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ВОЙНА В УКРАИНЕ

За минувшие сутки оккупанты нанесли по территории Украины три ракетных и 24 авиационных удара – Генштаб ВСУ

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Российские захватчики нанесли удары в районах более чем 15 населенных пунктов
Российские захватчики нанесли удары в районах более чем 15 населенных пунктов
Фото: Валентин Резніченко/ Дніпропетровська ОДА (ОВА) / Telegram

За минувшие сутки оккупанты нанесли по территории Украины три ракетных и 24 авиационных удара. Об этом 21 октября в Facebook сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины.

Также противник совершил более 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Российские захватчики нанесли удары в районах более чем 15 населенных пунктов. Среди них – Николаев, Новая Каменка и Малая Сейдеминуха Херсонской области и Гатище Харьковской области.

Оккупанты использовали крылатые и зенитные управляемые ракеты. Помимо этого, враг запустил более 20 беспилотных летательных аппаратов иранского производства Shahed-136.

"Враг обстреливает позиции наших войск вдоль линии столкновения и ведет воздушную разведку. Нарушая нормы международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны, продолжает наносить удары по критической инфраструктуре и жилью гражданского населения", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0aKWSXSrvWpmuAj4RVmeWjLHxncujQ3uiKHRdnPuzPA1Xuamj5agzdH5agAA5ERHnl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Последние недели РФ массированно обстреливает Украину. По данным ГСЧС, за период с 7-го по 18 октября РФ нанесла около 190 массированных ударов ракетами, дронами-камикадзе и артиллерией по 16 областям Украины и по Киеву. В результате этих атак погибли более 70 человек, еще свыше 240 были травмированы.

После обстрелов повреждена треть украинских электростанций, сообщал президент Украины Владимир Зеленский. Пострадали, по словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, десятки объектов украинской энергетики, только 18 октября повреждены шесть таких объектовЖитомир и ряд населенных пунктов области, левобережная часть Киева были обесточены.

Теги: Россия, Украина, Генштаб ВСУ, ВСУ, обстрелы, война России против Украины, ракеты, инфраструктура, дрон-камикадзе
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