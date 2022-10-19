Буданов: Жив ли Путин? это вопрос, на который я сейчас не отвечу до конца

"Жив ли он сейчас? Это... вопрос, на который я сейчас не отвечу до конца. Давайте дождемся того момента, когда пройдет трансфер власти в РФ, возможно, только тогда мы сможем узнать правду: если он погиб, то когда это было, а если жив еще, то как он закончит свою жизнь", – сказал глава ГУР МО Украины.

В то же время он подтвердил, что у Путина "были серьезные проблемы со здоровьем весной".

Буданов ранее предполагал, что у президента есть несколько двойников и тот, кого люди воспринимают российским лидером, в действительности – "коллективный Путин". Глава украинской военной разведки заявил: "Кто сегодня исполняет роль условного Путина – вопрос абсолютно открытый".