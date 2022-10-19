Оккупанты снова обстреляли Энергодар. Город частично без света и воды

Россияне обстреляли сначала промышленную зону, а затем и сам Энергодар Фото: Дмитро Орлов - Енергодарський міський голова / Telegram

По его словам, обстрелы сначала промышленной зоны, а затем и самого города начались около полуночи и не утихают утром. Сам Энергодар частично без света и воды.

"Есть сообщения о повреждениях одних из подстанций, в также здания исполнительного комитета городского совета. Информация о пострадавших среди гражданского населения не поступала", – заявил Орлов.

Также мэр попросил граждан оставаться дома и соблюдать правила двух стен до стабилизации ситуации.