Буданов о переброске российских войск в Беларусь: Пока это просто картинка

"Это одна из главных целей [для удерживания части украинских сил у границы с РБ вместо их участия в боевых действиях]: с одной стороны, создается группировка так называемых союзных республик, в которую должны войти подразделения вооруженных сил Беларуси и эти террористические группировки РФ", – сказал он.
Глава ГУР МО Украины отметил, что на территории Беларуси на всех базах длительного хранения расконсервируют технику и передают России для использования. Она в большинстве своем идет на восполнение потерь оккупантов в Донецкой и Луганской областях.
"Сами белорусы не обладают теми силами, которые могли бы сильно пугать нас, поэтому Россия перебрасывает туда личный состав и в основном с автомобильной техникой, то есть это просто картинка. По крайней мере на данном этапе", – убежден Буданов.
24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, в том числе из Беларуси, хотя за несколько дней до этого министр обороны Беларуси заверял украинского коллегу, что угроз Украине со стороны Беларуси нет. В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов. После этого с территории Беларуси оккупанты запускали по украинским объектам ракеты.
Совету нацбезопасности и обороны Украины известно, что президент России Владимир Путин ежедневно оказывает давление на считающего себя президентом РБ Александра Лукашенко, чтобы тот начал вооруженную агрессию против Украины со стороны Беларуси.
4 октября Лукашенко прямо признал, что Беларусь принимает участие в войне России против Украины. 10 октября он заявил, что договорился с Путиным о развертывании "совместной региональной группировки войск" из-за якобы высокого уровня угроз "на западных границах Союзного государства". Развертывание, по словам Лукашенко, началось 8 октября. Помощник министра обороны Беларуси по международному военному сотрудничеству Валерий Ревенко заявил, что в РБ прибудет около 9 тыс. российских военных.
11 октября Лукашенко объявил в Беларуси проверку боеготовности вооруженных сил. По данным белорусского издания "Наша Ніва", под прикрытием этой проверки будет проводиться скрытая мобилизация.