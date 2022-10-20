Оккупанты готовятся ударить по Каховской ГЭС, чтобы оправдать свое отступление – ISW

Командующий вооруженными силами России в Украине генерал армии Сергей Суровикин сообщил в эфире российского телевидения, что военному руководству РФ предстоит принять "сложные решения" в отношении Херсонской области, и обвинил Украину в планировании нанесения ударов по гражданским и жилым объектам Херсонской области.
Херсонский оккупационный глава Владимир Сальдо в связи с этим отметил, что его администрация эвакуируется на западный берег Днепра в ожидании масштабного украинского наступления.
Заявления Суровикина и Сальдо, вероятно, являются попыткой создать информационные условия для полного отступления русских за Днепр, в результате чего город Херсон и другие значительные территории в Херсонской области уступят наступающим украинским войскам, считают в ISW.
Российские силы также создают информационные условия для нападения на Каховскую ГЭС. Российские военные могут полагать, что прорыв дамбы может прикрыть их отход с правого берега Днепра и предотвратить или задержать продвижение украинских войск через реку.
Суровикин заявил 18 октября, что получил информацию о намерении Киева нанести удар по плотине Каховской ГЭС, что, по его словам, вызовет разрушительное наводнение в Херсонской области. Сальдо поддержал это заявление и предупредил, что украинские силы намерены нанести удар по плотинам вверх по течению от города Херсон.
Российские власти, вероятно, создают информационные условия для российских сил, чтобы они повредили плотину и возложили на Украину ответственность за последующий ущерб и гибель людей, при этом используя возникшие наводнения для дальнейшего прикрытия своего отступления. Кремль может попытаться использовать такую атаку под чужим флагом, чтобы затмить новость о третьем унизительном отступлении российских войск, полагают аналитики.
Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова.
Херсон – единственный областной центр Украины, который захватчикам удалось временно оккупировать после начала широкомасштабного вторжения. Освобождение Херсона президент Владимир Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге.
В ОК "Юг" 29 августа сообщили, что на юге ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям, в том числе в Херсонской области. 12 октября Янушевич рассказал, что в Херсонской области деоккупированы 75 населенных пунктов.
19 октября Генштаб ВСУ сообщил, что российские оккупанты скрыто перебрасывают военную технику и личный состав в Херсонскую область.
Накануне командующий российскими войсками в войне против Украины Сергей Суровикин заявил о "непростой военно-тактической ситуации" в районе боевых действий на южной части фронта.
Незаконно назначенный оккупантами замглавы "администрации Херсонской области" Кирилл Стремоусов вечером 18 октября в Telegram разместил видеообращение с призывом к населению эвакуироваться в преддверии наступления ВСУ.
Глава Николаевской ОВА Виталий Ким предупредил о вероятных планах российских захватчиков обстрелять временно оккупированный Херсон, обвинив в этом ВСУ.