Работников ЗАЭС, подписавших контракт с "Росатомом", могут мобилизовать в армию РФ – "Энергоатом"

Президент России Владимир Путин объявил 19 октября о решении ввести "военное положение" с полуночи 20 октября на временно оккупированных украинских территориях Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областей, которые РФ незаконно аннексировала и считает своей территорией. Кроме того, он заявил о введении на них максимального уровня реагирования и создании "штабов территориальной обороны".

Источники на Запорожской АЭС сообщили "Энергоатому", что оккупанты формируют списки работников станции, подписавших контракты с "Росатомом". Часть из них хотят мобилизовать на службу в армию и/или "территориальную оборону" России.