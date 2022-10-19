В Госдепе США назвали указ Путина о "военном положении" на оккупированных территориях Украины "тактикой отчаяния"

"Никого не должно удивлять, что Россия прибегает к тактике отчаяния, пытаясь установить контроль в этих областях. Правда в том, что Россия не нужна в этих регионах и люди в Украине отвергают незаконное вторжение России и силовой захват украинской территории. Независимо от того, что Кремль говорит или делает, независимо от того, что они пытаются ввести в действие указом на бумаге или иным образом, Крым, Донецк, Херсон, Луганск и Запорожье являются суверенной территорией Украины", – сказал он.
Спикер подчеркнул, что российская юрисдикция не распространяется на временно оккупированные территории Украины.
"Это земля Украины и Россия грубо нарушила суверенитет и территориальную целостность Украины, а также своими незаконными действиями нарушила Устав ООН", – добавил Пател.
С 23-го по 27 сентября на временно оккупированных Россией территориях Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей прошли псевдореферендумы о присоединении этих регионов к России. 30 сентября Путин подписал "договоры" о "вхождении" в состав РФ временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. 5 октября Путин утвердил незаконную аннексию захваченных территорий Украины. 19 октября он о решении ввести "военное положение" на этих территориях с полуночи 20 октября.
12 октября Генассамблея ООН приняла резолюцию "Территориальная целостность Украины: защита принципов Устава ООН" о непризнании псевдореферендумов в четырех областях Украины, ее поддержали 143 из 193 стран – членов организации, пять проголосовали против, 35 (в том числе Индия и Китай) воздержались. Против выступили Беларусь, Северная Корея, Никарагуа, Россия и Сирия. Единственной страной мира, признавшей "референдумы" российских оккупантов в Украине, стала Северная Корея.
Украинские защитники осенью освободили десятки населенных пунктов, отметил Зеленский 4 октября.
19 октября Путин ввел "военное положение" с полуночи 20 октября на временно оккупированных украинских территориях Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областей, которые РФ незаконно аннексировала.
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что решение Путина ничего не изменит и процесс деоккупации захваченных регионов продолжится.