"Истерика у товарищей чекистов". Зеленский прокомментировал указ Путина о "военном положении" на оккупированных территориях

Зеленский: Истерика у оккупантов будет тем больше, что ближе будет поражение России Фото: president.gov.ua

"Отдельно сегодня хочу обратиться к нашим людям на временно оккупированных районах юга и востока Украины. В ближайшее время оккупанты будут пытаться забрать мужчин в свою армию. Везде так же, как в Донецке и Луганске. Пожалуйста, избегайте этого, как можете. Старайтесь уехать с оккупированной территории. Если же вы не можете этого сделать и окажетесь в российских военных структурах, при первой же возможности старайтесь сложить оружие и прийти на украинские позиции. И главное – берегите свою жизнь. И обязательно помогайте другим людям, которые рядом с вами. Наша общая задача – выстоять. Выстоять против этих неадекватов", – сказал он.

Президент отметил, что Россия полгода сторонилась слова "война" и наказывала за него своих же граждан уголовными делами, а теперь сама объявляет военное положение на оккупированной территории.

"Оккупанты сами принесли войну на нашу землю под свою постоянную лживую трескотню о якобы переговорах, а теперь подписывают какие-то указы, закрепляющие войну. Ну, что могу сказать, – просто истерика у "товарищей чекистов". Истерика, которая будет тем больше, что ближе будет поражение России", – заявил глава государства.