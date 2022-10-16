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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне не успевают производить современные боеприпасы такими темпами, как они расходуются – британская разведка

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10 октября РФ нанесла массовые удары по Украине
10 октября РФ нанесла массовые удары по Украине
Фото: EPA

Россияне, вероятно, не могут производить современные боеприпасы такими темпаки, какими они расходуются. Об этом сообщило министерство обороны Великобритании в Twitter со ссылкой на данные британской разведки 16 октября.

В разведке напомнили о ракетном обстреле россиянами Украины 10 октября и о заявлениях президента РФ Владимира Путина, что это якобы было сделано в ответ на взрыв на Крымском мосту.

"Российская оборонная промышленность, вероятно, не в состоянии производить современные боеприпасы такими темпами, как они расходуются. Эти удары представляют собой дальнейшую деградацию российских запасов ракет большой дальности, что, вероятно, ограничит их способность поражать желаемое количество целей в будущем", – заявили в ведомстве.

Контекст:

10–11 октября российские оккупанты нанесли массированный удар по гражданским и инфраструктурным объектам Украины. 

10 октября оккупанты атаковали около 30 населенных пунктов страны. По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, российские войска нанесли по территории Украины 61 ракетный и 32 авиаудара. Подразделения противовоздушной обороны Украины за день уничтожили 73 воздушные цели, в том числе 46 крылатых ракет и 27 беспилотников. 

В результате ракетной атаки, по данным ГСЧС, погибли 19 человек, 105 ранены. Были повреждены 11 важных инфраструктурных объектов в восьми регионах Украины и в Киеве. Часть областей была обесточена, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Путин подтвердил, что массированные удары российской армии 10 октября по энергоструктуре Украины были умышленными. По его словам, они были нанесены по предложению минобороны и согласно плану Генштаба РФ.

По расчетам издания "Forbes Украина", ракетная атака 10 октября обошлась России в сумму от $400 млн до $700 млн.

11 октября массированная ракетная атака оккупантов по критической и энергетической инфраструктуре Украины продолжилась. В частности, утром оккупанты повредили оборудование Ладыжинской ТЭС в Винницкой области, обстреляли энергетические объекты во Львовской и Днепропетровской областях.

По данным Генштаба ВСУ, РФ за сутки 11 октября запустила по Украине почти 30 крылатых ракет. Из них 21 сбили Воздушные силы ВСУ, также были уничтожены 11 дронов-камикадзе оккупантов.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, Великобритания, разведка, боеприпасы, война России против Украины, ракеты
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