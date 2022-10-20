"Военное положение" в России будут сравнивать с пандемией и утверждать, что "ничего существенного не поменялось". "Медуза" рассказала о новой методичке Кремля

"Важно успокоить аудиторию – ничего существенного не поменялось!" – это главный месседж кремлевской методички.
Для подтверждения тезиса пропагандисты должны рассказать о том, что полноценное "военное положение" объявлено только на оккупированных территориях Украины, где оно и так действовало до незаконной аннексии.
Ограничения, которые введены Путиным в приграничных регионах России, российским СМИ необходимо объяснять аудитории якобы заботой о "защите критически важной инфраструктуры".
Согласно методичке, пропагандисты будут делать акцент на том, что чиновники займутся "мобилизацией промышленности, ориентировкой экономики на работу под задачи армии и мерами поддержки мобилизованных и их семей". Этот процесс якобы будет сопровождаться "сокращением бюрократии".
Также администрация Путина рекомендует пропагандистам проводить параллель между "военным положением" и борьбой с пандемией коронавируса.
Сходство в Кремле видят, в частности, в том, что российские губернаторы, как и при пандемии, получили дополнительные полномочия, а на федеральном уровне координацией работы занимались премьер-министр РФ Михаил Мишустин и мэр Москвы Сергей Собянин.
В то же время "Медуза" напоминает, что кампания по борьбе с COVID-19 в РФ оказалась неэффективной. Россия, по оценке издания, провалила кампанию вакцинации (несмотря на создание собственной вакцины), а власти из экономических соображений отказались вводить жесткие ограничения. В результате смертность в России от коронавируса оказалась одной из самых высоких в мире, резюмирует "Медуза".
19 октября Путин ввел "военное положение" с полуночи 20 октября на временно оккупированных украинских территориях Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областей, которые РФ незаконно аннексировала.
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что решение Путина ничего не изменит и процесс деоккупации захваченных регионов продолжится. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что "военное положение", объявленное Россией в оккупированных областях Украины, – это подготовка к массовой депортации.
В Госдепартаменте США назвали указ Путина "тактикой отчаяния" и подчеркнули, что Крым, Донецк, Херсон, Луганск и Запорожье являются суверенной территорией Украины. Президент США Джо Байден считает, что президент России Владимир Путин оказался в "невероятно сложной ситуации" и при помощи "военного положения" и других элементов эскалации сейчас пытается запугать украинцев и заставить их капитулировать.