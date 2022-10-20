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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Военное положение" в России будут сравнивать с пандемией и утверждать, что "ничего существенного не поменялось". "Медуза" рассказала о новой методичке Кремля

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В Кремле придумали, как "подать" населению "военное положение", чтобы народ меньше волновался
В Кремле придумали, как "подать" населению "военное положение", чтобы народ меньше волновался
Фото: EPA

Сразу после подписания президентом РФ Владимиром Путиным указа о введении "военного положения" на незаконно аннексированных территориях Украины и повышенных мерах безопасности в ряде регионов России государственные и провластные российские СМИ получили методичку из Кремля с указаниями о том, как нужно рассказывать населению о путинском указе. Об этом 20 октября сообщает издание "Медуза", в распоряжении редакции которого есть документ с кремлевскими рекомендациями.

"Важно успокоить аудиторию – ничего существенного не поменялось!" – это главный месседж кремлевской методички.

Для подтверждения тезиса пропагандисты должны рассказать о том, что полноценное "военное положение" объявлено только на оккупированных территориях Украины, где оно и так действовало до незаконной аннексии.

Ограничения, которые введены Путиным в приграничных регионах России, российским СМИ необходимо объяснять аудитории якобы заботой о "защите критически важной инфраструктуры".

Согласно методичке, пропагандисты будут делать акцент на том, что чиновники займутся "мобилизацией промышленности, ориентировкой экономики на работу под задачи армии и мерами поддержки мобилизованных и их семей". Этот процесс якобы будет сопровождаться "сокращением бюрократии".

Также администрация Путина рекомендует пропагандистам проводить параллель между "военным положением" и борьбой с пандемией коронавируса.

Сходство в Кремле видят, в частности, в том, что российские губернаторы, как и при пандемии, получили дополнительные полномочия, а на федеральном уровне координацией работы занимались премьер-министр РФ Михаил Мишустин и мэр Москвы Сергей Собянин.

В то же время "Медуза" напоминает, что кампания по борьбе с COVID-19 в РФ оказалась неэффективной. Россия, по оценке издания, провалила кампанию вакцинации (несмотря на создание собственной вакцины), а власти из экономических соображений отказались вводить жесткие ограничения. В результате смертность в России от коронавируса оказалась одной из самых высоких в мире, резюмирует "Медуза".

Контекст:

19 октября Путин ввел "военное положение" с полуночи 20 октября на временно оккупированных украинских территориях Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областей, которые РФ незаконно аннексировала.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что решение Путина ничего не изменит и процесс деоккупации захваченных регионов продолжится. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что "военное положение", объявленное Россией в оккупированных областях Украины, – это подготовка к массовой депортации.

В Госдепартаменте США назвали указ Путина "тактикой отчаяния" и подчеркнули, что Крым, Донецк, Херсон, Луганск и Запорожье являются суверенной территорией Украины. Президент США Джо Байден считает, что президент России Владимир Путин оказался в "невероятно сложной ситуации" и при помощи "военного положения" и других элементов эскалации сейчас пытается запугать украинцев и заставить их капитулировать.

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Луганская область, Донецкая область, Москва, оккупация, Херсонская область, мобилизация, Запорожская область, российская пропаганда, военное положение, армия РФ, Сергей Собянин, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, Михаил Мишустин, пандемия, коронавирус, Михаил Подоляк, российские оккупанты, деоккупация
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