Глава военной администрации Херсона: У оккупантов и коллаборантов подгорает. ВСУ близко

Так она ответила на вопрос, что означает введение президентом РФ Владимиром Путиным "военного положения" на оккупированных территориях Украины.

"Тут понятно: шизофрения и паника в бункере. Так же шизофрения и паника в головах коллаборационистов и российских военных, которые находятся на оккупированной территории города Херсона и Херсонской области в целом. Они напуганы. Они начинают из стороны в сторону метаться, не знают, что им делать, потому что у них подгорает. Их оттесняют, им ничего не остается делать, как бежать, как звать за собой на выезд людей", – сказала она.

Луговая предупредила: для жителей Херсона последнее очень опасно.

Она призвала херсонцев оставаться дома и запастись продуктами и водой на 7–10 дней.

"Не надо вестись на провокацию, не надо никуда выезжать. Надо запастись едой на 7–10 дней, водой. Если вы живете на верхнем этаже, лучше объединиться с родственниками, знакомыми, близкими, переместиться в частный сектор, где есть подвал, чтобы уберечь свою жизнь и жизнь своих родных. Ни в коем случае ВСУ никогда не стреляли и не будут стрелять по гражданским. Они уничтожают точечно врага, зная, где находятся их скопления. Я хочу еще раз подчеркнуть. Уничтожают людей и позорно действуют только оккупанты и коллаборационисты", – добавила чиновница.

"Военное положение" на оккупированной территории ввели из-за "беспорядка в головах", считает она.

"Люди не в своем уме, поэтому мы должны защищаться и верить в ВСУ. ВСУ близко, а коллаборационисты и оккупанты дуреют, сходят с ума", – подчеркнула она.

Луговая отметила, что в Херсоне мощно действует движение сопротивления "Жовта стрічка".

"Партизанское движение работает мощно благодаря патриотически настроенным людям, которые, понимая, что рискуют своей жизнью, делают Херсон (который был, есть и останется) украинским, показывая всему миру позицию патриотов. Херсон – это Украина. Это очень метко, громко, это пример несокрушимости духа, непокоренности, проукраинской позиции наших активистов. У людей не угасает надежда, что здесь Украина, Вооруженные силы придут и скоро нас освободят. Думаю, они обязательно подключатся к Вооруженным силам Украины, когда наши солдаты зайдут в наш город. Это движение будет еще более мощным и еще более взрывным для оккупантов и для самих коллаборантов. Пусть ребята, которые сопротивляются оккупации, берегут себя. Осталось еще чуть-чуть, и они это понимают. Единственное, что хочется пожелать, чтобы эти ад и ужас поскорее закончились; все свободно вздохнули и подняли украинский флаг снова над Херсоном", – резюмировала глава администрации.