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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Работников ЗАЭС, подписавших контракт с "Росатомом", могут мобилизовать в армию РФ – "Энергоатом"

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В "Энергоатоме" заявили, что российские оккупанты формируют списки работников станции
В "Энергоатоме" заявили, что российские оккупанты формируют списки работников станции
Фото: EPA

Работникам Запорожской атомной электростанции, которые подписали или хотят подписать контракт с российской государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом", грозит мобилизация в армию России. Об этом 19 октября в Telegram сообщила НАЭК "Энергоатом".

Президент России Владимир Путин объявил 19 октября о решении ввести "военное положение" с полуночи 20 октября на временно оккупированных украинских территориях Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областей, которые РФ незаконно аннексировала и считает своей территорией. Кроме того, он заявил о введении на них максимального уровня реагирования и создании "штабов территориальной обороны".

Источники на Запорожской АЭС сообщили "Энергоатому", что оккупанты формируют списки работников станции, подписавших контракты с "Росатомом". Часть из них хотят мобилизовать на службу в армию и/или "территориальную оборону" России.

Контекст:

В начале марта Запорожская АЭС оказалась под оккупацией российских военных и с тех пор работает под их контролем.

С августа оккупанты регулярно обстреливают ЗАЭС и Энергодар Запорожской области, в связи с чем станцию несколько раз полностью отключали от энергосети.

5 октября президент РФ Владимир Путин подписал указ о "передаче" ЗАЭС в собственность России. В Офисе президента Украины это назвали попыткой юридического рейдерства и потребовали немедленной реакции международного сообщества.

14 октября стало известно, что сотрудников ЗАЭС заставляют подписывать трудовые договоры с "Росатомом", в противном случае грозят увольнением. Промышленному персоналу дали время на размышления до 3 ноября.

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, война, мобилизация, аннексия, военное положение, АЭС, Энергоатом, Росатом, война России против Украины, работа, электростанция, ЗАЭС
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