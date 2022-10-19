Данилов назвал цель решения Путина о военном положении

По его словам, решение президента РФ Владимира Путина ведет к насильному переселению жителей Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областей. Цель – уменьшить количество украинцев и изменить национальный состав на этих землях.

"Это подготовка к массовой депортации украинского населения в депрессивные районы для изменения этнического состава оккупированной территории. Преступление, которое должно быть осуждено ООН и которое уже было совершено россией в Крыму и осталось не наказано", – написал Данилов.