.

По его данным, в администрации Байдена не исключают, что лидеры двух стран в какой-то момент могут оказаться на одном и том же большом пленарном заседании. Но уверены, что личная встреча исключена – американский президент не хочет встречаться со своим российским коллегой даже в коридоре или на групповом фото лидеров, пишет издание.

"Мы знаем, что президент Байден думает о президенте Путине: он думает, что он – убийца, что он – военный преступник. С убийцами и военными преступниками обычно не встречаются", – сказал Politico бывший посол США в Украине Уильям Тейлор.

Авторы статьи отмечают, что Байден во время своей каденции встречался с Путиным только один раз – на саммите в Женеве (Швейцария) летом 2021 года. Накануне вторжения России в Украину президенты говорили несколько раз по телефону, последний раз – в феврале, за несколько дней до начала войны. 

Контекст:

Саммит G20 состоится 15–16 ноября на Бали.

Россия была исключена из G8 после аннексии Крыма в 2014 году. Байден заявил в конце марта, что в связи с вторжением России в Украину РФ следует исключить и из G20. Однако исключение России из G20 является более сложной процедурой, чем исключение из G8, для этого требуется консенсус, а такие страны, как Китай, скорее всего, не дадут согласия, отмечало Bloomberg.

Агентство Bloomberg писало 25 апреля, что Индонезия хотела "оставаться нейтральной" и отказывалась приглашать Украину в качестве гостя на саммит, в котором будет участвовать Россия. Западные страны, в частности США, добивались, чтобы президента Украины Владимира Зеленского пригласили "хотя бы на часть встречи".

В правительствах Италии и Великобритании высказывали мнение, что Путина не будет на Бали. Но президент Индонезии говорил в августе, что Путин сказал ему, что приедет лично.

Теги: Россия, Владимир Путин, США, Джо Байден, Белый дом, Бали, саммит G20
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