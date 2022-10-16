Россияне не успевают производить современные боеприпасы такими темпами, как они расходуются – британская разведка

В разведке напомнили о ракетном обстреле россиянами Украины 10 октября и о заявлениях президента РФ Владимира Путина, что это якобы было сделано в ответ на взрыв на Крымском мосту.

"Российская оборонная промышленность, вероятно, не в состоянии производить современные боеприпасы такими темпами, как они расходуются. Эти удары представляют собой дальнейшую деградацию российских запасов ракет большой дальности, что, вероятно, ограничит их способность поражать желаемое количество целей в будущем", – заявили в ведомстве.