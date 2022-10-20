Данилов оценил вероятность того, что Россия взорвет Каховскую ГЭС

По его словам, вопрос пресной воды на полуострове для оккупантов очень принципиален и они всегда ставят его на повестку как обязательный.
"В частности, в тех переговорах, которые они хотели проводить, такой пункт есть. Если прибегнут к таким вещам, то никакого водоснабжения в ближайшие годы туда быть не может. Другое дело, что они могут уничтожить существующие там агрегаты, которые производят электроэнергию для нашей страны. Это они способны сделать, и у нас есть информация об этих вещах", – сказал Данилов.
Он отметил, что СНБО просчитывает варианты развития событий вокруг ГЭС и не исключает вероятности катастрофы со значительными жертвами из-за действий России.
"Если они вообще сойдут с ума и будут делать то, что вы сейчас сказали, есть определенная опасность для некоторых населенных пунктов. Однако я хочу сказать, что мы вообще не отдаем себе отчета, как на это должен отреагировать мир, потому что это не просто уничтожение объектов инфраструктуры. Это будет катастрофа огромных масштабов с большим количеством человеческих жертв", – добавил секретарь СНБО.
О том, что оккупанты готовятся ударить по Каховской ГЭС, чтобы оправдать свое отступление, 19 октября написал в своем анализе американский Институт исследования войны (ISW).
Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова.
Херсон – единственный областной центр Украины, который захватчикам удалось временно оккупировать после начала широкомасштабного вторжения. Освобождение Херсона президент Владимир Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге.
В ОК "Юг" 29 августа сообщили, что на юге ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям, в том числе в Херсонской области. 12 октября Янушевич рассказал, что в Херсонской области деоккупированы 75 населенных пунктов.
19 октября Генштаб ВСУ сообщил, что российские оккупанты скрыто перебрасывают военную технику и личный состав в Херсонскую область.
Накануне командующий российскими войсками в войне против Украины Сергей Суровикин заявил о "непростой военно-тактической ситуации" в районе боевых действий на южной части фронта.
Незаконно назначенный оккупантами замглавы "администрации Херсонской области" Кирилл Стремоусов вечером 18 октября в Telegram разместил видеообращение с призывом к населению эвакуироваться в преддверии наступления ВСУ.
Глава Николаевской ОВА Виталий Ким предупредил о вероятных планах российских захватчиков обстрелять временно оккупированный Херсон, обвинив в этом ВСУ.