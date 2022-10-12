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Боррель заявил, что ЕС придется отказаться от газа из РФ и рынка Китая

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Жозеп Боррель рассказал о задачах, которые стоят перед западной экономикой
Жозеп Боррель рассказал о задачах, которые стоят перед западной экономикой
Фото: EPA

Европейскому союзу придется искать замену российским энергоносителям и китайскому рынку. Об этом заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на встрече послов ЕС в Брюсселе 10 октября. Текст его речи цитирует сайт дипломатической службы ЕС.

Боррель отметил, что процветание Запада основано на дешевой российской энергии и доступе к рынку Китая.

"Российский газ – дешевый и якобы доступный, безопасный и стабильный. Доказано, что это не так. И есть доступ к большому рынку Китая для экспорта и импорта, для передачи технологий, для инвестиций, для того, чтобы иметь дешевые товары", – сказал он.

Теперь, по словам Борреля, нужно искать новые пути для энергетики внутри Европейского союза. 

"Мы не должны менять одну зависимость на другую. Лучшая энергия та, которую вы производите дома. Это проведет сильную реструктуризацию нашей экономики. Люди не знают об этом, но тот факт, что Россия и Китай больше не являются теми, кем они были для нашего экономического развития, потребует сильной реструктуризации нашей экономики", – сказал он. 

Контекст:

После вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля, страны Запада ввели несколько пакетов санкций против России, а также стали массово отказываться от российских нефти и газа и искать им альтернативу.

5 августа Еврокомиссия утвердила план экономии газа на 15%, чтобы сэкономить топливо "на эту зиму и подготовиться к возможным перебоям с поставками газа из России, которая постоянно использует энергоносители в качестве оружия".

Восьмой пакет санкций в отношении России из-за ее агрессии против Украины глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила 28 сентября. Евросоюз утвердил его 6 октября. Помимо прочего, восьмой пакет предусматривает установление предельных цен на российскую нефть, импортируемую по сухопутным путям или трубопроводам.

Теги: Россия, Китай, газ, энергетика, Евросоюз, рынок, Жозеп Боррель
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