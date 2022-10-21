На юге Украины ВСУ уничтожили два склада боеприпасов, две артсистемы, БМП и танк

Украинские военные на юге за день применили авиацию семь раз Фото: libkos / Defense of Ukraine / Twitter

"Противник придерживается тактики активной обороны и контрбатарейного противостояния вдоль линии фронта. Но в то же время враг наносит огневое поражение наших позиций, тыловых районов и общин вдоль линии фронта", – говорится в сводке.

В Бериславском районе Херсонской области враг трижды атаковал позиции ВСУ своей армейской и штурмовой авиацией, но "получил ответное огневое поражение нашими силами и ретировался".

Силы обороны Украины на юге в течение дня применили авиацию семь раз: били по враждебным позициям ПВО, скоплению техники, складам боеприпасов. Ракетно-артиллерийские подразделения выполнили почти 110 огневых задач.

По информации украинских военных, зафиксированные потери врага составили 28 оккупантов, две самоходные артсистемы типа "Мста-С", миномет, боевую машину пехоты и танк. Также повреждены две боевые машины пехоты, другая автомобильная техника. В районе Борозенского уничтожен российский контрольно-наблюдательный пункт. Взорваны два склада с боеприпасами. Остальные результаты доразведываются. В штормовом Черном море российские корабли маневрируют у побережья Крыма. Корабельная группировка состоит из семи единиц, среди которых четыре больших десантных корабля и один ракетоносец, который может нести на борту восемь крылатых ракет типа "Калибр". "Таким образом, угроза нанесения ракетных ударов остается актуальной как с моря, так и с воздуха, и с суши. Одновременно с вероятностью атак дронов", – отметили в командовании. https://www.facebook.com/okPivden/videos/1056942875001030/