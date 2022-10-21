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ВОЙНА В УКРАИНЕ

На юге Украины ВСУ уничтожили два склада боеприпасов, две артсистемы, БМП и танк

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Украинские военные на юге за день применили авиацию семь раз
Украинские военные на юге за день применили авиацию семь раз
Фото: libkos / Defense of Ukraine / Twitter

За сутки 20 октября на южном направлении ВСУ отразили три авианалета вражеской авиации, уничтожили 28 российских оккупантов, контрольно-наблюдательный пункт и два склада боеприпасов. Об этом сообщили в сводке по итогам дня в оперативном командовании "Юг".

"Противник придерживается тактики активной обороны и контрбатарейного противостояния вдоль линии фронта. Но в то же время враг наносит огневое поражение наших позиций, тыловых районов и общин вдоль линии фронта", – говорится в сводке.

В Бериславском районе Херсонской области враг трижды атаковал позиции ВСУ своей армейской и штурмовой авиацией, но "получил ответное огневое поражение нашими силами и ретировался".

Силы обороны Украины на юге в течение дня применили авиацию семь раз: били по враждебным позициям ПВО, скоплению техники, складам боеприпасов. Ракетно-артиллерийские подразделения выполнили почти 110 огневых задач.

По информации украинских военных, зафиксированные потери врага составили 28 оккупантов, две самоходные артсистемы типа "Мста-С", миномет, боевую машину пехоты и танк. Также повреждены две боевые машины пехоты, другая автомобильная техника. В районе Борозенского уничтожен российский контрольно-наблюдательный пункт. Взорваны два склада с боеприпасами. Остальные результаты доразведываются.

В штормовом Черном море российские корабли маневрируют у побережья Крыма. Корабельная группировка состоит из семи единиц, среди которых четыре больших десантных корабля и один ракетоносец, который может нести на борту восемь крылатых ракет типа "Калибр".

"Таким образом, угроза нанесения ракетных ударов остается актуальной как с моря, так и с воздуха, и с суши. Одновременно с вероятностью атак дронов", – отметили в командовании. 

https://www.facebook.com/okPivden/videos/1056942875001030/

Контекст:

Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова.

В ОК "Юг" 29 августа сообщили, что на юге ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям. Президент Владимир Зеленский рассказал 6 октября, что с начала октября ВСУ освободили в Херсонской области более 500 км² и десятки населенных пунктов. 

Теги: авиация, танки, Херсонская область, война России против Украины, потери армии России
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