Байден о "военном положении" на оккупированной части Украины: Думаю, Путин оказался в невероятно сложной ситуации

Об этом он заявил 19 октября, сообщает сайт Белого дома.
Так Байден ответил на вопрос о введении Путиным "военного положения" в четырех регионах Украины, и о том, что эти действия главы Кремля свидетельствуют о его мыслях относительно войны.
"Я думаю, что Владимир Путин оказался в невероятно сложной ситуации. И, как мне представляется, единственным доступным ему инструментом он считает жестокое обращение с гражданами Украины в попытке запугать их, чтобы заставить капитулировать. Они не собираются этого делать", – сказал президент США.
С 23-го по 27 сентября на временно оккупированных Россией территориях Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей прошли псевдореферендумы о присоединении этих регионов к России. 30 сентября Путин подписал "договоры" о "вхождении" в состав РФ временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. 5 октября Путин утвердил незаконную аннексию захваченных территорий Украины.
12 октября Генассамблея ООН приняла резолюцию "Территориальная целостность Украины: защита принципов Устава ООН" о непризнании псевдореферендумов в четырех областях Украины, ее поддержали 143 из 193 стран – членов организации, пять проголосовали против, 35 (в том числе Индия и Китай) воздержались. Против выступили Беларусь, Северная Корея, Никарагуа, Россия и Сирия. Единственной страной мира, признавшей "референдумы" российских оккупантов в Украине, стала Северная Корея.
Украинские защитники осенью освободили десятки населенных пунктов, отметил Зеленский 4 октября.
19 октября Путин ввел "военное положение" с полуночи 20 октября на временно оккупированных украинских территориях Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областей, которые РФ незаконно аннексировала.
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что решение Путина ничего не изменит и процесс деоккупации захваченных регионов продолжится. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что "военное положение", объявленной Россией в оккупированных областях Украины, – это подготовка к массовой депортации.
В Госдепартаменте США назвали указ Путина "тактикой отчаяния" и подчеркнули, что Крым, Донецк, Херсон, Луганск и Запорожье являются суверенной территорией Украины.