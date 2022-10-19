Буданов о переброске российских войск в Беларусь: Пока это просто картинка

Буданов считает, что сейчас развертывание "союзных войск" РФ и Беларуси не представляет угроз для Украины Фото: gur.gov.ua

"Это одна из главных целей [для удерживания части украинских сил у границы с РБ вместо их участия в боевых действиях]: с одной стороны, создается группировка так называемых союзных республик, в которую должны войти подразделения вооруженных сил Беларуси и эти террористические группировки РФ", – сказал он.

Глава ГУР МО Украины отметил, что на территории Беларуси на всех базах длительного хранения расконсервируют технику и передают России для использования. Она в большинстве своем идет на восполнение потерь оккупантов в Донецкой и Луганской областях.

"Сами белорусы не обладают теми силами, которые могли бы сильно пугать нас, поэтому Россия перебрасывает туда личный состав и в основном с автомобильной техникой, то есть это просто картинка. По крайней мере на данном этапе", – убежден Буданов.