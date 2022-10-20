Зеленский: Оккупанты заминировали дамбу Каховской ГЭС, в зоне возможного затопления – в том числе Херсон

"Россия сознательно создает основу для масштабной катастрофы на юге Украины. У нас есть информация, что российские террористы заминировали дамбу и агрегаты Каховской гидроэлектростанции", – сказал президент.

Он отметил, что АЭС – один из крупнейших энергообъектов, ее дамба удерживает около 18 млн м³ воды.

"Если российские террористы подорвут эту дамбу, то в зоне быстрого затопления окажутся более 80 населенных пунктов, включая Херсон. Сотни тысяч человек могут пострадать. Может быть разрушено снабжение водой значительной части юга Украины", – объяснил Зеленский.

Он подчеркнул, что "этот российский теракт может оставить Запорожскую атомную станцию без охлаждающей воды", так как она поступает именно из Каховского водохранилища.

По его словам, в результате разрушения дамбы будет также полностью прекращена "работа канала, построенного для поставки воды в Крым и о котором периодически якобы "беспокоятся" в Москве".

"Вот это – настоящее отношение России к нашему украинскому Крыму. А в целом разрушительные экологические, гуманитарные, техногенные последствия одного этого российского теракта могут стать такими, что его будут называть исторической катастрофой", – сказал президент.

Зеленский подчеркнул, что по имеющейся информации, "Россия уже подготовила все, чтобы совершить этот теракт".

"Украинских сотрудников выбросили с Каховской станции – там только российские граждане. Они полностью контролируют станцию. Надо немедленно действовать, чтобы у России не было возможности реализовать эту катастрофу. Нужна международная наблюдательная миссия на Каховской ГЭС. Следует вернуть туда украинский персонал и обеспечить немедленное и профессиональное разминирование агрегатов и дамбы", – заявил он.

По словам Зеленского, "Россия делает это, чтобы устроить очередную операцию под фальшивым флагом – совершить теракт и обвинить в этом Украину".

"Но мы с вами знаем, в чем правда. Мы знаем, что эту территорию контролируют оккупанты и на что они уже были способны. Они сами ни перед чем не остановятся. Но мы с вами можем остановить их. Можем остановить наступление катастрофических последствий. Можем – а значит, должны", – подчеркнул президент Украины.

Война России против Украины. Главное (обновляется)