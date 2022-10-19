ВСУ закрепляются на освобожденных территориях Херсонской области – Гуменюк

Гуменюк рассказала, что у ВСУ есть планы по продвижению на юге Скриншот: 24 Канал / YouTube

"Мы продолжаем активные действия, продолжаем закрепляться на территориях, которые уже освобождены. Есть планы по продвижению, но пока информация о реализации этой части военной операции совершенно секретная. Враг продолжает дистанционное контрбатарейное противодействие, обстрелы на дальних расстояниях и применение авиационных ударов", – сказала Гуменюк.

Она добавила, что этой ночью россияне пытались отработать по украинским позициям вертолетами Ми-8. А утром, когда планировался повторный удар россиян, украинские силы ПВО сбили российский вертолет Ка-52.

"[В освобожденных населенных пунктах] мы видим большие разрушения – от 40% до 80% зданий разрушено. Очень большая площадь заминирована врагом при отступлении. Поэтому очень важно, чтобы люди не спешили возвращаться в деоккупированные населенные пункты, а дали возможность завершить стабилизационные мероприятия. А также, чтобы находились на связи с местными администрациями, чтобы знать есть ли газ, электропитание, водоснабжение" – объяснила Гуменюк.

Также она обратила внимание на заявления херсонских гауляйтеров с рекомендациями населению об "эвакуации".

"Они пытаются прикрываться местным населением, как "живым щитом". Это уже устоявшаяся тактика этой оккупационной власти. Так они поступали на севере страны и на востоке, а сейчас пытаются использовать ее здесь. По школам и в детские учреждения разосланы сообщения о том, что необходимо эвакуировать детей в первую очередь, чтобы за ними следовали родители. Это попытка создать искусственную депортацию населения для того, чтобы потом насильно "осчастливить" своим "русским миром", – подчеркнула Гуменюк.