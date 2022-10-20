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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинская авиация ударила по технике и опорным пунктам российских оккупантов – Генштаб ВСУ

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В Генштабе ВСУ сообщили, что летчики поразили шесть целей
В Генштабе ВСУ сообщили, что летчики поразили шесть целей
Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces / Facebook

Воздушные силы Вооруженных сил Украины нанесли по российским оккупантам шесть ударов, проинформировал 20 октября в Fаcebook Генеральный штаб ВСУ.

"Авиация сил обороны за текущие сутки нанесла шесть ударов. Подтверждено поражение двух районов сосредоточения вооружения и военной техники, двух опорных пунктов, а также двух позиций зенитных ракетных комплексов противника", – говорится в сообщении.

В Генштабе отметили, что подразделения противовоздушной обороны сбили 15 из запущенных россиянами по целям в Украине иранских дронов Shahed-136.

"[В то же время] воины ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, два района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники и два склада боеприпасов противника", – объяснили в ВСУ.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0VhWKgs6tTS5nNqGa1k4GMi7hQAvKUB9FBJQRAUzX7Md7dDXcZxHNiavZCRqR2Qtbl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

В конце августа – в начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.

По состоянию на 20 октября потери российских войск в Украине составили, по данным Генштаба ВСУ, 66 650 человек личного состава.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: война, Генштаб ВСУ, авиация, вооружение, оборона, боеприпасы, артиллерия, вторжение, ВСУ, война России против Украины, потери армии России
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