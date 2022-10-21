ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Плывем". СМИ нашли подтверждения, что оккупанты в Херсонской области переправляют технику на левый берег Днепра

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
   
|
Один из оккупантов в соцсети выложил видео, на котором показал, как технику транспортируют на пароме
Один из оккупантов в соцсети выложил видео, на котором показал, как технику транспортируют на пароме
Фото: Makar Teplinsky / ВКонтакте

Российские оккупационные войска переправляют военную технику с правого берега Днепра на левый в районе поселка Казацкое и Новой Каховки Херсонской области с начала октября. Об этом 21 октября сообщили журналисты "Схем" (проект "Радіо Свобода") и российской службы "Радио Свобода".

Журналисты обратили внимание на фото и видео, опубликованные в соцсети "ВКонтакте" одним из оккупантов – жителе поселка Бирюково Луганской области Макаром Теплинским. Он 10 октября опубликовал фото на пароме с военной техникой, а 13-го – обнародовал видео на таком же пароме. 

"Плывем!" – сказал он, снимая селфи и показывая паром. "Ты кому это показываешь?" – спросил его кто-то из сослуживцев на пароме, после чего видео оборвалось. 

Расследователи определили геолокацию этого ролика – видео было снято недалеко от правого берега Днепра в районе Казацкого. Журналисты, в распоряжении которых есть спутниковые снимки местности, пришли к выводу, что паром направляется в устье канала, который соединяет этот поселок и расположенную на левом берегу Новую Каховку, проходя мимо острова Казацкий. 

Согласно спутниковым снимкам, которые проанализировали журналисты, последний раз технику на правый берег Днепра оккупанты переправляли в этом районе 4 октября.

На следующий день паром уже возвращался на левый берег с техникой. И после этого на правый берег паром уже прибывал без техники, а обратно возвращался "с полной загрузкой". 

Теплинский, вероятно, показал на видео один из таких эвакуационных рейсов. 

Контекст:

Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова.

Херсон – единственный областной центр Украины, который захватчикам удалось временно оккупировать после начала широкомасштабного вторжения. Освобождение Херсона президент Украины Владимир Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге.

В ОК "Юг" 29 августа сообщили, что на юге ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям, в том числе в Херсонской области. Зеленский рассказал 6 октября, что с начала октября ВСУ освободили в Херсонской области более 500 км² и десятки населенных пунктов. 

Начальник объединенного пресс-центра сил обороны юга Наталья Гуменюк сообщила 20 октября, что в Херсонской области российские оккупанты переправляют на левый берег Днепра свои семьи и ценности, а также тянут туда мирное население для прикрытия. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Херсонская область, Днепр, военная техника, паром, эвакуация, спутник, переправа, соцсети, наступление, Каховка, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Дали по пять лет. СНБО ввел санкции против Лорак, Повалий, Тодоренко, Егоровой и Марченко
Дали по пять лет. СНБО ввел санкции против Лорак, Повалий, Тодоренко, Егоровой и Марченко
"Оно, как кислота, разъедает сердце, мозг, желудок". 37-летняя Тина Кароль рассказала о своем одиночестве
"Оно, как кислота, разъедает сердце, мозг, желудок". 37-летняя Тина Кароль рассказала о своем одиночестве
"Много кто об этом знает". 33-летний Позитив впервые рассказал о своей новой девушке
"Много кто об этом знает". 33-летний Позитив впервые рассказал о своей новой девушке
"Не могла представить, что буду мечтать сесть в самолет и прилететь домой". Влада Седан рассказала, какие желания загадала на свое 27-летие
"Не могла представить, что буду мечтать сесть в самолет и прилететь домой". Влада Седан рассказала, какие желания загадала на свое 27-летие
"А что вы смогли себе позволить?" Каменских рассказала, что позволяет себе делать во время войны
"А что вы смогли себе позволить?" Каменских рассказала, что позволяет себе делать во время войны
"Кто-то мог подумать, что домохозяйка Кличко теперь еще и поет". Экс-супруга мэра Киева рассказала, почему ее карьера певицы не была успешной
"Кто-то мог подумать, что домохозяйка Кличко теперь еще и поет". Экс-супруга мэра Киева рассказала, почему ее карьера певицы не была успешной
Жена командира полка "Азов" Прокопенко посвятила новую иллюстрацию знакомству с мужем. Фото
Жена командира полка "Азов" Прокопенко посвятила новую иллюстрацию знакомству с мужем. Фото
Цибульская высказалась о скандале вокруг Веры Брежневой, сравнив ее с замалчивающей войну Ани Лорак
Цибульская высказалась о скандале вокруг Веры Брежневой, сравнив ее с замалчивающей войну Ани Лорак
"Спасибо, что была с нами". Коллеги вспоминают погибшую актрису Марину Поплавскую
"Спасибо, что была с нами". Коллеги вспоминают погибшую актрису Марину Поплавскую
Звезда сериала "Танька и Володька" Песик рассказала, что надо срочно сделать для экономии электроэнергии
Звезда сериала "Танька и Володька" Песик рассказала, что надо срочно сделать для экономии электроэнергии
Зеленская: Как война влияет на любовь? Мы разделены. Очень незначительное количество времени можем видеться
Зеленская: Как война влияет на любовь? Мы разделены. Очень незначительное количество времени можем видеться
  "В королевской семье настоящий кризис". Вышел официальный трейлер пятого сезона сериала "Корона". Видео
  "В королевской семье настоящий кризис". Вышел официальный трейлер пятого сезона сериала "Корона". Видео
Люк Скайуокер собрал для Украины деньги на 500 дронов
Люк Скайуокер собрал для Украины деньги на 500 дронов
"Эта ерунда продолжается достаточно долго". Кот Ларри отреагировал на отставку Трасс
"Эта ерунда продолжается достаточно долго". Кот Ларри отреагировал на отставку Трасс
"Может ли этот человек быть серьезным? Нет". Мама Верки Сердючки, актриса Белоконь показала прогулку за границей
"Может ли этот человек быть серьезным? Нет". Мама Верки Сердючки, актриса Белоконь показала прогулку за границей
Сергей Жадан получил польскую награду имени Серхио Виэйра де Молла
Сергей Жадан получил польскую награду имени Серхио Виэйра де Молла
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
35-летняя жена 47-летнего Арестовича показала, как выглядела до знакомства с ним (385617)
2
"То, что стесняются озвучить Дугин и Путин, доверили озвучить дурачку". Невзоров высказался о коллаборанте Стремоусове (282671)
3
Панин высказался о Путине и русских после очередного обстрела Киева (237413)
4
В сети обратили внимание на иллюстрации в кабинете Залужного, которые жена командира полка "Азов" Прокопенко посвятила своему мужу. Фото (181097)
5
"Оставляю имя Натальи Кличко в истории". Экс-супруга мэра Киева заявила, что после развода отказалась от его фамилии (122977)
6
Королевский дворецкий рассказал, как себя ведет Кейт Миддлтон за закрытыми дверями (84803)
7
Больше не Вера Брежнева. Экс-солистка "ВИА Гры" презентовала песню на украинском языке под новым сценическим псевдонимом. Видео (75880)
8
"Надеюсь, вернусь к нормальной жизни". 27-летняя Grosu перенесла операцию, которая длилась три с половиной часа (61889)
 
 
 
 