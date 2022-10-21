ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Глава военной администрации Херсона: У оккупантов и коллаборантов подгорает. ВСУ близко

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Херсон единственный областной центр Украины, который захватчикам удалось временно оккупировать
Херсон – единственный областной центр Украины, который захватчикам удалось временно оккупировать
Фото: miskrada.kherson.ua

Российские оккупационные войска и коллаборанты на временно захваченной территории Херсонской области и в областном центре паникуют. Об этом в интервью "Радио НВ", которое вышло 19 октября, заявила глава Херсонской городской военной администрации Галина Луговая.

Так она ответила на вопрос, что означает введение президентом РФ Владимиром Путиным "военного положения" на оккупированных территориях Украины. 

"Тут понятно: шизофрения и паника в бункере. Так же шизофрения и паника в головах коллаборационистов и российских военных, которые находятся на оккупированной территории города Херсона и Херсонской области в целом. Они напуганы. Они начинают из стороны в сторону метаться, не знают, что им делать, потому что у них подгорает. Их оттесняют, им ничего не остается делать, как бежать, как звать за собой на выезд людей", – сказала она. 

Луговая предупредила: для жителей Херсона последнее очень опасно. 

Она призвала херсонцев оставаться дома и запастись продуктами и водой на 7–10 дней. 

"Не надо вестись на провокацию, не надо никуда выезжать. Надо запастись едой на 7–10 дней, водой. Если вы живете на верхнем этаже, лучше объединиться с родственниками, знакомыми, близкими, переместиться в частный сектор, где есть подвал, чтобы уберечь свою жизнь и жизнь своих родных. Ни в коем случае ВСУ никогда не стреляли и не будут стрелять по гражданским. Они уничтожают точечно врага, зная, где находятся их скопления. Я хочу еще раз подчеркнуть. Уничтожают людей и позорно действуют только оккупанты и коллаборационисты", – добавила чиновница.

"Военное положение" на оккупированной территории ввели из-за "беспорядка в головах", считает она. 

"Люди не в своем уме, поэтому мы должны защищаться и верить в ВСУ. ВСУ близко, а коллаборационисты и оккупанты дуреют, сходят с ума", – подчеркнула она. 

Луговая отметила, что в Херсоне мощно действует движение сопротивления "Жовта стрічка". 

"Партизанское движение работает мощно благодаря патриотически настроенным людям, которые, понимая, что рискуют своей жизнью, делают Херсон (который был, есть и останется) украинским, показывая всему миру позицию патриотов. Херсон – это Украина. Это очень метко, громко, это пример несокрушимости духа, непокоренности, проукраинской позиции наших активистов. У людей не угасает надежда, что здесь Украина, Вооруженные силы придут и скоро нас освободят. Думаю, они обязательно подключатся к Вооруженным силам Украины, когда наши солдаты зайдут в наш город. Это движение будет еще более мощным и еще более взрывным для оккупантов и для самих коллаборантов. Пусть ребята, которые сопротивляются оккупации, берегут себя. Осталось еще чуть-чуть, и они это понимают. Единственное, что хочется пожелать, чтобы эти ад и ужас поскорее закончились; все свободно вздохнули и подняли украинский флаг снова над Херсоном", – резюмировала глава администрации. 

Контекст:

Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова.

Херсон – единственный областной центр Украины, который захватчикам удалось временно оккупировать после начала широкомасштабного вторжения. Освобождение Херсона президент Украины Владимир Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге.

В ОК "Юг" 29 августа сообщили, что на юге ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям, в том числе в Херсонской области. Зеленский рассказал 6 октября, что с начала октября ВСУ освободили в Херсонской области более 500 км² и десятки населенных пунктов. 

