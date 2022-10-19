Пионтковский: Представляете, что устроят эти "мобики", когда они вернутся с этой проигранной войны? Они уничтожат Россию

"Он [Путин] одним росчерком пера создал социальную базу из 25 млн революционеров. Но кончится все, скорее всего, раньше. Самая большая опасность для России – это когда... Ну, он уже 16 тыс. [отправил в Украину на передовую]... Когда чудом выжившие, недобитые "мобики" вернутся с этой проигранной войны, да еще, наверное, со своими автоматами, – это будет то же самое, как в 17-м году", – провел Пионтковский параллели с Первой мировой войной и революцией в России.
Политолог напомнил, что тогда российский царь Николай II послал воевать "10 млн крестьянских "мобиков" с винтовками.
"И они вернулись с этими винтовками в Петроград. И они там такого наворотили, что мы на постсоветском пространстве 105 лет это разбираем. Представляете, что устроят эти "мобики", когда они вернутся с этой проигранной войны? Он [Путин] уничтожает уже собственный режим. Он уничтожает Россию", – заявил публицист.
Он упомянул о массовой вербовке заключенных в армию РФ и добавил, что в Москве ежедневно происходят облавы на мобилизованных – "уже зачистили всех бомжей".
"С ними очень просто работать. Они их всех отводят на сборный пункт, вручают им повестку... Я не знаю: военные эксперты говорят, что эти люди не только не усилят российскую армию, а они снизят ее боеспособность. Вот если довозят этих людей: абсолютно немотивированных, уже взбешенных всем тем, что с ними случилось, – и ими пополняют поредевшие наполовину подразделения, которые сражаются на Донбассе, – это только добавит взрывной материал", – считает Пионтковский.
Публицист уточнил, что не ждет моментальной реакции – массовых протестов против мобилизации прямо сейчас.
"Я говорю не о сегодняшнем дне – я говорю о "мобиках" недобитых, которые оттуда вернутся. Это социальная бомба, которую он заложил... Это будет заключительная стадия гражданской войны в России", – подытожил Пионтковский.
Пионтковский: Сейчас первая стадия гражданской войны в России – элитная. Пригожины и кадыровы требуют расстрелять военное руководство. Полный текст интервью
21 сентября президент РФ Владимир Путин в видеообращении заявил, что подписал указ об объявлении частичной мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. Министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек. В то же время росСМИ писали, что под призыв может попасть 1,2 млн человек.
По данным Шойгу, на 4 октября российскую армию уже пополнили более 200 тыс. мобилизованных. В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины отметили, что Шойгу завысил цифру. В то же время, по данным Forbes, с 21 сентября по 4 октября около 700 тыс. человек бежали из РФ, спасаясь от мобилизации.
Путин 14 октября сообщил, что в РФ мобилизовано уже 222 тыс. человек, из которых 16 тыс. уже воюют в Украине. Он пообещал, что мобилизация завершится через две недели.
Мобилизованные россияне заявляют, что их отправляют на фронт через несколько дней после мобилизации без какой-либо подготовки. Первые мобилизованные оккупанты уже сдались в плен в Украине.