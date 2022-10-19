В России запретили 1 млн граждан покидать страну из-за войны с Украиной – СМИ

По данным Telegram-каналов, спустя несколько дней после объявления мобилизации в базу невыездных были добавлены около 400 тыс. человек Фото: EPA

По данным Telegram-каналов, этой базой пользуются российские пограничники, когда проверяют выезжающих граждан. Baza пишет, что через несколько дней после объявления мобилизации в базу были добавлены около 400 тыс. человек.

"С течением времени база пополнялась, и на данный момент там около миллиона человек. Всем им запрещен выезд из страны. Как пояснил источник, далеко не все попавшие в эту базу люди будут мобилизованы. Однако любому из списка может прийти повестка из военкомата", – говорится в сообщении.