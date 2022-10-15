В Беларуси объявили о прибытии "первых эшелонов" из РФ в рамках совместного развертывания войск

О подготовке развертывания "в связи с обострением на западных границах Союзного государства" самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко объявил 10 октября, пишет БЕЛТА.

"Первые эшелоны с российскими военнослужащими, входящими в состав региональной группировки войск (сил), прибыли в Беларусь", – прокомментировали опубликованные кадры в минобороны.

На них видно перемещение пассажирских вагонов и грузовиков, но без личного состава или техники в них.

На фото, также размещенных оборонным ведомством Беларуси в Telegram, российских военных без оружия и вещей встречают хлебом-солью и оркестром. В интервью один из них заявил, что готов "к любой помощи братскому народу".

Контекст:

24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, в том числе из Беларуси, хотя за несколько дней до этого министр обороны Беларуси заверял украинского коллегу, что угроз Украине со стороны Беларуси нет. В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов. После этого с территории Беларуси оккупанты запускали по украинским объектам ракеты.

По данным украинской разведки за 29 сентября, в Беларуси готовят места для размещения 20 тыс. мобилизованных из России, которые должны пополнить дислоцированные в республике российские подразделения.

Совету нацбезопасности и обороны Украины известно, что президент РФ Владимир Путин ежедневно оказывает давление на Лукашенко, чтобы тот начал вооруженную агрессию против Украины со стороны Беларуси.

4 октября Лукашенко прямо признал, что Беларусь принимает участие в войне России против Украины.

7 октября стало известно, что Россия доставила в Беларусь – вероятно, для атак западных регионов Украины – иранские дроны-камикадзе.

8 октября вечером посла Украины в Минске Игоря Кизима пригласили в министерство иностранных дел Беларуси, где ему вручили дипломатическую ноту о том, что Украина якобы планирует нанести удар по территории Беларуси. Информация о "намерениях нанести удар" не соответствует действительности, заявили в МИД Украины. В министерстве не исключают, что это вручение ноты может быть "частью плана Российской Федерации по осуществлению провокации и дальнейшему обвинению Украины".

10 октября Лукашенко заявил, что договорился с Путиным о развертывании "совместной региональной группировки войск" из-за якобы высокого уровня угроз "на западных границах союзного государства". Развертывание, по словам Лукашенко, началось 8 октября. 11 октября Лукашенко объявил в Беларуси проверку боеготовности вооруженных сил.

На территории Беларуси находятся российские военнослужащие в количестве до 1 тыс. человек. Об этом заявил командующий операцией Объединенных сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев в эфире телемарафона 13 октября. Также там находятся шесть российских самолетов ударного типа, четыре пусковых установки комплексов "Искандер" и 12 зенитно-ракетных комплексов С-400.