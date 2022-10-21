Украинские военные отбили атаки оккупантов возле Бахмута и Марьинки – Генштаб ВСУ

"За минувшие сутки подразделения сил обороны отразили атаки российских оккупантов в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области, Опытное, Бахмут, Победа и Марьинка Донецкой области", – говорится в сообщении.
Украинская авиация за прошедшие сутки нанесла по оккупантам пять ударов. Подтверждено поражение трех опорных пунктов и районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также двух позиций зенитных ракетных комплексов противника.
Подразделения противовоздушной обороны ВСУ сбили 15 российских беспилотников.
Помимо этого, ракетных войска и артиллерия поразили четыре пункта управления, семь районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, склад боеприпасов, средство ПВО, мост и понтонную переправу оккупантов.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.
В конце августа – в начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.