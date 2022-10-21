За минувшие сутки оккупанты нанесли по территории Украины три ракетных и 24 авиационных удара – Генштаб ВСУ

Российские захватчики нанесли удары в районах более чем 15 населенных пунктов Фото: Валентин Резніченко/ Дніпропетровська ОДА (ОВА) / Telegram

Также противник совершил более 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Российские захватчики нанесли удары в районах более чем 15 населенных пунктов. Среди них – Николаев, Новая Каменка и Малая Сейдеминуха Херсонской области и Гатище Харьковской области.

Оккупанты использовали крылатые и зенитные управляемые ракеты. Помимо этого, враг запустил более 20 беспилотных летательных аппаратов иранского производства Shahed-136.

"Враг обстреливает позиции наших войск вдоль линии столкновения и ведет воздушную разведку. Нарушая нормы международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны, продолжает наносить удары по критической инфраструктуре и жилью гражданского населения", – говорится в сообщении.

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