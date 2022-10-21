Украинские военные отбили атаки оккупантов возле Бахмута и Марьинки – Генштаб ВСУ

Ракетных войска и артиллерия ВСУ поразили четыре пункта управления оккупантов Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

"За минувшие сутки подразделения сил обороны отразили атаки российских оккупантов в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области, Опытное, Бахмут, Победа и Марьинка Донецкой области", – говорится в сообщении.

Украинская авиация за прошедшие сутки нанесла по оккупантам пять ударов. Подтверждено поражение трех опорных пунктов и районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также двух позиций зенитных ракетных комплексов противника.

Подразделения противовоздушной обороны ВСУ сбили 15 российских беспилотников.

Помимо этого, ракетных войска и артиллерия поразили четыре пункта управления, семь районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, склад боеприпасов, средство ПВО, мост и понтонную переправу оккупантов.

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