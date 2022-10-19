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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты снова обстреляли Энергодар. Город частично без света и воды

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Россияне обстреляли сначала промышленную зону, а затем и сам Энергодар
Россияне обстреляли сначала промышленную зону, а затем и сам Энергодар
Фото: Дмитро Орлов - Енергодарський міський голова / Telegram

В ночь с 18-го на 19 октября российские оккупанты обстреляли Энергодар Запорожской области. Об этом сообщил мэр Энергодара Дмитрий Орлов в Telegram.

По его словам, обстрелы сначала промышленной зоны, а затем и самого города начались около полуночи и не утихают утром. Сам Энергодар частично без света и воды.

"Есть сообщения о повреждениях одних из подстанций, в также здания исполнительного комитета городского совета. Информация о пострадавших среди гражданского населения не поступала",  заявил Орлов.

Также мэр попросил граждан оставаться дома и соблюдать правила двух стен до стабилизации ситуации.

Контекст:

С августа оккупанты регулярно обстреливают ЗАЭС и Энергодар, обвиняя в обстрелах Украину. Кроме того, из окрестностей Энергодара российские войска регулярно обстреливают населенные пункты Днепропетровской области, находящиеся на противоположном берегу Днепра.

7 сентября после очередного обстрела российских оккупационных войск часть Энергодара была обесточена. Позже электроснабжение было восстановлено.

19 сентября российские оккупанты устроили провокацию в Энергодаре, в результате обстрела в части города пропало водоснабжение.

Теги: Россия, Украина, война, обстрелы, война России против Украины, пострадавшие, Энергодар, население, Дмитрий Орлов, мэр, российские оккупанты
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