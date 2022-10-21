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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинские военные отбили атаки оккупантов возле Бахмута и Марьинки – Генштаб ВСУ

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Ракетных войска и артиллерия ВСУ поразили четыре пункта управления оккупантов
Ракетных войска и артиллерия ВСУ поразили четыре пункта управления оккупантов
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Украинские военные накануне отбили атаки российских оккупантов возле пяти населенных пунктов. Об этом 21 октября в Facebook сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины.

"За минувшие сутки подразделения сил обороны отразили атаки российских оккупантов в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области, Опытное, Бахмут, Победа и Марьинка Донецкой области", – говорится в сообщении.

Украинская авиация за прошедшие сутки нанесла по оккупантам пять ударов. Подтверждено поражение трех опорных пунктов и районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также двух позиций зенитных ракетных комплексов противника.

Подразделения противовоздушной обороны ВСУ сбили 15 российских беспилотников.

Помимо этого, ракетных войска и артиллерия поразили четыре пункта управления, семь районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, склад боеприпасов, средство ПВО, мост и понтонную переправу оккупантов.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0aKWSXSrvWpmuAj4RVmeWjLHxncujQ3uiKHRdnPuzPA1Xuamj5agzdH5agAA5ERHnl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

В конце августа – в начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.

Теги: Россия, Украина, Генштаб ВСУ, Марьинка, Опытное, ВСУ, война России против Украины, Бахмут, Белогоровка
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