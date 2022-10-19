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Путин экстренно созывает Совет безопасности и Совет Федерации, могут ввести военное положение в РФ – СМИ

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Путин срочно собирает Совбез и Совфед
Путин срочно собирает Совбез и Совфед
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин созывает на экстренное заседание Совет безопасности 19 октября, сразу после него состоится встреча Совета Федерации. Об этом сообщает российское издание "Верстка" со ссылкой на источники.

По данным издания, члены Совета Федерации получили смс-сообщения о том, что пленарное заседание верхней палаты продолжится после перерыва, с 17.00. Обычно заседания проходят с 10.00 до 15.00, однако в этот раз работа продолжится в 17.00, после перерыва. Сенаторы сказали изданию, что не помнят, чтобы такое происходило раньше.

Что будет рассматриваться после перерыва, неизвестно. Источники говорят, что тема будет связана с повесткой заседания Совета безопасности, которое состоится днем и на котором должен прозвучать доклад зампредседателя Совбеза Дмитрия Медведева. Некоторые сенаторы не исключают, что может быть введено военное положение либо последуют кадровые перестановки в силовом блоке правительства.

Темой Совбеза заявлены миграционные вопросы: "регулирование миграционных процессов в интересах социально-экономического развития страны и общественно-политической стабильности".

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

В конце августа – в начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.

По мнению российской журналистки Юлии Латыниной, Путин может столкнуться с перспективой угроз для своей власти в России на фоне неудачно складывающегося вторжения в Украину. 

По оценке советника главы МВД Украины Антона Геращенко, поражения российской армии в Украине влияют на ситуацию в РФ и система управления, которую построил Путин, рушится. Он считает, что есть четыре варианта, как сложится будущее Путина. В том числе Геращенко не исключает, что главу Кремля "растерзает толпа после переворота".

Теги: Владимир Путин, миграция, Совет Федерации, военное положение, Совет безопасности РФ, война России против Украины, заседание
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