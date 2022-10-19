В Госдепе США назвали указ Путина о "военном положении" на оккупированных территориях Украины "тактикой отчаяния"

"Никого не должно удивлять, что Россия прибегает к тактике отчаяния, пытаясь установить контроль в этих областях. Правда в том, что Россия не нужна в этих регионах и люди в Украине отвергают незаконное вторжение России и силовой захват украинской территории. Независимо от того, что Кремль говорит или делает, независимо от того, что они пытаются ввести в действие указом на бумаге или иным образом, Крым, Донецк, Херсон, Луганск и Запорожье являются суверенной территорией Украины", – сказал он.

Спикер подчеркнул, что российская юрисдикция не распространяется на временно оккупированные территории Украины.

"Это земля Украины и Россия грубо нарушила суверенитет и территориальную целостность Украины, а также своими незаконными действиями нарушила Устав ООН", – добавил Пател.