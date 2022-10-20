Байден о "военном положении" на оккупированной части Украины: Думаю, Путин оказался в невероятно сложной ситуации

Путин хочет заставить украинцев капитулировать, но они не собираются этого делать, подчеркнул Байден Фото: ЕРА

Об этом он заявил 19 октября, сообщает сайт Белого дома.

Так Байден ответил на вопрос о введении Путиным "военного положения" в четырех регионах Украины, и о том, что эти действия главы Кремля свидетельствуют о его мыслях относительно войны.

"Я думаю, что Владимир Путин оказался в невероятно сложной ситуации. И, как мне представляется, единственным доступным ему инструментом он считает жестокое обращение с гражданами Украины в попытке запугать их, чтобы заставить капитулировать. Они не собираются этого делать", – сказал президент США.