Начальник объединенного пресс-центра сил обороны юга Наталья Гуменюк сообщила 20 октября, что в Херсонской области российские оккупанты переправляют на левый берег Днепра свои семьи и ценности, а также тянут туда мирное население для прикрытия. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Херсон, Херсонская область, партизаны, военное положение, ВСУ, российские оккупанты, Галина Луговая
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Дали по пять лет. СНБО ввел санкции против Лорак, Повалий, Тодоренко, Егоровой и Марченко
Дали по пять лет. СНБО ввел санкции против Лорак, Повалий, Тодоренко, Егоровой и Марченко
"Оно, как кислота, разъедает сердце, мозг, желудок". 37-летняя Тина Кароль рассказала о своем одиночестве
"Оно, как кислота, разъедает сердце, мозг, желудок". 37-летняя Тина Кароль рассказала о своем одиночестве
"Много кто об этом знает". 33-летний Позитив впервые рассказал о своей новой девушке
"Много кто об этом знает". 33-летний Позитив впервые рассказал о своей новой девушке
"Не могла представить, что буду мечтать сесть в самолет и прилететь домой". Влада Седан рассказала, какие желания загадала на свое 27-летие
"Не могла представить, что буду мечтать сесть в самолет и прилететь домой". Влада Седан рассказала, какие желания загадала на свое 27-летие
"А что вы смогли себе позволить?" Каменских рассказала, что позволяет себе делать во время войны
"А что вы смогли себе позволить?" Каменских рассказала, что позволяет себе делать во время войны
"Кто-то мог подумать, что домохозяйка Кличко теперь еще и поет". Экс-супруга мэра Киева рассказала, почему ее карьера певицы не была успешной
"Кто-то мог подумать, что домохозяйка Кличко теперь еще и поет". Экс-супруга мэра Киева рассказала, почему ее карьера певицы не была успешной
Жена командира полка "Азов" Прокопенко посвятила новую иллюстрацию знакомству с мужем. Фото
Жена командира полка "Азов" Прокопенко посвятила новую иллюстрацию знакомству с мужем. Фото
Цибульская высказалась о скандале вокруг Веры Брежневой, сравнив ее с замалчивающей войну Ани Лорак
Цибульская высказалась о скандале вокруг Веры Брежневой, сравнив ее с замалчивающей войну Ани Лорак
"Спасибо, что была с нами". Коллеги вспоминают погибшую актрису Марину Поплавскую
"Спасибо, что была с нами". Коллеги вспоминают погибшую актрису Марину Поплавскую
Звезда сериала "Танька и Володька" Песик рассказала, что надо срочно сделать для экономии электроэнергии
Звезда сериала "Танька и Володька" Песик рассказала, что надо срочно сделать для экономии электроэнергии
Зеленская: Как война влияет на любовь? Мы разделены. Очень незначительное количество времени можем видеться
Зеленская: Как война влияет на любовь? Мы разделены. Очень незначительное количество времени можем видеться
  "В королевской семье настоящий кризис". Вышел официальный трейлер пятого сезона сериала "Корона". Видео
  "В королевской семье настоящий кризис". Вышел официальный трейлер пятого сезона сериала "Корона". Видео
Люк Скайуокер собрал для Украины деньги на 500 дронов
Люк Скайуокер собрал для Украины деньги на 500 дронов
"Эта ерунда продолжается достаточно долго". Кот Ларри отреагировал на отставку Трасс
"Эта ерунда продолжается достаточно долго". Кот Ларри отреагировал на отставку Трасс
"Может ли этот человек быть серьезным? Нет". Мама Верки Сердючки, актриса Белоконь показала прогулку за границей
"Может ли этот человек быть серьезным? Нет". Мама Верки Сердючки, актриса Белоконь показала прогулку за границей
Сергей Жадан получил польскую награду имени Серхио Виэйра де Молла
Сергей Жадан получил польскую награду имени Серхио Виэйра де Молла
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
35-летняя жена 47-летнего Арестовича показала, как выглядела до знакомства с ним (363056)
2
"То, что стесняются озвучить Дугин и Путин, доверили озвучить дурачку". Невзоров высказался о коллаборанте Стремоусове (263440)
3
Панин высказался о Путине и русских после очередного обстрела Киева (235234)
4
В сети обратили внимание на иллюстрации в кабинете Залужного, которые жена командира полка "Азов" Прокопенко посвятила своему мужу. Фото (142070)
5
"Оставляю имя Натальи Кличко в истории". Экс-супруга мэра Киева заявила, что после развода отказалась от его фамилии (118916)
6
Королевский дворецкий рассказал, как себя ведет Кейт Миддлтон за закрытыми дверями (84715)
7
Больше не Вера Брежнева. Экс-солистка "ВИА Гры" презентовала песню на украинском языке под новым сценическим псевдонимом. Видео (64140)
8
"Надеюсь, вернусь к нормальной жизни". 27-летняя Grosu перенесла операцию, которая длилась три с половиной часа (51447)
 
 
 
 