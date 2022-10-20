Зеленский: Нужно дать понять РФ, что теракт на Каховской ГЭС будет означать абсолютно то же, что и применение оружия массового поражения

Зеленский напомнил, что оккупанты заминировали дамбу и агрегаты Каховской ГЭС, находящейся на временно оккупированной ими территории Украины. Он отмечал, что если российские террористы подорвут эту дамбу, то в зоне быстрого затопления окажутся более 80 населенных пунктов, включая Херсон. Также теракт может оставить Запорожскую атомную станцию без охлаждающей воды.

"Сейчас все в мире должны действовать мощно и быстро, чтобы не допустить еще и такого российского теракта. Подрыв дамбы будет означать масштабную катастрофу. Конечно, мы понимаем, что оккупантам безразлично, что будет с территорией Украины. Они этим терактом могут уничтожить, среди прочего, даже возможность поставки воды из Днепра в Крым. Северо-Крымский канал при разрушении дамбы Каховской ГЭС просто исчезнет. И если Россия готовит такой теракт, если она серьезно рассматривает и такой сценарий, то это означает, что террористы очень ясно осознают: им не удержать не только Херсон, но и весь юг нашей страны, в том числе и Крым", – сказал глава государства.

По его словам, сейчас все европейцы и лидеры мира, все международные организации "должны дать понять государству-террористу, что такой теракт на Каховской ГЭС будет означать абсолютно то же, что и применение оружия массового поражения".

"Последствия для России должны быть соответствующими. Мир должен превентивно реагировать. Это ключевое сейчас. Принцип превентивного реагирования на угрозы безопасности наконец-то должен стать одним из базовых для международной политики", – сказал президент.