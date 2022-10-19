Байден не хочет встречаться с Путиным на саммите G20 "даже в коридоре" – СМИ

В качестве президента Байден встречался с Путиным только один раз – на саммите в Женеве летом 2021 года Фото: ЕРА

По его данным, в администрации Байдена не исключают, что лидеры двух стран в какой-то момент могут оказаться на одном и том же большом пленарном заседании. Но уверены, что личная встреча исключена – американский президент не хочет встречаться со своим российским коллегой даже в коридоре или на групповом фото лидеров, пишет издание.

"Мы знаем, что президент Байден думает о президенте Путине: он думает, что он – убийца, что он – военный преступник. С убийцами и военными преступниками обычно не встречаются", – сказал Politico бывший посол США в Украине Уильям Тейлор.

Авторы статьи отмечают, что Байден во время своей каденции встречался с Путиным только один раз – на саммите в Женеве (Швейцария) летом 2021 года. Накануне вторжения России в Украину президенты говорили несколько раз по телефону, последний раз – в феврале, за несколько дней до начала войны.