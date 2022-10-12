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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В ЕС не верили предупреждениям США о том, что Россия начнет войну в Украине – Боррель

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Боррель заявил, что Евросоюз не верил в возможность нападения РФ на Украину
Боррель заявил, что Евросоюз не верил в возможность нападения РФ на Украину
Фото: EPA

Брюссель перед полномасштабным вторжением России в Украину не поверил предупреждениям Соединенных Штатов о том, что начнется война. Об этом сообщил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на встрече послов ЕС в Брюсселе 10 октября. Текст его речи цитирует сайт дипломатической службы ЕС.

"Война в Украине продолжается. Мы не предвидели, насколько эффективно Украина будет сопротивляться. Во-первых, мы не верили, что начнется война. Я должен признать, что американцы говорили нам: "Они [россияне] нападут, они нападут", а мы очень не хотели этому верить. И я очень хорошо помню, как [госсекретарь США] Тони Блинкен позвонил мне и сказал: "Это произойдет в эти выходные". И уже точно через два дня, в 5.00, Киев начали бомбить", – сказал Боррель.

Он отметил, что Украина успешно сопротивляется в том числе благодаря военной поддержке Запада.

Боррель добавил, что в ЕС также не верили, что президент России Владимир Путин может пойти на массовую мобилизацию и открытые ядерные угрозы.

"Думаю, все вы читали и перечитывали последнюю речь Путина, когда он объявил об аннексии. Это выступление должен прочитать каждый европейский гражданин – и вы в частности. Вы должны объяснить миру, что означает его отношение к Западу и каковы истинные причины войны", – сказал Боррель.

Контекст:

24 февраля Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

В конце августа – в начале сентября украинские военные начали контрнаступление в южных и восточных регионах. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.

21 сентября Путин объявил о подписании указа о частичной мобилизации для пополнения войск, вторгшихся в Украину. Министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек. В то же время российские СМИ сообщали, что под призыв может попасть 1,2 млн человек.

Путин заявил 21 сентября о готовности применить ядерное оружие при угрозе территориальной целостности России. Он повторил угрозу 30 сентября, когда объявил о незаконной аннексии части украинской территории.

Теги: США, российская агрессия, война России против Украины, Евросоюз, Жозеп Боррель
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