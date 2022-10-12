Боррель заявил, что ЕС придется отказаться от газа из РФ и рынка Китая

Боррель отметил, что процветание Запада основано на дешевой российской энергии и доступе к рынку Китая.

"Российский газ – дешевый и якобы доступный, безопасный и стабильный. Доказано, что это не так. И есть доступ к большому рынку Китая для экспорта и импорта, для передачи технологий, для инвестиций, для того, чтобы иметь дешевые товары", – сказал он.

Теперь, по словам Борреля, нужно искать новые пути для энергетики внутри Европейского союза.

"Мы не должны менять одну зависимость на другую. Лучшая энергия та, которую вы производите дома. Это проведет сильную реструктуризацию нашей экономики. Люди не знают об этом, но тот факт, что Россия и Китай больше не являются теми, кем они были для нашего экономического развития, потребует сильной реструктуризации нашей экономики", – сказал он.