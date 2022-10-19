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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ закрепляются на освобожденных территориях Херсонской области – Гуменюк

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Гуменюк рассказала, что у ВСУ есть планы по продвижению на юге
Гуменюк рассказала, что у ВСУ есть планы по продвижению на юге
Скриншот: 24 Канал / YouTube

Вооруженные силы Украины продолжают закрепляться на освобожденных территориях Херсонской области. Об этом сказала начальник объединенного пресс-центра сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире единого телемарафона на канале "Рада".

"Мы продолжаем активные действия, продолжаем закрепляться на территориях, которые уже освобождены. Есть планы по продвижению, но пока информация о реализации этой части военной операции совершенно секретная. Враг продолжает дистанционное контрбатарейное противодействие, обстрелы на дальних расстояниях и применение авиационных ударов", – сказала Гуменюк.

Она добавила, что этой ночью россияне пытались отработать по украинским позициям вертолетами Ми-8. А утром, когда планировался повторный удар россиян, украинские силы ПВО сбили российский вертолет Ка-52.

"[В освобожденных населенных пунктах] мы видим большие разрушения – от 40% до 80% зданий разрушено. Очень большая площадь заминирована врагом при отступлении. Поэтому очень важно, чтобы люди не спешили возвращаться в деоккупированные населенные пункты, а дали возможность завершить стабилизационные мероприятия. А также, чтобы находились на связи с местными администрациями, чтобы знать есть ли газ, электропитание, водоснабжение" – объяснила Гуменюк.

Также она обратила внимание на заявления херсонских гауляйтеров с рекомендациями населению об "эвакуации".

"Они пытаются прикрываться местным населением, как "живым щитом". Это уже устоявшаяся тактика этой оккупационной власти. Так они поступали на севере страны и на востоке, а сейчас пытаются использовать ее здесь. По школам и в детские учреждения разосланы сообщения о том, что необходимо эвакуировать детей в первую очередь, чтобы за ними следовали родители. Это попытка создать искусственную депортацию населения для того, чтобы потом насильно "осчастливить" своим "русским миром", – подчеркнула Гуменюк.

Контекст:

Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова.

Херсон – единственный областной центр Украины, который захватчикам удалось временно оккупировать после начала широкомасштабного вторжения. Освобождение Херсона президент Украины Владимир Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге.

В ОК "Юг" 29 августа сообщили, что на юге ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям, в том числе в Херсонской области.

12 октября глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич сообщил, что в Херсонской области деоккупированы 75 населенных пунктов.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: война, Херсонская область, война России против Украины, Наталья Гуменюк
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