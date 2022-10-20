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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Истерика у товарищей чекистов". Зеленский прокомментировал указ Путина о "военном положении" на оккупированных территориях

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Зеленский: Истерика у оккупантов будет тем больше, что ближе будет поражение России
Зеленский: Истерика у оккупантов будет тем больше, что ближе будет поражение России
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев на временно оккупированных территориях всячески избегать российской мобилизации, а если это не удастся, побыстрее сложить оружие и прийти на украинские позиции. Об этом он заявил во время обращения 19 октября, которое опубликовала его пресс-служба.

"Отдельно сегодня хочу обратиться к нашим людям на временно оккупированных районах юга и востока Украины. В ближайшее время оккупанты будут пытаться забрать мужчин в свою армию. Везде так же, как в Донецке и Луганске. Пожалуйста, избегайте этого, как можете. Старайтесь уехать с оккупированной территории. Если же вы не можете этого сделать и окажетесь в российских военных структурах, при первой же возможности старайтесь сложить оружие и прийти на украинские позиции. И главное – берегите свою жизнь. И обязательно помогайте другим людям, которые рядом с вами. Наша общая задача – выстоять. Выстоять против этих неадекватов", – сказал он.

Президент отметил, что Россия полгода сторонилась слова "война" и наказывала за него своих же граждан уголовными делами, а теперь сама объявляет военное положение на оккупированной территории.

"Оккупанты сами принесли войну на нашу землю под свою постоянную лживую трескотню о якобы переговорах, а теперь подписывают какие-то указы, закрепляющие войну. Ну, что могу сказать, – просто истерика у "товарищей чекистов". Истерика, которая будет тем больше, что ближе будет поражение России", – заявил глава государства.

Контекст:

С 23-го по 27 сентября на временно оккупированных Россией территориях Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей прошли псевдореферендумы о присоединении этих регионов к России. 30 сентября Путин подписал "договоры" о "вхождении" в состав РФ временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. 5 октября Путин утвердил незаконную аннексию захваченных территорий Украины. 19 октября он о решении ввести "военное положение" на этих территориях с полуночи 20 октября.

12 октября Генассамблея ООН приняла резолюцию "Территориальная целостность Украины: защита принципов Устава ООН" о непризнании псевдореферендумов в четырех областях Украины, ее поддержали 143 из 193 стран – членов организации, пять проголосовали против, 35 (в том числе Индия и Китай) воздержались. Против выступили Беларусь, Северная Корея, Никарагуа, Россия и Сирия. Единственной страной мира, признавшей "референдумы" российских оккупантов в Украине, стала Северная Корея.

Украинские защитники осенью освободили десятки населенных пунктов, отметил Зеленский 4 октября.

19 октября Путин ввел "военное положение" с полуночи 20 октября на временно оккупированных украинских территориях Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областей, которые РФ незаконно аннексировала.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что решение Путина ничего не изменит и процесс деоккупации захваченных регионов продолжится.  

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что "военное положение", объявленной Россией в оккупированных областях Украины, – это подготовка к массовой депортации.

В Госдепартаменте США назвали указ Путина "тактикой отчаяния" и подчеркнули, что Крым, Донецк, Херсон, Луганск и Запорожье являются суверенной территорией Украины.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, оккупация, военное положение, Владимир Зеленский, война России против Украины
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