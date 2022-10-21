"Плывем". СМИ нашли подтверждения, что оккупанты в Херсонской области переправляют технику на левый берег Днепра

Журналисты обратили внимание на фото и видео, опубликованные в соцсети "ВКонтакте" одним из оккупантов – жителе поселка Бирюково Луганской области Макаром Теплинским. Он 10 октября опубликовал фото на пароме с военной техникой, а 13-го – обнародовал видео на таком же пароме.
"Плывем!" – сказал он, снимая селфи и показывая паром. "Ты кому это показываешь?" – спросил его кто-то из сослуживцев на пароме, после чего видео оборвалось.
Расследователи определили геолокацию этого ролика – видео было снято недалеко от правого берега Днепра в районе Казацкого. Журналисты, в распоряжении которых есть спутниковые снимки местности, пришли к выводу, что паром направляется в устье канала, который соединяет этот поселок и расположенную на левом берегу Новую Каховку, проходя мимо острова Казацкий.
Согласно спутниковым снимкам, которые проанализировали журналисты, последний раз технику на правый берег Днепра оккупанты переправляли в этом районе 4 октября.
На следующий день паром уже возвращался на левый берег с техникой. И после этого на правый берег паром уже прибывал без техники, а обратно возвращался "с полной загрузкой".
Теплинский, вероятно, показал на видео один из таких эвакуационных рейсов.
Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова.
Херсон – единственный областной центр Украины, который захватчикам удалось временно оккупировать после начала широкомасштабного вторжения. Освобождение Херсона президент Украины Владимир Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге.
В ОК "Юг" 29 августа сообщили, что на юге ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям, в том числе в Херсонской области. Зеленский рассказал 6 октября, что с начала октября ВСУ освободили в Херсонской области более 500 км² и десятки населенных пунктов.
Начальник объединенного пресс-центра сил обороны юга Наталья Гуменюк сообщила 20 октября, что в Херсонской области российские оккупанты переправляют на левый берег Днепра свои семьи и ценности, а также тянут туда мирное население для прикрытия.