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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Бутусов: Путин милитаризирует Украину такими темпами, которыми никогда не вооружал даже собственные танковые войска

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Трофейная техника, которую украинские защитники добыли в ходе боев в Харьковской области
Трофейная техника, которую украинские защитники добыли в ходе боев в Харьковской области
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Россия не способна справиться с потерями на войне против Украины, заявил главный редактор издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов в Facebook 19 октября.

Ссылаясь на данные сайта Oryx, который отслеживает подтвержденные фото- и видеодоказательства потери сторон в войне, Бутусов отметил, что минимально подтвержденные потери РФ после начала контрнаступления Украины составляют 2 тыс. единиц боевой техники и 400 танков. 

"По данным Oryx, украинцы из общего числа потерь захватили за 45 суток начиная с 6 сентября 197 танков! Это результат панической "перегруппировки" российских войск в Харьковской и Херсонской областях, когда большое количество техники противник бросал, чтобы облегчить себе бегство. А всего в список захваченных зачислено 482 российских танка. Российская армия никогда при [президенте РФ Владимире] Путине не получала от своей промышленности столько танков, максимальная цифра поставок в войска в 2021 году, по официальным данным РФ, составляла 240 танков. Путин милитаризирует Украину такими темпами, которыми никогда не вооружал даже собственные танковые войска", – подчеркнул Бутусов. 

Он отметил, что "впечатляющие" потери армия РФ понесла и в артиллерии. 

"И снова россияне мощно милитаризовали украинскую артиллерию – захвачено 98 самоходных и 63 прицепных орудия. Для сравнения – у Франции сейчас всего 102 гаубицы. Поражает также количество минимально подтвержденных потерь россиянами реактивных систем залпового огня – 142 единицы, из них 50 украинцы захватили. Среди потерь – 11 новейших РСЗО "Торнадо-Г", и пять ТОС-1А "Солнцепек", – добавил журналист, подчеркнув, что речь только о той технике, которая была зафиксирована на фото и видео.

Потери российской армии в войне против Украины значительно превышают возможности врага восстанавливать потери, продолжил Бутусов. 

Он напомнил, что в числе союзников Украины – более 50 стран мира, а РФ обращается к Ирану за оружием и снимает с хранения устаревшие танки Т-62, так как "наращивать поставки новой современной боевой техники российская промышленность не может".

"За этими невероятными цифрами стоит величественный подвиг защитников Украины. По всем видам вооружения Россия превосходит Украину во много раз, по качеству современной техники – почти на поколение, по количеству боеприпасов – в десятки раз. Украинцы уничтожают россиян и наступают при многократном техническом превосходстве врага, и цена этих беспрецедентных подвигов очень тяжелая – жизни наших лучших граждан", – резюмировал журналист. 

https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/pfbid0yizKv8wLUAVJzu7xnMi4Tmh7RksRBdeYUBys9A61k4CNZ41FdXBHm8nxyMZYU2Vzl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Согласно данным Генерального штаба ВСУ на утро 19 октября, РФ потеряла 2554 танка, более 5 тыс. боевых бронированных машин и тысячи другой военной техники.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: промышленность, танки, Юрий Бутусов, вооружение, боеприпасы, РСЗО, армия РФ, артиллерия, ВСУ, война России против Украины, потери армии России, гаубица
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