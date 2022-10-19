Пионтковский: Представляете, что устроят эти "мобики", когда они вернутся с этой проигранной войны? Они уничтожат Россию

"Он [Путин] одним росчерком пера создал социальную базу из 25 млн революционеров. Но кончится все, скорее всего, раньше. Самая большая опасность для России – это когда... Ну, он уже 16 тыс. [отправил в Украину на передовую]... Когда чудом выжившие, недобитые "мобики" вернутся с этой проигранной войны, да еще, наверное, со своими автоматами, – это будет то же самое, как в 17-м году", – провел Пионтковский параллели с Первой мировой войной и революцией в России.

Политолог напомнил, что тогда российский царь Николай II послал воевать "10 млн крестьянских "мобиков" с винтовками.

"И они вернулись с этими винтовками в Петроград. И они там такого наворотили, что мы на постсоветском пространстве 105 лет это разбираем. Представляете, что устроят эти "мобики", когда они вернутся с этой проигранной войны? Он [Путин] уничтожает уже собственный режим. Он уничтожает Россию", – заявил публицист.

Он упомянул о массовой вербовке заключенных в армию РФ и добавил, что в Москве ежедневно происходят облавы на мобилизованных – "уже зачистили всех бомжей".

"С ними очень просто работать. Они их всех отводят на сборный пункт, вручают им повестку... Я не знаю: военные эксперты говорят, что эти люди не только не усилят российскую армию, а они снизят ее боеспособность. Вот если довозят этих людей: абсолютно немотивированных, уже взбешенных всем тем, что с ними случилось, – и ими пополняют поредевшие наполовину подразделения, которые сражаются на Донбассе, – это только добавит взрывной материал", – считает Пионтковский.

Публицист уточнил, что не ждет моментальной реакции – массовых протестов против мобилизации прямо сейчас.

"Я говорю не о сегодняшнем дне – я говорю о "мобиках" недобитых, которые оттуда вернутся. Это социальная бомба, которую он заложил... Это будет заключительная стадия гражданской войны в России", – подытожил Пионтковский.

Пионтковский: Сейчас первая стадия гражданской войны в России – элитная. Пригожины и кадыровы требуют расстрелять военное руководство. Полный текст интервью

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