В Беларуси назвали численность контингента РФ, который прибудет в страну

Он напомнил, что первые эшелоны с российскими военнослужащими, входящими в состав региональной группировки войск, уже начали прибывать в Беларусь.
"Передислокация займет несколько дней. Общая численность составит чуть менее 9 тыс. человек. Более подробная информация будет доведена на брифинге для военных атташе 17 октября", – подчеркнул Ревенко.
Первые эшелоны с российскими военнослужащими, входящими в состав РГВ (с), начали прибывать в РБ. Передислокация займёт несколько дней. Общая численность составить чуть менее 9 тысяч человек. Более подробная информация будет доведена на брифинге для военных атташе 17 октября— Валерий Ревенко (@Revenka_Valery) October 16, 2022
Кроме того, в минобороны Беларуси сообщили, что 16 октября из Российской Федерации начала прибывать авиационная составляющая региональной группировки войск.
10 октября самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что договорился с президентом России Владимиром Путиным о развертывании "совместной региональной группировки войск" из-за якобы высокого уровня угроз "на западных границах Союзного государства". Развертывание, по словам Лукашенко, началось 8 октября. 11 октября Лукашенко объявил в Беларуси проверку боеготовности вооруженных сил.
Президент Украины Владимир Зеленский, выступая 11 октября на саммите "Большой семерки", предложил разместить международных наблюдателей на границе Украины с Беларусью и опроверг информацию о каких-либо агрессивных планах в отношении РБ.