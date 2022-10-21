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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ за сутки уничтожили 100 оккупантов, шесть российских танков и 14 беспилотников – Генштаб

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С начала полномасштабного вторжения РФ украинские военные уничтожили около 66 750 российских оккупантов
С начала полномасштабного вторжения РФ украинские военные уничтожили около 66 750 российских оккупантов
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

С начала полномасштабного вторжения РФ украинские военные уничтожили около 66 750 российских оккупантов. Об этом 21 октября в Facebook сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины.

За прошедшие сутки ВСУ ликвидировали около 100 российских захватчиков.

Другие потери армии РФ составили:

  • танки – 2573 (+6);
  • боевые бронированные машины – 5258 (+3);
  • артиллерийские системы – 1648 (+2);
  • РСЗО – 372;
  • средства ПВО – 189;
  • самолеты – 269;
  • вертолеты – 243;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1325 (+14);
  • крылатые ракеты – 329;
  • корабли/катера – 16;
  • автомобильная техника и автоцистерны – 4006 (+1);
  • специальная техника – 147.

В Генштабе отметили, что данные уточняются.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02o1N8PoNCSGYg9pEmwdnxDXyKKVcsXhjd5ijDcJ1R8imE8dnehntzZdfRrrJBbdyrl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

В конце августа – в начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.

Теги: Россия, Украина, Генштаб ВСУ, танки, беспилотники, ВСУ, война России против Украины, потери армии России, контрнаступление
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