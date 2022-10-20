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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Подоляк рассказал о настоящем "плане Суровикина" по Каховской ГЭС

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Оккупанты могут уничтожить Каховскую ГЭС, чтобы оправдать депортацию украинцев и остановить контрнаступление ВСУ, предупреждает Подоляк
Оккупанты могут уничтожить Каховскую ГЭС, чтобы оправдать депортацию украинцев и остановить контрнаступление ВСУ, предупреждает Подоляк
Фото: wikipedia.org

Советник лавы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил 20 октября в Twitter, что Россия готовит техногенную катастрофу с подрывом Каховской ГЭС в том числе для срыва наступления ВСУ в Херсонской области

"Настоящий "план [rомандующий российскими войсками в войне против Украины Сергея] Суровикина" по Каховской ГЭС: 1. Минирование дамбы и трансформаторов. 2. Принудительный вывоз украинцев, переселение нелояльного населения в Россию. 3. Затопление территории, чтобы остановить контрнаступление Украины и перекрыть собственное отступление. Россия готовит техногенную катастрофу", – предупредил Подоляк.

О том, что российские военные заминировали дамбу Каховской ГЭС, находящуюся на захваченной ими территории заявил 20 октября в видеообращении к Европейскому совету президент Украины Владимир Зеленский.

18 октября назначенный оккупантами незаконный глава Херсонской области Владимир Сальдо объявил "организованное перемещение" гражданского населения на левый берег Днепра. Он объяснил это опасностью затопления территорий в связи с якобы запланированным Украиной разрушением плотины Каховской ГЭС. Также Сальдо заявил, что все подразделения и "министерства" так называемой гражданской администрации переезжают на левый берег Днепра. Областной центр расположен на правобережье.

Суровикин 18 октября заявил о "непростой военно-тактической ситуации" в районе боевых действий на южной части фронта и необходимости принятия "непростых решений" относительно Херсона. Он также заявил о якобы имеющихся у него данных о "подготовке Киевом" массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС

Контекст:

Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крыма.

Херсон – единственный областной центр Украины, который захватчикам удалось временно оккупировать после начала широкомасштабного вторжения. Освобождение Херсона Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге.

В ОК "Юг" 29 августа сообщили, что на юге ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям, в том числе в Херсонской области. 12 октября глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич сообщил, что в Херсонской области деоккупированы 75 населенных пунктов.

19 октября Генштаб ВСУ сообщил, что российские оккупанты скрыто перебрасывают военную технику и личный состав в Херсонскую область.

20 октября аналитики американского Института исследования войны (ISW) допустили, что Россия может ударить по Каховской ГЭС, чтобы прикрыть и оправдать отступление оккупантов.

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