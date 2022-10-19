Буданов: Жив ли Путин? это вопрос, на который я сейчас не отвечу до конца

"Жив ли он сейчас? Это... вопрос, на который я сейчас не отвечу до конца. Давайте дождемся того момента, когда пройдет трансфер власти в РФ, возможно, только тогда мы сможем узнать правду: если он погиб, то когда это было, а если жив еще, то как он закончит свою жизнь", – сказал глава ГУР МО Украины.
В то же время он подтвердил, что у Путина "были серьезные проблемы со здоровьем весной".
Буданов ранее предполагал, что у президента есть несколько двойников и тот, кого люди воспринимают российским лидером, в действительности – "коллективный Путин". Глава украинской военной разведки заявил: "Кто сегодня исполняет роль условного Путина – вопрос абсолютно открытый".
Полковник ФСБ в отставке, бывший депутат Госдумы РФ Геннадий Гудков сообщил, ссылаясь на источники, что в 2020 году состояние здоровья Путина резко ухудшилось. "Это отмечали те, кто был допущен к нему на встречи. Они были шокированы, они видели Путина другим. Но медицина сейчас такая, что может и помочь человеку добиться ремиссии, улучшений", – сказал он.
В сентябре 2020 года сокурсник Путина, бывший разведчик КГБ СССР Юрий Швец рассказал, что глава Кремля болен и "у него есть проблемы, которые требуют применения химиотерапии". В ноябре того же года британский таблоид The Sun со ссылкой на свои источники сообщил, что из-за болезни Путин может покинуть пост президента России. В Кремле эту информацию назвали "чушью полной" и заверили, что у Путина отменное здоровье.
В апреле 2022 года российское издание "Проект" выпустило расследование о здоровье Путина. Оно выяснило, что в команде врачей президента РФ есть хирург-онколог.
12 мая издание New Lines Magazine, ссылаясь на неназванного российского бизнесмена, близкого к Кремлю, сообщило, что у Путина рак крови. 19 мая американский режиссер Оливер Стоун, приближенный к Путину, заявил, что президент РФ поборол рак. 2 июня американский журнал Newsweek, ссылаясь на данные засекреченного доклада американской разведки, сообщил, что Путин в апреле прошел курс лечения от рака на поздней стадии.
По данным украинской разведки, в ближайшем окружении Путина паникуют по поводу его здоровья и решений, которые он принимает.
Президент России Владимир Путин тяжело болеет, главное заболевание – роковое – оно необратимо и только прогрессирует. Об этом в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону сказал российский историк, политический аналитик Валерий Соловей.