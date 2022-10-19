Путин экстренно созывает Совет безопасности и Совет Федерации, могут ввести военное положение в РФ – СМИ

По данным издания, члены Совета Федерации получили смс-сообщения о том, что пленарное заседание верхней палаты продолжится после перерыва, с 17.00. Обычно заседания проходят с 10.00 до 15.00, однако в этот раз работа продолжится в 17.00, после перерыва. Сенаторы сказали изданию, что не помнят, чтобы такое происходило раньше.
Что будет рассматриваться после перерыва, неизвестно. Источники говорят, что тема будет связана с повесткой заседания Совета безопасности, которое состоится днем и на котором должен прозвучать доклад зампредседателя Совбеза Дмитрия Медведева. Некоторые сенаторы не исключают, что может быть введено военное положение либо последуют кадровые перестановки в силовом блоке правительства.
Темой Совбеза заявлены миграционные вопросы: "регулирование миграционных процессов в интересах социально-экономического развития страны и общественно-политической стабильности".
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.
В конце августа – в начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.
По мнению российской журналистки Юлии Латыниной, Путин может столкнуться с перспективой угроз для своей власти в России на фоне неудачно складывающегося вторжения в Украину.
По оценке советника главы МВД Украины Антона Геращенко, поражения российской армии в Украине влияют на ситуацию в РФ и система управления, которую построил Путин, рушится. Он считает, что есть четыре варианта, как сложится будущее Путина. В том числе Геращенко не исключает, что главу Кремля "растерзает толпа после переворота".