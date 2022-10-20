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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты готовятся ударить по Каховской ГЭС, чтобы оправдать свое отступление – ISW

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Россияне готовятся отступать из Херсонской области, говорят аналитики
Россияне готовятся отступать из Херсонской области, говорят аналитики
Фото: EPA

Российские власти создают информационные условия, чтобы оправдать запланированное отступление оккупантов и значительные территориальные потери в Херсонской области. Также они могут нанести удар по Каховской гидроэлектростанции и обвинить Украину. Об этом 19 октября сообщил в оперативном анализе американский Институт изучения войны (ISW).

Командующий вооруженными силами России в Украине генерал армии Сергей Суровикин сообщил в эфире российского телевидения, что военному руководству РФ предстоит принять "сложные решения" в отношении Херсонской области, и обвинил Украину в планировании нанесения ударов по гражданским и жилым объектам Херсонской области.

Херсонский оккупационный глава Владимир Сальдо в связи с этим отметил, что его администрация эвакуируется на западный берег Днепра в ожидании масштабного украинского наступления.

Заявления Суровикина и Сальдо, вероятно, являются попыткой создать информационные условия для полного отступления русских за Днепр, в результате чего город Херсон и другие значительные территории в Херсонской области уступят наступающим украинским войскам, считают в ISW.

Российские силы также создают информационные условия для нападения на Каховскую ГЭС. Российские военные могут полагать, что прорыв дамбы может прикрыть их отход с правого берега Днепра и предотвратить или задержать продвижение украинских войск через реку.

Суровикин заявил 18 октября, что получил информацию о намерении Киева нанести удар по плотине Каховской ГЭС, что, по его словам, вызовет разрушительное наводнение в Херсонской области. Сальдо поддержал это заявление и предупредил, что украинские силы намерены нанести удар по плотинам вверх по течению от города Херсон.

Российские власти, вероятно, создают информационные условия для российских сил, чтобы они повредили плотину и возложили на Украину ответственность за последующий ущерб и гибель людей, при этом используя возникшие наводнения для дальнейшего прикрытия своего отступления. Кремль может попытаться использовать такую атаку под чужим флагом, чтобы затмить новость о третьем унизительном отступлении российских войск, полагают аналитики.

Контекст:

Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова.

Херсон – единственный областной центр Украины, который захватчикам удалось временно оккупировать после начала широкомасштабного вторжения. Освобождение Херсона президент Владимир Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге.

В ОК "Юг" 29 августа сообщили, что на юге ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям, в том числе в Херсонской области. 12 октября Янушевич рассказал, что в Херсонской области деоккупированы 75 населенных пунктов.

19 октября Генштаб ВСУ сообщил, что российские оккупанты скрыто перебрасывают военную технику и личный состав в Херсонскую область.

Накануне командующий российскими войсками в войне против Украины Сергей Суровикин заявил о "непростой военно-тактической ситуации" в районе боевых действий на южной части фронта.

Незаконно назначенный оккупантами замглавы "администрации Херсонской области" Кирилл Стремоусов вечером 18 октября в Telegram разместил видеообращение с призывом к населению эвакуироваться в преддверии наступления ВСУ.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким предупредил о вероятных планах российских захватчиков обстрелять временно оккупированный Херсон, обвинив в этом ВСУ.

Теги: Херсон, Херсонская область, война России против Украины, российские военные, российские оккупанты, Каховское водохранилище, ISW
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