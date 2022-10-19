Работников ЗАЭС, подписавших контракт с "Росатомом", могут мобилизовать в армию РФ – "Энергоатом"

Президент России Владимир Путин объявил 19 октября о решении ввести "военное положение" с полуночи 20 октября на временно оккупированных украинских территориях Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областей, которые РФ незаконно аннексировала и считает своей территорией. Кроме того, он заявил о введении на них максимального уровня реагирования и создании "штабов территориальной обороны".
Источники на Запорожской АЭС сообщили "Энергоатому", что оккупанты формируют списки работников станции, подписавших контракты с "Росатомом". Часть из них хотят мобилизовать на службу в армию и/или "территориальную оборону" России.
В начале марта Запорожская АЭС оказалась под оккупацией российских военных и с тех пор работает под их контролем.
С августа оккупанты регулярно обстреливают ЗАЭС и Энергодар Запорожской области, в связи с чем станцию несколько раз полностью отключали от энергосети.
5 октября президент РФ Владимир Путин подписал указ о "передаче" ЗАЭС в собственность России. В Офисе президента Украины это назвали попыткой юридического рейдерства и потребовали немедленной реакции международного сообщества.
14 октября стало известно, что сотрудников ЗАЭС заставляют подписывать трудовые договоры с "Росатомом", в противном случае грозят увольнением. Промышленному персоналу дали время на размышления до 3 ноября.