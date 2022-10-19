Оккупанты снова обстреляли Энергодар. Город частично без света и воды

По его словам, обстрелы сначала промышленной зоны, а затем и самого города начались около полуночи и не утихают утром. Сам Энергодар частично без света и воды.
"Есть сообщения о повреждениях одних из подстанций, в также здания исполнительного комитета городского совета. Информация о пострадавших среди гражданского населения не поступала", – заявил Орлов.
Также мэр попросил граждан оставаться дома и соблюдать правила двух стен до стабилизации ситуации.
С августа оккупанты регулярно обстреливают ЗАЭС и Энергодар, обвиняя в обстрелах Украину. Кроме того, из окрестностей Энергодара российские войска регулярно обстреливают населенные пункты Днепропетровской области, находящиеся на противоположном берегу Днепра.
7 сентября после очередного обстрела российских оккупационных войск часть Энергодара была обесточена. Позже электроснабжение было восстановлено.
19 сентября российские оккупанты устроили провокацию в Энергодаре, в результате обстрела в части города пропало водоснабжение.