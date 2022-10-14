Меркель заявила, что не жалеет о закупках газа у России

Во время пребывания в должности главы правительства Германии Меркель решила сделать ставку на дешевый природный газ из России в условиях новой энергетической политики ФРГ и не жалеет об этом.
"В период трансформации было ясно, что нам необходим природный газ, чтобы однажды, разумеется, полностью перейти на свободные от двуокиси углерода виды энергии. Мы всегда действуем в то время, в котором находимся", – заявила экс-канцлер.
По ее словам, на то время было разумно и объяснимо получать трубопроводный газ из России, который был дешевле, чем сжиженный природный газ из других регионов мира, таких как США, Саудовская Аравия или Катар.
После вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля, страны Запада ввели несколько пакетов санкций против России, а также стали массово отказываться от российских нефти и газа и искать им альтернативу.
Совет Европейского союза 5 августа утвердил постановление о снижении потребления газа в странах ЕС на 15% на фоне сокращения поставок российского газа по "Северному потоку" до 20% от мощности трубопровода.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что российский "Газпром" намеренно держит свои хранилища полупустыми. При этом в 12 странах – членах ЕС российские поставки уже ограничены или полностью прекращены. Поэтому Европа должна быть готова к худшему сценарию – к полной остановке поставок газа рано или поздно, предупредила глава Еврокомиссии.
Посол Германии в Украине Анка Фельдгузен заявила 12 сентября, что Германия готова к прекращению поставок газа из России.