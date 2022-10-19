Эрдоган заявил, что договорился с Путиным о создании в Турции газового хаба

По его словам, он может стать источником российского газа для европейских потребителей.

"Сейчас Европа думает о том, как обеспечить себя энергией в предстоящий зимний период. У нас, слава Аллаху, такой проблемы нет. Более того, на последней нашей встрече с [президентом России Владимиром] Путиным, мы договорились о создании в Турции газового хаба. Как он и сам объявил, Европа может использовать российский газ через Турцию", – сказал Эрдоган.

President and Party Chairman @RTErdogan speaks at the parliamentary group meeting in Ankara… https://t.co/Sds5sEk9QI — AK Party (@akpartyenglish) October 19, 2022

Как пишет Al-monitor, Россия в прошлом году поставила 44,8% газа в Турцию. В следующем году там пройдут двойные парламентские и президентские выборы и любое разногласие с Путиным, которое приведет к отключению газа зимой, безусловно, повлияет на выборы в следующем году, считает издание.

И наоборот, хорошие отношения с Москвой обещают отсутствие дефицита газа, кроме того, создание хаба даст Турции некоторый контроль над транзитом газа в Европу и над ценами на газ, пишут авторы статьи.

"Это предложение о создании хаба призвано привлечь внимание турецких избирателей, которые думают, что наличие хаба принесет стране деньги и сделает ее более важным игроком, что не соответствует действительности", – прокомментировал заявление президента бывший глава газового департамента турецкого государственного импортера газа и оператора транзитных трубопроводов Botas.