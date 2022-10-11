Беларусь не захотела продлить визу послу ЕС

"Белорусские власти решили не продлевать мне визу и аккредитацию еще на год, что очень затрудняет выполнение моего мандата. Я очень сожалею об этом решении, так как был готов продолжать работу с Беларусью в качестве посла и даже надеялся вернуться в Минск на последний год своего пребывания в должности", – отметил он.

Шубель приступил к своим обязанностям на должности в сентябре 2019 года. Тогда, по его словам, двусторонние отношения между ЕС и Беларусью "в целом имели положительную динамику", хотя и подвергались "массовой деградации" в результате нарушений прав человека и международного права, допущенных белорусскими властями перед, во время и после президентских выборов в августе 2020 года.

Также он отметил, что сегодня в Беларуси находятся более 1340 политзаключенных, а ЕС продолжает требовать их "немедленного и безоговорочного" освобождения.