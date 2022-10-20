Генштаб ВСУ: В РФ мобилизовали более 200 тыс. человек, прибывшие на приграничную с Украиной территорию – не обучены

Об этом на брифинге, который транслировало в YouTube Военное телевидение Украины, сообщил замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.
"Это то, что он [враг] смог сделать на данное время. Действительно, есть подразделения, которые продолжают находиться на территории РФ, есть подразделения, которые приближаются к районам на территории России и Беларуси, приближенным к нашей границе... Мы отслеживаем эту ситуацию", – сказал представитель Генштаба.
По словам Громова, "те подразделения, которые сейчас прибыли на приграничную [с Украиной] территорию страны-агрессора и Республики Беларусь, – они не обучены".
"Мероприятия подготовки на полигонах РФ если проводились, то в минимальном объеме. Мы понимаем, что дальше будут продолжаться в том числе и мероприятия слаживания этих подразделений или часть мобилизованных будет распределена для доукомплектования частей РФ, которые понесли потери", – отметил замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ.
21 сентября президент РФ Владимир Путин в видеообращении заявил, что подписал указ об объявлении частичной мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. Министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек. В то же время росСМИ писали, что под призыв может попасть 1,2 млн человек.
По данным Шойгу, на 4 октября российскую армию уже пополнили более 200 тыс. мобилизованных. В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины отметили, что Шойгу завысил цифру. В то же время, по данным Forbes, с 21 сентября по 4 октября около 700 тыс. человек бежали из РФ, спасаясь от мобилизации.
Путин 14 октября сообщил, что в РФ мобилизовано уже 222 тыс. человек, из которых 16 тыс. уже воюют в Украине. Он пообещал, что мобилизация завершится через две недели.
Мобилизованные россияне заявляют, что их отправляют на фронт через несколько дней после мобилизации без какой-либо подготовки. Первые мобилизованные оккупанты уже сдались в плен в Украине.