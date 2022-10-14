Меркель заявила, что не жалеет о закупках газа у России

Во время пребывания в должности главы правительства Германии Меркель решила сделать ставку на дешевый природный газ из России в условиях новой энергетической политики ФРГ и не жалеет об этом.

"В период трансформации было ясно, что нам необходим природный газ, чтобы однажды, разумеется, полностью перейти на свободные от двуокиси углерода виды энергии. Мы всегда действуем в то время, в котором находимся", – заявила экс-канцлер.

По ее словам, на то время было разумно и объяснимо получать трубопроводный газ из России, который был дешевле, чем сжиженный природный газ из других регионов мира, таких как США, Саудовская Аравия или Катар.