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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Днепре из-за интенсивной работы ГЭС поднялся уровень воды

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По словам Романа Ткачука, службы Киева контролируют ситуацию
По словам Романа Ткачука, службы Киева контролируют ситуацию
Фото: depositphotos.com

Директор департамента муниципальной безопасности Киевской городской государственной администрации (КГГА) Роман Ткачук заявил, что уровень воды в Днепре поднялся примерно на метр. Об этом 12 октября сообщила пресс-служба КГГА.

По его словам, повышение уровня воды в Днепре в пределах Киева не превышает аварийных значений и связано с особенностями работы Киевской и Каневской ГЭС, которые работают в интенсивном режиме для поддержания объединенной энергетической системы Украины.

Ткачук отметил, что службы Киева контролируют ситуацию и уровень воды должен стабилизироваться в течение недели.

Также в "Укргидроэнерго" заявили, по словам директора департамента, что ГЭС и ГАЭС работают в штатном режиме.

Контекст:

Ночью и утром 10 октября российские оккупанты обстреляли более 30 населенных пунктов в Украине. По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, российские войска нанесли по территории Украины 61 ракетный и 32 авиаудара. Подразделения противовоздушной обороны Украины за день уничтожили 73 воздушные цели, в том числе 46 крылатых ракет и 27 беспилотников.

В результате ракетной атаки, по данным ГСЧС, погибли 19 человек, 105 ранены. Были повреждены 11 важных инфраструктурных объектов в восьми регионах и Киеве. Часть областей была обесточена.

В "Укрэнерго" предупредили, что в ряде регионов не исключены веерные отключения электроэнергии. Позже в компании заявили, что вечером 11 октября в Киеве и центральных областях будут ограничения электроснабжения. Применять принудительные ограничения на потребление электричества пришлось в Харьковской, Полтавской и Сумской областях.

11 октября компания "ДТЭК Киевские региональные электросети" заявила, что из-за дефицита мощности в Киевской области начали отключать электроэнергию тем потребителям, для кого в это время отключение не запланировано.

Теги: Киев, Украина, КГГА, война, авария, Днепр, ГЭС, война России против Украины, безопасность, Укргидроэнерго
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