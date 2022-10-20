Зеленский: Нужно дать понять РФ, что теракт на Каховской ГЭС будет означать абсолютно то же, что и применение оружия массового поражения

Зеленский напомнил, что оккупанты заминировали дамбу и агрегаты Каховской ГЭС, находящейся на временно оккупированной ими территории Украины. Он отмечал, что если российские террористы подорвут эту дамбу, то в зоне быстрого затопления окажутся более 80 населенных пунктов, включая Херсон. Также теракт может оставить Запорожскую атомную станцию без охлаждающей воды.
"Сейчас все в мире должны действовать мощно и быстро, чтобы не допустить еще и такого российского теракта. Подрыв дамбы будет означать масштабную катастрофу. Конечно, мы понимаем, что оккупантам безразлично, что будет с территорией Украины. Они этим терактом могут уничтожить, среди прочего, даже возможность поставки воды из Днепра в Крым. Северо-Крымский канал при разрушении дамбы Каховской ГЭС просто исчезнет. И если Россия готовит такой теракт, если она серьезно рассматривает и такой сценарий, то это означает, что террористы очень ясно осознают: им не удержать не только Херсон, но и весь юг нашей страны, в том числе и Крым", – сказал глава государства.
По его словам, сейчас все европейцы и лидеры мира, все международные организации "должны дать понять государству-террористу, что такой теракт на Каховской ГЭС будет означать абсолютно то же, что и применение оружия массового поражения".
"Последствия для России должны быть соответствующими. Мир должен превентивно реагировать. Это ключевое сейчас. Принцип превентивного реагирования на угрозы безопасности наконец-то должен стать одним из базовых для международной политики", – сказал президент.
Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крыма.
Херсон – единственный областной центр Украины, который захватчикам удалось временно оккупировать после начала широкомасштабного вторжения. Освобождение Херсона Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге.
В ОК "Юг" 29 августа сообщили, что на юге ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям, в том числе в Херсонской области. 12 октября глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич сообщил, что в Херсонской области деоккупированы 75 населенных пунктов.
19 октября Генштаб ВСУ сообщил, что российские оккупанты скрыто перебрасывают военную технику и личный состав в Херсонскую область.
19 октября секретарь СНБО Алексей Данилов отмечал, что РФ может уничтожить агрегаты на Каховской ГЭС, которые производят электроэнергию для Украины. Он отметил, что СНБО просчитывает варианты развития событий вокруг ГЭС и не исключает вероятности катастрофы со значительными жертвами из-за действий России.
20 октября аналитики американского Института исследования войны (ISW) допустили, что Россия может ударить по Каховской ГЭС, чтобы прикрыть и оправдать отступление оккупантов.