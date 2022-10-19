Путин экстренно созывает Совет безопасности и Совет Федерации, могут ввести военное положение в РФ – СМИ

По данным издания, члены Совета Федерации получили смс-сообщения о том, что пленарное заседание верхней палаты продолжится после перерыва, с 17.00. Обычно заседания проходят с 10.00 до 15.00, однако в этот раз работа продолжится в 17.00, после перерыва. Сенаторы сказали изданию, что не помнят, чтобы такое происходило раньше.

Что будет рассматриваться после перерыва, неизвестно. Источники говорят, что тема будет связана с повесткой заседания Совета безопасности, которое состоится днем и на котором должен прозвучать доклад зампредседателя Совбеза Дмитрия Медведева. Некоторые сенаторы не исключают, что может быть введено военное положение либо последуют кадровые перестановки в силовом блоке правительства.

Темой Совбеза заявлены миграционные вопросы: "регулирование миграционных процессов в интересах социально-экономического развития страны и общественно-политической стабильности".