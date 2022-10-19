Байден не хочет встречаться с Путиным на саммите G20 "даже в коридоре" – СМИ

По его данным, в администрации Байдена не исключают, что лидеры двух стран в какой-то момент могут оказаться на одном и том же большом пленарном заседании. Но уверены, что личная встреча исключена – американский президент не хочет встречаться со своим российским коллегой даже в коридоре или на групповом фото лидеров, пишет издание.
"Мы знаем, что президент Байден думает о президенте Путине: он думает, что он – убийца, что он – военный преступник. С убийцами и военными преступниками обычно не встречаются", – сказал Politico бывший посол США в Украине Уильям Тейлор.
Авторы статьи отмечают, что Байден во время своей каденции встречался с Путиным только один раз – на саммите в Женеве (Швейцария) летом 2021 года. Накануне вторжения России в Украину президенты говорили несколько раз по телефону, последний раз – в феврале, за несколько дней до начала войны.
Саммит G20 состоится 15–16 ноября на Бали.
Россия была исключена из G8 после аннексии Крыма в 2014 году. Байден заявил в конце марта, что в связи с вторжением России в Украину РФ следует исключить и из G20. Однако исключение России из G20 является более сложной процедурой, чем исключение из G8, для этого требуется консенсус, а такие страны, как Китай, скорее всего, не дадут согласия, отмечало Bloomberg.
Агентство Bloomberg писало 25 апреля, что Индонезия хотела "оставаться нейтральной" и отказывалась приглашать Украину в качестве гостя на саммит, в котором будет участвовать Россия. Западные страны, в частности США, добивались, чтобы президента Украины Владимира Зеленского пригласили "хотя бы на часть встречи".
В правительствах Италии и Великобритании высказывали мнение, что Путина не будет на Бали. Но президент Индонезии говорил в августе, что Путин сказал ему, что приедет лично.