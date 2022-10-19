Данилов назвал цель решения Путина о военном положении

Воєнний стан путіна в анексованих регіонах * – це підготовка до масової депортації українського населення в депресивні райони * для зміни етнічного складу окупованої території. Злочин, який має бути засуджений ООН і який вже був вчинений росією в Криму й залишився не покараний.— Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) October 19, 2022
Путин ввел "военное положение" на временно оккупированных территориях Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областей с полуночи 20 октября. Он заявил, что в связи с этим "главы" регионов получат дополнительные полномочия "для обеспечения безопасности".
По словам советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка, для украинских властей решение Путина ничего не изменит, процесс деоккупации захваченных регионов продолжится. 19 октября он заявил, что его следует рассматривать только как легализацию мародерства и разграбления имущества украинцев. "Для Украины это не меняет ничего: продолжаем освобождение и деоккупацию своих территорий", – написал он.