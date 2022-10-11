Беларусь не захотела продлить визу послу ЕС

"Белорусские власти решили не продлевать мне визу и аккредитацию еще на год, что очень затрудняет выполнение моего мандата. Я очень сожалею об этом решении, так как был готов продолжать работу с Беларусью в качестве посла и даже надеялся вернуться в Минск на последний год своего пребывания в должности", – отметил он.
Шубель приступил к своим обязанностям на должности в сентябре 2019 года. Тогда, по его словам, двусторонние отношения между ЕС и Беларусью "в целом имели положительную динамику", хотя и подвергались "массовой деградации" в результате нарушений прав человека и международного права, допущенных белорусскими властями перед, во время и после президентских выборов в августе 2020 года.
Также он отметил, что сегодня в Беларуси находятся более 1340 политзаключенных, а ЕС продолжает требовать их "немедленного и безоговорочного" освобождения.
Президентские выборы в Беларуси состоялись 9 августа 2020 года. По официальным данным, победу на них одержал находящийся при власти с 1994 года Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали уверенную победу Тихановской.
После выборов в Беларуси в августе 2020 года начались массовые акции протеста несогласных с их официальными результатами (на пике в митингах участвовало по несколько сотен тысяч человек, с начала 2021 года протестная активность упала).
По данным правозащитного центра "Весна", с августа на акциях задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили 83 тыс. суток ареста. Власти заявили о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми.