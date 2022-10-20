Оккупанты готовятся ударить по Каховской ГЭС, чтобы оправдать свое отступление – ISW

Командующий вооруженными силами России в Украине генерал армии Сергей Суровикин сообщил в эфире российского телевидения, что военному руководству РФ предстоит принять "сложные решения" в отношении Херсонской области, и обвинил Украину в планировании нанесения ударов по гражданским и жилым объектам Херсонской области.

Херсонский оккупационный глава Владимир Сальдо в связи с этим отметил, что его администрация эвакуируется на западный берег Днепра в ожидании масштабного украинского наступления.

Заявления Суровикина и Сальдо, вероятно, являются попыткой создать информационные условия для полного отступления русских за Днепр, в результате чего город Херсон и другие значительные территории в Херсонской области уступят наступающим украинским войскам, считают в ISW.

Российские силы также создают информационные условия для нападения на Каховскую ГЭС. Российские военные могут полагать, что прорыв дамбы может прикрыть их отход с правого берега Днепра и предотвратить или задержать продвижение украинских войск через реку.

Суровикин заявил 18 октября, что получил информацию о намерении Киева нанести удар по плотине Каховской ГЭС, что, по его словам, вызовет разрушительное наводнение в Херсонской области. Сальдо поддержал это заявление и предупредил, что украинские силы намерены нанести удар по плотинам вверх по течению от города Херсон.

Российские власти, вероятно, создают информационные условия для российских сил, чтобы они повредили плотину и возложили на Украину ответственность за последующий ущерб и гибель людей, при этом используя возникшие наводнения для дальнейшего прикрытия своего отступления. Кремль может попытаться использовать такую атаку под чужим флагом, чтобы затмить новость о третьем унизительном отступлении российских войск, полагают аналитики.