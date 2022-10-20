ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: Нужно дать понять РФ, что теракт на Каховской ГЭС будет означать абсолютно то же, что и применение оружия массового поражения

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Зеленский: Подрыв дамбы Каховской ГЭС будет означать масштабную катастрофу
Зеленский: Подрыв дамбы Каховской ГЭС будет означать масштабную катастрофу
Фото: president.gov.ua

России нужно дать понять, что теракт на Каховской гидроэлектростанции будет означать то же самое, что и применение оружия массового поражения. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении 20 октября, опубликованном его пресс-службой.

Зеленский напомнил, что оккупанты заминировали дамбу и агрегаты Каховской ГЭС, находящейся на временно оккупированной ими территории Украины. Он отмечал, что если российские террористы подорвут эту дамбу, то в зоне быстрого затопления окажутся более 80 населенных пунктов, включая Херсон. Также теракт может оставить Запорожскую атомную станцию без охлаждающей воды.

"Сейчас все в мире должны действовать мощно и быстро, чтобы не допустить еще и такого российского теракта. Подрыв дамбы будет означать масштабную катастрофу. Конечно, мы понимаем, что оккупантам безразлично, что будет с территорией Украины. Они этим терактом могут уничтожить, среди прочего, даже возможность поставки воды из Днепра в Крым. Северо-Крымский канал при разрушении дамбы Каховской ГЭС просто исчезнет. И если Россия готовит такой теракт, если она серьезно рассматривает и такой сценарий, то это означает, что террористы очень ясно осознают: им не удержать не только Херсон, но и весь юг нашей страны, в том числе и Крым", – сказал глава государства.

По его словам, сейчас все европейцы и лидеры мира, все международные организации "должны дать понять государству-террористу, что такой теракт на Каховской ГЭС будет означать абсолютно то же, что и применение оружия массового поражения".

"Последствия для России должны быть соответствующими. Мир должен превентивно реагировать. Это ключевое сейчас. Принцип превентивного реагирования на угрозы безопасности наконец-то должен стать одним из базовых для международной политики", – сказал президент.

Контекст:

Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крыма.

Херсон – единственный областной центр Украины, который захватчикам удалось временно оккупировать после начала широкомасштабного вторжения. Освобождение Херсона Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге.

В ОК "Юг" 29 августа сообщили, что на юге ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям, в том числе в Херсонской области. 12 октября глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич сообщил, что в Херсонской области деоккупированы 75 населенных пунктов.

19 октября Генштаб ВСУ сообщил, что российские оккупанты скрыто перебрасывают военную технику и личный состав в Херсонскую область.

19 октября секретарь СНБО Алексей Данилов отмечал, что РФ может уничтожить агрегаты на Каховской ГЭС, которые производят электроэнергию для Украины. Он отметил, что СНБО просчитывает варианты развития событий вокруг ГЭС и не исключает вероятности катастрофы со значительными жертвами из-за действий России.

