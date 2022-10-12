В Днепре из-за интенсивной работы ГЭС поднялся уровень воды

По его словам, повышение уровня воды в Днепре в пределах Киева не превышает аварийных значений и связано с особенностями работы Киевской и Каневской ГЭС, которые работают в интенсивном режиме для поддержания объединенной энергетической системы Украины.

Ткачук отметил, что службы Киева контролируют ситуацию и уровень воды должен стабилизироваться в течение недели.

Также в "Укргидроэнерго" заявили, по словам директора департамента, что ГЭС и ГАЭС работают в штатном режиме.