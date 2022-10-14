ГОРДОН
 
 
МИР

Меркель заявила, что не жалеет о закупках газа у России

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Ангела Меркель объяснила, почему Германия решила покупать газ у РФ
Ангела Меркель объяснила, почему Германия решила покупать газ у РФ
Фото: EPA

Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель сказала, что считает правильными свои решения относительно покупки газа у России, когда она возглавляла правительство. Об этом она заявила 13 октября на мероприятии, организованном Фондом Галуста Гюльбенкяна в Лиссабоне, сообщает DW.

Во время пребывания в должности главы правительства Германии Меркель решила сделать ставку на дешевый природный газ из России в условиях новой энергетической политики ФРГ и не жалеет об этом.

"В период трансформации было ясно, что нам необходим природный газ, чтобы однажды, разумеется, полностью перейти на свободные от двуокиси углерода виды энергии. Мы всегда действуем в то время, в котором находимся", – заявила экс-канцлер.

По ее словам, на то время было разумно и объяснимо получать трубопроводный газ из России, который был дешевле, чем сжиженный природный газ из других регионов мира, таких как США, Саудовская Аравия или Катар.

Контекст:

После вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля, страны Запада ввели несколько пакетов санкций против России, а также стали массово отказываться от российских нефти и газа и искать им альтернативу.

Совет Европейского союза 5 августа утвердил постановление о снижении потребления газа в странах ЕС на 15% на фоне сокращения поставок российского газа по "Северному потоку" до 20% от мощности трубопровода.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что российский "Газпром" намеренно держит свои хранилища полупустыми. При этом в 12 странах – членах ЕС российские поставки уже ограничены или полностью прекращены. Поэтому Европа должна быть готова к худшему сценарию – к полной остановке поставок газа рано или поздно, предупредила глава Еврокомиссии.

Посол Германии в Украине Анка Фельдгузен заявила 12 сентября, что Германия готова к прекращению поставок газа из России.

Теги: Россия, Германия, Ангела Меркель, газ
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Названа новая дата премьеры шоу "Холостяк"
Названа новая дата премьеры шоу "Холостяк"
"Стыдно смотреть. Пошло", "Полная деградация". В сети обсуждают видео с участием Волочковой и Джигурды
"Стыдно смотреть. Пошло", "Полная деградация". В сети обсуждают видео с участием Волочковой и Джигурды
Российский поэт Орлуша написал стихотворение о мобилизации в РФ: Разбудила меня Родина-страна, в дверь вломилась и повестку в руки – на!
Российский поэт Орлуша написал стихотворение о мобилизации в РФ: Разбудила меня Родина-страна, в дверь вломилась и повестку в руки – на!
  "Бесстрашные, смелые, красивые и сильные". Зибров посвятил песню украинским защитницам. Видео
  "Бесстрашные, смелые, красивые и сильные". Зибров посвятил песню украинским защитницам. Видео
"Чем больше истории, тем лучше“. Притула передал Маску еще одну книгу по истории Украины
"Чем больше истории, тем лучше“. Притула передал Маску еще одну книгу по истории Украины
Шер продает особняк с комнатами для париков и паники
Шер продает особняк с комнатами для париков и паники
"Теневая клетка". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук на фото передала состояние украинцев
"Теневая клетка". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук на фото передала состояние украинцев
  "Мисс Украина Вселенная 2021" Анна Неплях запела
  "Мисс Украина Вселенная 2021" Анна Неплях запела
"Супергерои среди нас", "Именно вы сейчас являетесь причиной хороших новостей". Украинские звезды поздравили защитников и защитниц Украины
"Супергерои среди нас", "Именно вы сейчас являетесь причиной хороших новостей". Украинские звезды поздравили защитников и защитниц Украины
  "Який ти козак". Тринчер и Pozitiff выпустили трек ко Дню защитников и защитниц Украины
  "Який ти козак". Тринчер и Pozitiff выпустили трек ко Дню защитников и защитниц Украины
Виктория Бекхэм рассказала, почему удалила татуировку с инициалами мужа Дэвида
Виктория Бекхэм рассказала, почему удалила татуировку с инициалами мужа Дэвида
"Если человек уезжает из России, потому что там п...здецовая власть, то это нормально". Цимбалюк рассказал о своем отношении к "хорошим россиянам"
"Если человек уезжает из России, потому что там п...здецовая власть, то это нормально". Цимбалюк рассказал о своем отношении к "хорошим россиянам"
Как в реальной жизни выглядит 67-летний Уиллис, страдающий нарушением речи. Фото
Как в реальной жизни выглядит 67-летний Уиллис, страдающий нарушением речи. Фото
"Пушкин, х...й старушкин". Российский поэт Орлуша обратился к противникам сноса памятников Пушкину в Украине
"Пушкин, х...й старушкин". Российский поэт Орлуша обратился к противникам сноса памятников Пушкину в Украине
"Время не властно". 64-летняя Мадонна "оторвалась" на концерте Post Malone. Видео
"Время не властно". 64-летняя Мадонна "оторвалась" на концерте Post Malone. Видео
49-летняя Клум перед камерой поцеловала своего 33-летнего супруга. Фото
49-летняя Клум перед камерой поцеловала своего 33-летнего супруга. Фото
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
40-летняя Мейхер показала фото без одежды и бюстгальтера (421606)
2
"Эта богемная старушка трудилась в интим-салоне". Невзоров рассказал о прошлом пропагандистки Рудковской (269228)
3
"С каменным лицом". Украинка показала, как Земфира на концерте на Кипре унесла со сцены флаг Украины, не разворачивая. Видео (268290)
4
Украинский журналист – пропагандистке Симоньян: Не обижайтесь, вы – очень некрасивая. Общайтесь и фоткайтесь спиной. Очень прошу (224835)
5
В небе над Кремлем появилось адресованное Пугачевой обращение. Видео (164294)
6
"Стал стукачом", "Какой стыд". Меньшиков, сыгравший в фильме Михалкова сотрудника НКВД, будет сотрудничать со Следкомом РФ (83213)
7
"У Кличко стоит, а у Путина – нет". Братья Кличко снялись в одинаковых футболках с изображением уцелевшего во время обстрелов Киева моста (69737)
8
"Какой веселый день". 49-летняя Клум и ее 18-летняя дочь показали вблизи фигуры в нижнем белье (55655)
 
 
 
 