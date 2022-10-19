Эрдоган заявил, что договорился с Путиным о создании в Турции газового хаба

По его словам, он может стать источником российского газа для европейских потребителей.
"Сейчас Европа думает о том, как обеспечить себя энергией в предстоящий зимний период. У нас, слава Аллаху, такой проблемы нет. Более того, на последней нашей встрече с [президентом России Владимиром] Путиным, мы договорились о создании в Турции газового хаба. Как он и сам объявил, Европа может использовать российский газ через Турцию", – сказал Эрдоган.
President and Party Chairman @RTErdogan speaks at the parliamentary group meeting in Ankara… https://t.co/Sds5sEk9QI— AK Party (@akpartyenglish) October 19, 2022
Как пишет Al-monitor, Россия в прошлом году поставила 44,8% газа в Турцию. В следующем году там пройдут двойные парламентские и президентские выборы и любое разногласие с Путиным, которое приведет к отключению газа зимой, безусловно, повлияет на выборы в следующем году, считает издание.
И наоборот, хорошие отношения с Москвой обещают отсутствие дефицита газа, кроме того, создание хаба даст Турции некоторый контроль над транзитом газа в Европу и над ценами на газ, пишут авторы статьи.
"Это предложение о создании хаба призвано привлечь внимание турецких избирателей, которые думают, что наличие хаба принесет стране деньги и сделает ее более важным игроком, что не соответствует действительности", – прокомментировал заявление президента бывший глава газового департамента турецкого государственного импортера газа и оператора транзитных трубопроводов Botas.
После вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля, страны Запада ввели несколько пакетов санкций против России, а также стали массово отказываться от российских нефти и газа и искать им альтернативу.
5 августа Еврокомиссия утвердила план экономии газа на 15%, чтобы сэкономить топливо "на эту зиму и подготовиться к возможным перебоям с поставками газа из России, которая постоянно использует энергоносители в качестве оружия".
5 сентября газета Financial Times сообщила, что Еврокомиссия подготовила два возможных варианта ограничения цен на газ из России. Согласно проекту, рассматривается возможность ограничить цену на весь импорт из РФ или для определенных стран (в зависимости от степени их энергетической независимости).
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что ЕК хочет ввести предельную цену на российский газ, чтобы урезать доходы России, которые президент РФ Владимир Путин "использует для финансирования войны в Украине.