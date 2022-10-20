Россия сосредоточила до 45 БТГр на херсонском направлении, ВСУ пошли на штурм возле Благодатного – Генштаб

Об этом 20 октября на брифинге, который транслировало в YouTube Военное телевидение Украины, сообщил замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов со ссылкой на данные разведки.
"Такое задание враг планирует решить прежде всего за счет первой волны "частичной" мобилизации и путем увеличения количества группировки ВС России на правобережье реки Днепр. На сегодня для сдерживания продвижения подразделений наших войск в южнобужском операционном районе противник сосредоточил до 45 батальонных тактических групп (БТГр), которые ускоряют мероприятия по фортификационному оборудованию оборонных рубежей", – сказал Громов.
По его словам, оккупанты пытаются возобновить переправы через Днепр, чтобы обеспечить поддержку своих войск.
"Подразделения ВСУ продолжают наносить огневое поражение по скоплению личного состава, вооружения и военной техники противника в районах сосредоточения и на позициях. Уничтожаются переправы, продолжается уничтожение складов с боеприпасами и горюче-смазочными материалами, держатся под огневым контролем пути логистического обеспечения противника", – отметил Громов.
Представитель Генштаба добавил, что в ходе ведения штурмовых действий в районе Благодатного ВСУ улучшили тактическое положение.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова.
Херсон – единственный областной центр Украины, который захватчикам удалось временно оккупировать после начала широкомасштабного вторжения. Освобождение Херсона президент Украины Владимир Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге.
В ОК "Юг" 29 августа сообщили, что на юге ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям, в том числе в Херсонской области. 12 октября глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич сообщил, что в Херсонской области деоккупированы 75 населенных пунктов.
19 октября Генштаб ВСУ сообщил, что российские оккупанты скрыто перебрасывают военную технику и личный состав в Херсонскую область.
Глава херсонских коллаборантов Владимир Сальдо заявил, что все подразделения и "министерства" так называемой гражданской администрации переезжают на левый берег Днепра. Областной центр расположен на правобережье.