"Плывем". СМИ нашли подтверждения, что оккупанты в Херсонской области переправляют технику на левый берег Днепра

Один из оккупантов в соцсети выложил видео, на котором показал, как технику транспортируют на пароме Фото: Makar Teplinsky / ВКонтакте

Журналисты обратили внимание на фото и видео, опубликованные в соцсети "ВКонтакте" одним из оккупантов – жителе поселка Бирюково Луганской области Макаром Теплинским. Он 10 октября опубликовал фото на пароме с военной техникой, а 13-го – обнародовал видео на таком же пароме.

"Плывем!" – сказал он, снимая селфи и показывая паром. "Ты кому это показываешь?" – спросил его кто-то из сослуживцев на пароме, после чего видео оборвалось.

Расследователи определили геолокацию этого ролика – видео было снято недалеко от правого берега Днепра в районе Казацкого. Журналисты, в распоряжении которых есть спутниковые снимки местности, пришли к выводу, что паром направляется в устье канала, который соединяет этот поселок и расположенную на левом берегу Новую Каховку, проходя мимо острова Казацкий.

Согласно спутниковым снимкам, которые проанализировали журналисты, последний раз технику на правый берег Днепра оккупанты переправляли в этом районе 4 октября.

фотогалерея ( 1 из 5) Фото: svoboda.org Схема движения парома, на котором вел съемку Теплинский. Фото: svoboda.org Загруженный паром идет в Новую Каховку, 5 октября. Фото: svoboda.org Пустой паром следует в Казацкое, 8 октября. Фото: svoboda.org Паром снова идет в Казацкое без груза. 12 октября. Фото: svoboda.org

На следующий день паром уже возвращался на левый берег с техникой. И после этого на правый берег паром уже прибывал без техники, а обратно возвращался "с полной загрузкой".

Теплинский, вероятно, показал на видео один из таких эвакуационных рейсов.