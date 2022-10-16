В Беларуси назвали численность контингента РФ, который прибудет в страну

Он напомнил, что первые эшелоны с российскими военнослужащими, входящими в состав региональной группировки войск, уже начали прибывать в Беларусь.

"Передислокация займет несколько дней. Общая численность составит чуть менее 9 тыс. человек. Более подробная информация будет доведена на брифинге для военных атташе 17 октября", – подчеркнул Ревенко.

Первые эшелоны с российскими военнослужащими, входящими в состав РГВ (с), начали прибывать в РБ. Передислокация займёт несколько дней. Общая численность составить чуть менее 9 тысяч человек. Более подробная информация будет доведена на брифинге для военных атташе 17 октября — Валерий Ревенко (@Revenka_Valery) October 16, 2022

Кроме того, в минобороны Беларуси сообщили, что 16 октября из Российской Федерации начала прибывать авиационная составляющая региональной группировки войск.