20 октября аналитики американского Института исследования войны (ISW) допустили, что Россия может ударить по Каховской ГЭС, чтобы прикрыть и оправдать отступление оккупантов.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Херсон, минирование, Владимир Зеленский, война России против Украины, Каховское водохранилище
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Дали по пять лет. СНБО ввел санкции против Лорак, Повалий, Тодоренко, Егоровой и Марченко
Дали по пять лет. СНБО ввел санкции против Лорак, Повалий, Тодоренко, Егоровой и Марченко
"Оно, как кислота, разъедает сердце, мозг, желудок". 37-летняя Тина Кароль рассказала о своем одиночестве
"Оно, как кислота, разъедает сердце, мозг, желудок". 37-летняя Тина Кароль рассказала о своем одиночестве
"Много кто об этом знает". 33-летний Позитив впервые рассказал о своей новой девушке
"Много кто об этом знает". 33-летний Позитив впервые рассказал о своей новой девушке
"Не могла представить, что буду мечтать сесть в самолет и прилететь домой". Влада Седан рассказала, какие желания загадала на свое 27-летие
"Не могла представить, что буду мечтать сесть в самолет и прилететь домой". Влада Седан рассказала, какие желания загадала на свое 27-летие
"А что вы смогли себе позволить?" Каменских рассказала, что позволяет себе делать во время войны
"А что вы смогли себе позволить?" Каменских рассказала, что позволяет себе делать во время войны
"Кто-то мог подумать, что домохозяйка Кличко теперь еще и поет". Экс-супруга мэра Киева рассказала, почему ее карьера певицы не была успешной
"Кто-то мог подумать, что домохозяйка Кличко теперь еще и поет". Экс-супруга мэра Киева рассказала, почему ее карьера певицы не была успешной
Жена командира полка "Азов" Прокопенко посвятила новую иллюстрацию знакомству с мужем. Фото
Жена командира полка "Азов" Прокопенко посвятила новую иллюстрацию знакомству с мужем. Фото
Цибульская высказалась о скандале вокруг Веры Брежневой, сравнив ее с замалчивающей войну Ани Лорак
Цибульская высказалась о скандале вокруг Веры Брежневой, сравнив ее с замалчивающей войну Ани Лорак
"Спасибо, что была с нами". Коллеги вспоминают погибшую актрису Марину Поплавскую
"Спасибо, что была с нами". Коллеги вспоминают погибшую актрису Марину Поплавскую
Звезда сериала "Танька и Володька" Песик рассказала, что надо срочно сделать для экономии электроэнергии
Звезда сериала "Танька и Володька" Песик рассказала, что надо срочно сделать для экономии электроэнергии
Зеленская: Как война влияет на любовь? Мы разделены. Очень незначительное количество времени можем видеться
Зеленская: Как война влияет на любовь? Мы разделены. Очень незначительное количество времени можем видеться
  "В королевской семье настоящий кризис". Вышел официальный трейлер пятого сезона сериала "Корона". Видео
  "В королевской семье настоящий кризис". Вышел официальный трейлер пятого сезона сериала "Корона". Видео
Люк Скайуокер собрал для Украины деньги на 500 дронов
Люк Скайуокер собрал для Украины деньги на 500 дронов
"Эта ерунда продолжается достаточно долго". Кот Ларри отреагировал на отставку Трасс
"Эта ерунда продолжается достаточно долго". Кот Ларри отреагировал на отставку Трасс
"Может ли этот человек быть серьезным? Нет". Мама Верки Сердючки, актриса Белоконь показала прогулку за границей
"Может ли этот человек быть серьезным? Нет". Мама Верки Сердючки, актриса Белоконь показала прогулку за границей
Сергей Жадан получил польскую награду имени Серхио Виэйра де Молла
Сергей Жадан получил польскую награду имени Серхио Виэйра де Молла
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
35-летняя жена 47-летнего Арестовича показала, как выглядела до знакомства с ним (356474)
2
"То, что стесняются озвучить Дугин и Путин, доверили озвучить дурачку". Невзоров высказался о коллаборанте Стремоусове (259852)
3
Панин высказался о Путине и русских после очередного обстрела Киева (234756)
4
В сети обратили внимание на иллюстрации в кабинете Залужного, которые жена командира полка "Азов" Прокопенко посвятила своему мужу. Фото (136452)
5
"Оставляю имя Натальи Кличко в истории". Экс-супруга мэра Киева заявила, что после развода отказалась от его фамилии (117746)
6
Королевский дворецкий рассказал, как себя ведет Кейт Миддлтон за закрытыми дверями (84672)
7
Больше не Вера Брежнева. Экс-солистка "ВИА Гры" презентовала песню на украинском языке под новым сценическим псевдонимом. Видео (61943)
8
"Надеюсь, вернусь к нормальной жизни". 27-летняя Grosu перенесла операцию, которая длилась три с половиной часа (48558)
 
 
 
 