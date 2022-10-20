Россия сосредоточила до 45 БТГр на херсонском направлении, ВСУ пошли на штурм возле Благодатного – Генштаб

19 октября Генштаб ВСУ сообщил, что российские оккупанты скрыто перебрасывают военную технику и личный состав в Херсонскую область Фото: EPA

Об этом 20 октября на брифинге, который транслировало в YouTube Военное телевидение Украины, сообщил замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов со ссылкой на данные разведки.

"Такое задание враг планирует решить прежде всего за счет первой волны "частичной" мобилизации и путем увеличения количества группировки ВС России на правобережье реки Днепр. На сегодня для сдерживания продвижения подразделений наших войск в южнобужском операционном районе противник сосредоточил до 45 батальонных тактических групп (БТГр), которые ускоряют мероприятия по фортификационному оборудованию оборонных рубежей", – сказал Громов.

По его словам, оккупанты пытаются возобновить переправы через Днепр, чтобы обеспечить поддержку своих войск.

"Подразделения ВСУ продолжают наносить огневое поражение по скоплению личного состава, вооружения и военной техники противника в районах сосредоточения и на позициях. Уничтожаются переправы, продолжается уничтожение складов с боеприпасами и горюче-смазочными материалами, держатся под огневым контролем пути логистического обеспечения противника", – отметил Громов.

Представитель Генштаба добавил, что в ходе ведения штурмовых действий в районе Благодатного ВСУ улучшили тактическое положение.

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