"Военное положение" в России будут сравнивать с пандемией и утверждать, что "ничего существенного не поменялось". "Медуза" рассказала о новой методичке Кремля

В Кремле придумали, как "подать" населению "военное положение", чтобы народ меньше волновался Фото: EPA

"Важно успокоить аудиторию – ничего существенного не поменялось!" – это главный месседж кремлевской методички.

Для подтверждения тезиса пропагандисты должны рассказать о том, что полноценное "военное положение" объявлено только на оккупированных территориях Украины, где оно и так действовало до незаконной аннексии.

Ограничения, которые введены Путиным в приграничных регионах России, российским СМИ необходимо объяснять аудитории якобы заботой о "защите критически важной инфраструктуры".

Согласно методичке, пропагандисты будут делать акцент на том, что чиновники займутся "мобилизацией промышленности, ориентировкой экономики на работу под задачи армии и мерами поддержки мобилизованных и их семей". Этот процесс якобы будет сопровождаться "сокращением бюрократии".

Также администрация Путина рекомендует пропагандистам проводить параллель между "военным положением" и борьбой с пандемией коронавируса.

Сходство в Кремле видят, в частности, в том, что российские губернаторы, как и при пандемии, получили дополнительные полномочия, а на федеральном уровне координацией работы занимались премьер-министр РФ Михаил Мишустин и мэр Москвы Сергей Собянин.

В то же время "Медуза" напоминает, что кампания по борьбе с COVID-19 в РФ оказалась неэффективной. Россия, по оценке издания, провалила кампанию вакцинации (несмотря на создание собственной вакцины), а власти из экономических соображений отказались вводить жесткие ограничения. В результате смертность в России от коронавируса оказалась одной из самых высоких в мире, резюмирует "Медуза".