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Беларусь не захотела продлить визу послу ЕС

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Шубель приступил к своим обязанностям на должности в сентябре 2019 года
Шубель приступил к своим обязанностям на должности в сентябре 2019 года
Фото: Dirk Schuebel / Facebook

Глава представительства Евросоюза в Беларуси Дирк Шубель заявил, что после трех лет пребывания в должности его мандат подошел к концу. Об этом он написал 10 октября в Facebook.

"Белорусские власти решили не продлевать мне визу и аккредитацию еще на год, что очень затрудняет выполнение моего мандата. Я очень сожалею об этом решении, так как был готов продолжать работу с Беларусью в качестве посла и даже надеялся вернуться в Минск на последний год своего пребывания в должности", – отметил он.

Шубель приступил к своим обязанностям на должности в сентябре 2019 года. Тогда, по его словам, двусторонние отношения между ЕС и Беларусью "в целом имели положительную динамику", хотя и подвергались "массовой деградации" в результате нарушений прав человека и международного права, допущенных белорусскими властями перед, во время и после президентских выборов в августе 2020 года.

Также он отметил, что сегодня в Беларуси находятся более 1340 политзаключенных, а ЕС продолжает требовать их "немедленного и безоговорочного" освобождения.

https://www.facebook.com/dirk.schuebel.9/posts/pfbid036ymccCzhoxm3m4FWrmUaJmhWpStyQTrqRcjJJNDcahiYftmn872U9Mi7Y7eAGeVXl

Контекст:

Президентские выборы в Беларуси состоялись 9 августа 2020 года. По официальным данным, победу на них одержал находящийся при власти с 1994 года Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали уверенную победу Тихановской.

После выборов в Беларуси в августе 2020 года начались массовые акции протеста несогласных с их официальными результатами (на пике в митингах участвовало по несколько сотен тысяч человек, с начала 2021 года протестная активность упала).

По данным правозащитного центра "Весна", с августа на акциях задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили 83 тыс. суток ареста. Власти заявили о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми.

Теги: Беларусь, Минск, политзаключенные, мандат, Евросоюз, посол, ЕС
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