В Днепре из-за интенсивной работы ГЭС поднялся уровень воды

По его словам, повышение уровня воды в Днепре в пределах Киева не превышает аварийных значений и связано с особенностями работы Киевской и Каневской ГЭС, которые работают в интенсивном режиме для поддержания объединенной энергетической системы Украины.
Ткачук отметил, что службы Киева контролируют ситуацию и уровень воды должен стабилизироваться в течение недели.
Также в "Укргидроэнерго" заявили, по словам директора департамента, что ГЭС и ГАЭС работают в штатном режиме.
Ночью и утром 10 октября российские оккупанты обстреляли более 30 населенных пунктов в Украине. По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, российские войска нанесли по территории Украины 61 ракетный и 32 авиаудара. Подразделения противовоздушной обороны Украины за день уничтожили 73 воздушные цели, в том числе 46 крылатых ракет и 27 беспилотников.
В результате ракетной атаки, по данным ГСЧС, погибли 19 человек, 105 ранены. Были повреждены 11 важных инфраструктурных объектов в восьми регионах и Киеве. Часть областей была обесточена.
В "Укрэнерго" предупредили, что в ряде регионов не исключены веерные отключения электроэнергии. Позже в компании заявили, что вечером 11 октября в Киеве и центральных областях будут ограничения электроснабжения. Применять принудительные ограничения на потребление электричества пришлось в Харьковской, Полтавской и Сумской областях.
11 октября компания "ДТЭК Киевские региональные электросети" заявила, что из-за дефицита мощности в Киевской области начали отключать электроэнергию тем потребителям, для кого в это время отключение не запланировано.