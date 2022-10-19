В британской разведке заявили, что военное руководство России, отвечающее за войну в Украине, все хуже справляется со своими обязанностями

Оккупанты теряют мотивацию воевать в Украине не только в результате успехов ВСУ, но и под впечатлениям от действий собственных командиров Фото: EPA

"На тактическом уровне почти наверняка обостряется нехватка способных русских младших офицеров для организации и руководства недавно мобилизованными резервистами", – утверждают в минобороны Великобритании.

В качестве примера британское оборонное ведомство упоминает о недавнем массовом убийстве на полигоне в Белгородской области.

"Показания очевидцев свидетельствуют о том, что 15 октября 2022 года однополчанин расстрелял 11 российских солдат недалеко от Белгорода после оскорбительных комментариев офицера по отношению к новобранцам из числа этнических меньшинств", – сказано в сообщении.

(2/5) Eyewitness testimony suggests that the shooting of 11 Russian soldiers near Belgorod by a fellow recruit on 15 October 2022 occurred after an officer’s abusive comments towards ethnic minority recruits. — Ministry of Defence * (@DefenceHQ) October 19, 2022

Плохое командование на уровне младших офицеров, по мнению британской разведки, "вероятно, усугубляет низкий моральный дух и слабую сплоченность подразделений во многих частях российских вооруженных сил".

Кроме того, разведка Великобритании, не называя фамилий, сообщила, что четверо из пяти генералов, которые отвечали за оперативное командование российскими войсками во время вторжения в Украину в феврале 2022 года, уже отправлены в отставку.

Командиры, заменившие уволенных генералов, по мнению британских военных, "до сих пор мало что сделали для улучшения боевых действий России".

"Отсутствие преемственности в командовании, вероятно, будет более разрушительным, чем в западных вооруженных силах, потому что, согласно российской доктрине, разработка планов в основном осуществляется лично командующим, а не коллективными усилиями более широкого штаба", – заключают в минобороны Великобритании.

(5/5) The lack of command continuity will likely be more disruptive than in a Western military because under Russian doctrine the development of plans sits largely with the commander personally, rather than as a collective effort across a broader staff. — Ministry of Defence * (@DefenceHQ) October 19, 2022