За минувшие сутки оккупанты нанесли по территории Украины три ракетных и 24 авиационных удара – Генштаб ВСУ

Также противник совершил более 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
Российские захватчики нанесли удары в районах более чем 15 населенных пунктов. Среди них – Николаев, Новая Каменка и Малая Сейдеминуха Херсонской области и Гатище Харьковской области.
Оккупанты использовали крылатые и зенитные управляемые ракеты. Помимо этого, враг запустил более 20 беспилотных летательных аппаратов иранского производства Shahed-136.
"Враг обстреливает позиции наших войск вдоль линии столкновения и ведет воздушную разведку. Нарушая нормы международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны, продолжает наносить удары по критической инфраструктуре и жилью гражданского населения", – говорится в сообщении.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Последние недели РФ массированно обстреливает Украину. По данным ГСЧС, за период с 7-го по 18 октября РФ нанесла около 190 массированных ударов ракетами, дронами-камикадзе и артиллерией по 16 областям Украины и по Киеву. В результате этих атак погибли более 70 человек, еще свыше 240 были травмированы.
После обстрелов повреждена треть украинских электростанций, сообщал президент Украины Владимир Зеленский. Пострадали, по словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, десятки объектов украинской энергетики, только 18 октября повреждены шесть таких объектов, Житомир и ряд населенных пунктов области, левобережная часть Киева были обесточены.