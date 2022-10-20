Данилов оценил вероятность того, что Россия взорвет Каховскую ГЭС

По его словам, вопрос пресной воды на полуострове для оккупантов очень принципиален и они всегда ставят его на повестку как обязательный.

"В частности, в тех переговорах, которые они хотели проводить, такой пункт есть. Если прибегнут к таким вещам, то никакого водоснабжения в ближайшие годы туда быть не может. Другое дело, что они могут уничтожить существующие там агрегаты, которые производят электроэнергию для нашей страны. Это они способны сделать, и у нас есть информация об этих вещах", – сказал Данилов.

Он отметил, что СНБО просчитывает варианты развития событий вокруг ГЭС и не исключает вероятности катастрофы со значительными жертвами из-за действий России.

"Если они вообще сойдут с ума и будут делать то, что вы сейчас сказали, есть определенная опасность для некоторых населенных пунктов. Однако я хочу сказать, что мы вообще не отдаем себе отчета, как на это должен отреагировать мир, потому что это не просто уничтожение объектов инфраструктуры. Это будет катастрофа огромных масштабов с большим количеством человеческих жертв", – добавил секретарь СНБО.

О том, что оккупанты готовятся ударить по Каховской ГЭС, чтобы оправдать свое отступление, 19 октября написал в своем анализе американский Институт исследования войны (ISW).