ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Буданов: Жив ли Путин? это вопрос, на который я сейчас не отвечу до конца

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Весной у Путина были серьезные проблемы со здоровьем, подтверждает Буданов
Весной у Путина были серьезные проблемы со здоровьем, подтверждает Буданов
Фото: EPA

Начальник Главного управления разведки Минобороны (ГУР МО) Украины генерал-майор Кирилл Буданов заявил в интервью проекту "Орестократія", которое издание "Обозреватель" опубликовало 18 октября, что следует дождаться смены власти в РФ, чтобы достоверно говорить о судьбе президента России Владимира Путина.

"Жив ли он сейчас? Это... вопрос, на который я сейчас не отвечу до конца. Давайте дождемся того момента, когда пройдет трансфер власти в РФ, возможно, только тогда мы сможем узнать правду: если он погиб, то когда это было, а если жив еще, то как он закончит свою жизнь", – сказал глава ГУР МО Украины.

В то же время он подтвердил, что у Путина "были серьезные проблемы со здоровьем весной".

Буданов ранее предполагал, что у президента есть несколько двойников и тот, кого люди воспринимают российским лидером, в действительности – "коллективный Путин". Глава украинской военной разведки заявил: "Кто сегодня исполняет роль условного Путина – вопрос абсолютно открытый". 

Контекст:

Полковник ФСБ в отставке, бывший депутат Госдумы РФ Геннадий Гудков сообщил, ссылаясь на источники, что в 2020 году состояние здоровья Путина резко ухудшилось. "Это отмечали те, кто был допущен к нему на встречи. Они были шокированы, они видели Путина другим. Но медицина сейчас такая, что может и помочь человеку добиться ремиссии, улучшений", – сказал он.

В сентябре 2020 года сокурсник Путина, бывший разведчик КГБ СССР Юрий Швец рассказал, что глава Кремля болен и "у него есть проблемы, которые требуют применения химиотерапии". В ноябре того же года британский таблоид The Sun со ссылкой на свои источники сообщил, что из-за болезни Путин может покинуть пост президента России. В Кремле эту информацию назвали "чушью полной" и заверили, что у Путина отменное здоровье.

В апреле 2022 года российское издание "Проект" выпустило расследование о здоровье Путина. Оно выяснило, что в команде врачей президента РФ есть хирург-онколог.

12 мая издание New Lines Magazine, ссылаясь на неназванного российского бизнесмена, близкого к Кремлю, сообщило, что у Путина рак крови. 19 мая американский режиссер Оливер Стоун, приближенный к Путину, заявил, что президент РФ поборол рак. 2 июня американский журнал Newsweek, ссылаясь на данные засекреченного доклада американской разведки, сообщил, что Путин в апреле прошел курс лечения от рака на поздней стадии.

По данным украинской разведки, в ближайшем окружении Путина паникуют по поводу его здоровья и решений, которые он принимает.

Президент России Владимир Путин тяжело болеет, главное заболевание – роковое – оно необратимо и только прогрессирует. Об этом в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону сказал российский историк, политический аналитик Валерий Соловей.

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, смерть, здоровье, Кремль, разведка, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, власть, Кирилл Буданов
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Помолодела", "Таешь на глазах". В сети обсуждают новый снимок 31-летней alyona alyona, которая похудела на 20 кг. Фото до и после
"Помолодела", "Таешь на глазах". В сети обсуждают новый снимок 31-летней alyona alyona, которая похудела на 20 кг. Фото до и после
35-летняя жена 47-летнего Арестовича показала, как выглядела до знакомства с ним
35-летняя жена 47-летнего Арестовича показала, как выглядела до знакомства с ним
Исполнитель роли Джеймса Бонда Крейг получил почетную награду от британской принцессы Анны. Фото
Исполнитель роли Джеймса Бонда Крейг получил почетную награду от британской принцессы Анны. Фото
В узких брюках с рюкзаком за спиной. 36-летняя премьер-министр Финляндии рассказала, почему ходит на работу пешком
В узких брюках с рюкзаком за спиной. 36-летняя премьер-министр Финляндии рассказала, почему ходит на работу пешком
Кипр определился со своим представителем на "Евровидении 2023"
Кипр определился со своим представителем на "Евровидении 2023"
"Оставляю имя Натальи Кличко в истории". Экс-супруга мэра Киева заявила, что после развода отказалась от его фамилии
"Оставляю имя Натальи Кличко в истории". Экс-супруга мэра Киева заявила, что после развода отказалась от его фамилии
Приходько в костюме свободного кроя показала прогулку с младшим сыном
Приходько в костюме свободного кроя показала прогулку с младшим сыном
"Каждая ваша гривна пойдет на нашу победу". Дикусар после призыва о помощи рассказал о результатах благотворительного сбора
"Каждая ваша гривна пойдет на нашу победу". Дикусар после призыва о помощи рассказал о результатах благотворительного сбора
"Звучит круто". The Rasmus записала совместный трек с Kalush Orchestra на украинском языке. Аудио
"Звучит круто". The Rasmus записала совместный трек с Kalush Orchestra на украинском языке. Аудио
"Я чувствовала, что мой отец пытался убить меня. Он должен гореть в аду". Бритни Спирс опубликовала скандальное заявление
"Я чувствовала, что мой отец пытался убить меня. Он должен гореть в аду". Бритни Спирс опубликовала скандальное заявление
"Это страшно. Ну как так?!" Сопонару прокомментировала слухи о болезни Винника и его отъезд за границу
"Это страшно. Ну как так?!" Сопонару прокомментировала слухи о болезни Винника и его отъезд за границу
Чарльз III встретился в Шотландии с украинскими беженцами. Фото
Чарльз III встретился в Шотландии с украинскими беженцами. Фото
  "Я хотел быть похожим на петушка из Бородянки". Швец рассказал, как перевозил свою фарфоровую коллекцию во время обстрелов Киева
  "Я хотел быть похожим на петушка из Бородянки". Швец рассказал, как перевозил свою фарфоровую коллекцию во время обстрелов Киева G
Дмитрий ГОРДОН
Британский музыкант Род Стюарт приютил семью украинских беженцев
Британский музыкант Род Стюарт приютил семью украинских беженцев
Панин высказался о Путине и русских после очередного обстрела Киева
Панин высказался о Путине и русских после очередного обстрела Киева
  Умер солист итальянской группы Ricchi e Poveri Франко Гатти
  Умер солист итальянской группы Ricchi e Poveri Франко Гатти
 
 
 
 
Больше материалов
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Это приговор. Нам всем". Пропагандистка Симоньян пожаловалась, что в РФ отказываются публиковать ее книгу с буквой Z на обложке (357613)
2
Панин высказался о Путине и русских после очередного обстрела Киева (149943)
3
"Вот же ж горячий мужчина". 47-летний Арестович сделал селфи в ванной в ответ на обвинения в самолюбовании (96382)
4
"Прекрасная украиночка". 38-летняя жена 62-летнего Тигипко похвасталась новой фотосессией на улицах Киева (59370)
5
"Нельзя умалишенных принимать всерьез". Актер из РФ Смольянинов отреагировал на обвинения в "дискредитации" российской армии (45085)
6
"Поверьте, мне остается немного". Арестович заявил, что ежемесячно получает от своего YouTube-канала $30 тыс. прибыли (44275)
7
"Сейчас сделала перерыв, потому что нужна стабильность". Третья жена Арестовича рассказала о своих увлечениях (41709)
8
"Вот это туса", "Столько друзей!" Министр иностранных дел Украины Кулеба показал, с кем провел выходные (41647)
 
 
 
 