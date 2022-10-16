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В Беларуси назвали численность контингента РФ, который прибудет в страну

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Российские войска в рамках развертывания "общей группировки войск" начали прибывать в Беларусь 15 октября
Российские войска в рамках развертывания "общей группировки войск" начали прибывать в Беларусь 15 октября
Фото: Министерство обороны Республики Беларусь / Telegram

Количество российских военных, что будет находиться в Беларуси в рамках развертывания "общей группировки войск", составит до 9 тыс. человек. Об этом в Twitter заявил помощник министра обороны Беларуси по международному военному сотрудничеству Валерий Ревенко.

Он напомнил, что первые эшелоны с российскими военнослужащими, входящими в состав региональной группировки войск, уже начали прибывать в Беларусь.

"Передислокация займет несколько дней. Общая численность составит чуть менее 9 тыс. человек. Более подробная информация будет доведена на брифинге для военных атташе 17 октября", – подчеркнул Ревенко.

Кроме того, в минобороны Беларуси сообщили, что 16 октября из Российской Федерации начала прибывать авиационная составляющая региональной группировки войск.

Контекст:

10 октября самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что договорился с президентом России Владимиром Путиным о развертывании "совместной региональной группировки войск" из-за якобы высокого уровня угроз "на западных границах Союзного государства". Развертывание, по словам Лукашенко, началось 8 октября. 11 октября Лукашенко объявил в Беларуси проверку боеготовности вооруженных сил.

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая 11 октября на саммите "Большой семерки", предложил разместить международных наблюдателей на границе Украины с Беларусью и опроверг информацию о каких-либо агрессивных планах в отношении РБ.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Беларусь, война России против Украины, войска
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