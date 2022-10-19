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Белковский: Если Путину кирдык, то чисто по процедуре его должен заменить Мишустин. На мой взгляд, он является одним из самых обалдевающих от происходящего людей

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Мишустин возглавляет российское правительство с января 2020 года
Мишустин возглавляет российское правительство с января 2020 года
Фото: EPA

Российский политолог Станислав Белковский в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону сказал, что в случае, если президент РФ Владимир Путин внезапно лишится власти, его обязанности должен исполнять премьер-министр Михаил Мушистин.

"Если Путину придет кирдык, он же конец, он же капец, кто может оказаться на вершине власти в России вместо него?" – спросил Гордон.

"Ну, чисто по процедуре это должен быть Михаил Мишустин – нынешний премьер-министр (это предусмотрено ст. 92 конституции России, в которой сказано, что во всех случаях, когда президент не в состоянии выполнять свои обязанности, их временно исполняет глава правительства"ГОРДОН"), который, на мой взгляд, является одним из самых обалдевающих от происходящего людей. Потому что он вообще-то айтишник по специальности и прекрасно понимает, что никакого импортозамещения, никакого технологического суверенитета у России быть не может, что все это фейк заведомый", – сказал Белковский. 

Политолог убежден, что Мишустин не поддерживает происходящее, поскольку понимает, к чему может привести изоляция России. 

"Он понимает, что без снятия санкций Россия окажется в каменном веке значительно быстрее, чем Украина, которую Путин с помощью ракетных ударов пытается туда вдолбить", – заявил Белковский.  

Белковский: Ботоксы Путина – проявления страха старости. Если к нему прислонить батарею – он потечет. Полный текст интервью

ВИДЕО
Видео: Дмитрий Гордон / YouTube
Контекст:

Путин занимает должность президента России с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах, когда был главой правительства.

В 2020 году в конституцию РФ внесли изменения, которые позволяют Путину снова баллотироваться на должность главы Кремля в 2024 году. Он неоднократно заявлял, что пока не решил, будет ли баллотироваться на новый срок.

Некоторые аналитики, например, исполнительный директор Украинского института будущего Вадим Денисенко, прогнозируют, что вследствие военных неудач в Украине Путин может лишиться власти.

Российский юрист и блогер Марк Фейгин считает, что Мишустин может стать преемником Путина. "Мишустин – это такая фигура, которую сейчас обсуждают в кругах власти в качестве... Он рассматривается как фигура, которая может прекратить войну и весь этот адище", – сказал Фейгин. 

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, Дмитрий Гордон, санкции, Станислав Белковский, Михаил Мишустин, преемник
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