Украинская авиация ударила по технике и опорным пунктам российских оккупантов – Генштаб ВСУ

В Генштабе ВСУ сообщили, что летчики поразили шесть целей Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces / Facebook

"Авиация сил обороны за текущие сутки нанесла шесть ударов. Подтверждено поражение двух районов сосредоточения вооружения и военной техники, двух опорных пунктов, а также двух позиций зенитных ракетных комплексов противника", – говорится в сообщении.

В Генштабе отметили, что подразделения противовоздушной обороны сбили 15 из запущенных россиянами по целям в Украине иранских дронов Shahed-136.

"[В то же время] воины ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, два района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники и два склада боеприпасов противника", – объяснили в ВСУ.

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