Генштаб ВСУ: В РФ мобилизовали более 200 тыс. человек, прибывшие на приграничную с Украиной территорию – не обучены

Мероприятия по подготовке мобилизованных на полигонах РФ если и проводились, то в минимальном объеме, отметил Громов Фото: EPA

Об этом на брифинге, который транслировало в YouTube Военное телевидение Украины, сообщил замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

"Это то, что он [враг] смог сделать на данное время. Действительно, есть подразделения, которые продолжают находиться на территории РФ, есть подразделения, которые приближаются к районам на территории России и Беларуси, приближенным к нашей границе... Мы отслеживаем эту ситуацию", – сказал представитель Генштаба.

По словам Громова, "те подразделения, которые сейчас прибыли на приграничную [с Украиной] территорию страны-агрессора и Республики Беларусь, – они не обучены".

"Мероприятия подготовки на полигонах РФ если проводились, то в минимальном объеме. Мы понимаем, что дальше будут продолжаться в том числе и мероприятия слаживания этих подразделений или часть мобилизованных будет распределена для доукомплектования частей РФ, которые понесли потери", – отметил замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ.