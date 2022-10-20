Украинская авиация ударила по технике и опорным пунктам российских оккупантов – Генштаб ВСУ

"Авиация сил обороны за текущие сутки нанесла шесть ударов. Подтверждено поражение двух районов сосредоточения вооружения и военной техники, двух опорных пунктов, а также двух позиций зенитных ракетных комплексов противника", – говорится в сообщении.
В Генштабе отметили, что подразделения противовоздушной обороны сбили 15 из запущенных россиянами по целям в Украине иранских дронов Shahed-136.
"[В то же время] воины ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, два района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники и два склада боеприпасов противника", – объяснили в ВСУ.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.
В конце августа – в начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.
По состоянию на 20 октября потери российских войск в Украине составили, по данным Генштаба ВСУ, 66 650 человек личного состава.