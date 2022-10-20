Подоляк рассказал о настоящем "плане Суровикина" по Каховской ГЭС

Оккупанты могут уничтожить Каховскую ГЭС, чтобы оправдать депортацию украинцев и остановить контрнаступление ВСУ, предупреждает Подоляк Фото: wikipedia.org

"Настоящий "план [rомандующий российскими войсками в войне против Украины Сергея] Суровикина" по Каховской ГЭС: 1. Минирование дамбы и трансформаторов. 2. Принудительный вывоз украинцев, переселение нелояльного населения в Россию. 3. Затопление территории, чтобы остановить контрнаступление Украины и перекрыть собственное отступление. Россия готовит техногенную катастрофу", – предупредил Подоляк.

Справжній «план Суровікіна» щодо Каховської ГЕС:



1. Мінування дамби і трансформаторів.

2. Примусовий вивіз українців, переселення нелояльного населення до Рф.

3. Затоплення території, щоб зупинити контрнаступ * та перекрити власний відступ.

Росія готує техногенну катастрофу. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) October 20, 2022

О том, что российские военные заминировали дамбу Каховской ГЭС, находящуюся на захваченной ими территории заявил 20 октября в видеообращении к Европейскому совету президент Украины Владимир Зеленский.

18 октября назначенный оккупантами незаконный глава Херсонской области Владимир Сальдо объявил "организованное перемещение" гражданского населения на левый берег Днепра. Он объяснил это опасностью затопления территорий в связи с якобы запланированным Украиной разрушением плотины Каховской ГЭС. Также Сальдо заявил, что все подразделения и "министерства" так называемой гражданской администрации переезжают на левый берег Днепра. Областной центр расположен на правобережье.

Суровикин 18 октября заявил о "непростой военно-тактической ситуации" в районе боевых действий на южной части фронта и необходимости принятия "непростых решений" относительно Херсона. Он также заявил о якобы имеющихся у него данных о "подготовке Киевом" массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС