Белковский: Если Путину кирдык, то чисто по процедуре его должен заменить Мишустин. На мой взгляд, он является одним из самых обалдевающих от происходящего людей

"Если Путину придет кирдык, он же конец, он же капец, кто может оказаться на вершине власти в России вместо него?" – спросил Гордон.
"Ну, чисто по процедуре это должен быть Михаил Мишустин – нынешний премьер-министр (это предусмотрено ст. 92 конституции России, в которой сказано, что во всех случаях, когда президент не в состоянии выполнять свои обязанности, их временно исполняет глава правительства. – "ГОРДОН"), который, на мой взгляд, является одним из самых обалдевающих от происходящего людей. Потому что он вообще-то айтишник по специальности и прекрасно понимает, что никакого импортозамещения, никакого технологического суверенитета у России быть не может, что все это фейк заведомый", – сказал Белковский.
Политолог убежден, что Мишустин не поддерживает происходящее, поскольку понимает, к чему может привести изоляция России.
"Он понимает, что без снятия санкций Россия окажется в каменном веке значительно быстрее, чем Украина, которую Путин с помощью ракетных ударов пытается туда вдолбить", – заявил Белковский.
Белковский: Ботоксы Путина – проявления страха старости. Если к нему прислонить батарею – он потечет. Полный текст интервью
Путин занимает должность президента России с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах, когда был главой правительства.
В 2020 году в конституцию РФ внесли изменения, которые позволяют Путину снова баллотироваться на должность главы Кремля в 2024 году. Он неоднократно заявлял, что пока не решил, будет ли баллотироваться на новый срок.
Некоторые аналитики, например, исполнительный директор Украинского института будущего Вадим Денисенко, прогнозируют, что вследствие военных неудач в Украине Путин может лишиться власти.
Российский юрист и блогер Марк Фейгин считает, что Мишустин может стать преемником Путина. "Мишустин – это такая фигура, которую сейчас обсуждают в кругах власти в качестве... Он рассматривается как фигура, которая может прекратить войну и весь этот адище", – сказал Фейгин.