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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В британской разведке заявили, что военное руководство России, отвечающее за войну в Украине, все хуже справляется со своими обязанностями

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Оккупанты теряют мотивацию воевать в Украине не только в результате успехов ВСУ, но и под впечатлениям от действий собственных командиров
Оккупанты теряют мотивацию воевать в Украине не только в результате успехов ВСУ, но и под впечатлениям от действий собственных командиров
Фото: EPA

Через восемь месяцев после начала вторжения основные элементы военного руководства России "становятся все более недееспособными", указывается в сводке британских разведчиков. Об этом 19 октября сообщило в Twitter министерство обороны Великобритании со ссылкой на британскую разведку.

"На тактическом уровне почти наверняка обостряется нехватка способных русских младших офицеров для организации и руководства недавно мобилизованными резервистами", – утверждают в минобороны Великобритании.

В качестве примера британское оборонное ведомство упоминает о недавнем массовом убийстве на полигоне в Белгородской области.

"Показания очевидцев свидетельствуют о том, что 15 октября 2022 года однополчанин расстрелял 11 российских солдат недалеко от Белгорода после оскорбительных комментариев офицера по отношению к новобранцам из числа этнических меньшинств", – сказано в сообщении.

Плохое командование на уровне младших офицеров, по мнению британской разведки, "вероятно, усугубляет низкий моральный дух и слабую сплоченность подразделений во многих частях российских вооруженных сил".

Кроме того, разведка Великобритании, не называя фамилий, сообщила, что четверо из пяти генералов, которые отвечали за оперативное командование российскими войсками во время вторжения в Украину в феврале 2022 года, уже отправлены в отставку.

Командиры, заменившие уволенных генералов, по мнению британских военных, "до сих пор мало что сделали для улучшения боевых действий России".

"Отсутствие преемственности в командовании, вероятно, будет более разрушительным, чем в западных вооруженных силах, потому что, согласно российской доктрине, разработка планов в основном осуществляется лично командующим, а не коллективными усилиями более широкого штаба", – заключают в минобороны Великобритании.

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

В конце августа – в начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины. Успехи ВСУ и наступление украинских войск подрывают боевой дух оккупантов.

Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на 19 октября, составили около 66 280 военных убитыми2554 танка, 269 самолетов, 242 вертолета, 323 крылатых ракет, 1286 беспилотников.

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