В ЕС не верили предупреждениям США о том, что Россия начнет войну в Украине – Боррель

"Война в Украине продолжается. Мы не предвидели, насколько эффективно Украина будет сопротивляться. Во-первых, мы не верили, что начнется война. Я должен признать, что американцы говорили нам: "Они [россияне] нападут, они нападут", а мы очень не хотели этому верить. И я очень хорошо помню, как [госсекретарь США] Тони Блинкен позвонил мне и сказал: "Это произойдет в эти выходные". И уже точно через два дня, в 5.00, Киев начали бомбить", – сказал Боррель.

Он отметил, что Украина успешно сопротивляется в том числе благодаря военной поддержке Запада.

Боррель добавил, что в ЕС также не верили, что президент России Владимир Путин может пойти на массовую мобилизацию и открытые ядерные угрозы.

"Думаю, все вы читали и перечитывали последнюю речь Путина, когда он объявил об аннексии. Это выступление должен прочитать каждый европейский гражданин – и вы в частности. Вы должны объяснить миру, что означает его отношение к Западу и каковы истинные причины войны", – сказал Боррель.