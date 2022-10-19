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В России запретили 1 млн граждан покидать страну из-за войны с Украиной – СМИ

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По данным Telegram-каналов, спустя несколько дней после объявления мобилизации в базу невыездных были добавлены около 400 тыс. человек
По данным Telegram-каналов, спустя несколько дней после объявления мобилизации в базу невыездных были добавлены около 400 тыс. человек
Фото: EPA

Из-за войны власти России запретили примерно 1 млн россиян покидать страну. Об этом сообщили Telegram-каналы Astra и Baza, ссылаясь на базу данных пограничной службы ФСБ РФ.

По данным Telegram-каналов, этой базой пользуются российские пограничники, когда проверяют выезжающих граждан. Baza пишет, что через несколько дней после объявления мобилизации в базу были добавлены около 400 тыс. человек.

"С течением времени база пополнялась, и на данный момент там около миллиона человек. Всем им запрещен выезд из страны. Как пояснил источник, далеко не все попавшие в эту базу люди будут мобилизованы. Однако любому из списка может прийти повестка из военкомата", – говорится в сообщении.

Контекст:

21 сентября президент РФ Владимир Путин в видеообращении заявил, что подписал указ об объявлении частичной мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. Министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек. В то же время росСМИ писали, что под призыв может попасть 1,2 млн человек.

По данным Шойгу, на 4 октября российскую армию уже пополнили более 200 тыс. мобилизованных. В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины отметили, что Шойгу завысил цифру. В то же время, по данным Forbes, с 21 сентября по 4 октября около 700 тыс. человек бежали из РФ, спасаясь от мобилизации.

Путин 14 октября сообщил, что в РФ мобилизовано уже 222 тыс. человек, из которых 16 тыс. уже воюют в Украине. Он пообещал, что мобилизация завершится через две недели.

Мобилизованные россияне заявляют, что их отправляют на фронт через несколько дней после мобилизации без какой-либо подготовки. Первые мобилизованные оккупанты уже сдались в плен в Украине.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, ФСБ, мобилизация, пограничники, война России против Украины
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