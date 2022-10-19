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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Данилов назвал цель решения Путина о военном положении

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Путин хочет изменить национальный состав захваченных территорий секретарь СНБО
Путин хочет изменить национальный состав захваченных территорий – секретарь СНБО
Фото: Олексій Данілов / Facebook

Военное положение, объявленной Россией в оккупированных областях Украины – это подготовка к массовой депортации. Об этом секретарь Совета по безопасности и обороне Украины Алексей Данилов 19 октября написал в Twitter.

Контекст:

Путин ввел "военное положение" на временно оккупированных территориях Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областей с полуночи 20 октября. Он заявил, что в связи с этим "главы" регионов получат дополнительные полномочия "для обеспечения безопасности".

По словам советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка, для украинских властей решение Путина ничего не изменит, процесс деоккупации захваченных регионов продолжится. 19 октября он заявил, что его следует рассматривать только как легализацию мародерства и разграбления имущества украинцев. "Для Украины это не меняет ничего: продолжаем освобождение и деоккупацию своих территорий", – написал он.

Теги: СНБО, оккупация, военное положение, война России против Украины, Алексей Данилов
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