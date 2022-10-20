Белковский: Частичная могилизация стала самым непопулярным актом Путина за всю историю его правления. Губернаторы стремятся побыстрее положить этому кошмару конец

"Я не знаю, чем он [Путин] конкретно физически закончит... Пока он закончит поражением. Это уже видно. То есть если в конце февраля представление о путинском поражении скорее относились к серии virtual thinking, то сейчас все видят, что происходит на фронтах. И все видят, что происходит с частичной могилизацией, которая стала самым непопулярным актом Путина за всю историю его правления. И губернаторы стремятся ее побыстрее завершить, чтобы этому кошмару положить предел", – заявил Белковский.
Политолог добавил, что российская армия – это все та же советская армия, "только вид сбоку", при этом она лишена мобилизационного ресурса и офицерского состава советской армии.
"То есть сейчас эта частичная могилизация, которая проходит в России, – это ведь корм совершенно не в коня", – полагает он.
По мнению политолога, мобилизация показала, что "людей некуда отправлять: нет военной инфраструктуры, которая способна была бы поглотить всех этих людей". Поэтому армия РФ может мобилизованных "только перемолоть", убежден он.
"И, как правильно заметил один полковник в Саратове, что породило большой скандал даже в закрытом современном российском обществе: "Что вы придираетесь? Вас же на мясо отправляют. Какие военные специальности? Зачем они вам?" – сказал Белковский.
Белковский: Ботоксы Путина – проявления страха старости. Если к нему прислонить батарею – он потечет. Читайте полную версию интервью
21 сентября президент РФ Владимир Путин в видеообращении заявил, что подписал указ об объявлении частичной мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. Министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек. В то же время росСМИ писали, что под призыв может попасть 1,2 млн человек.
По данным Шойгу, на 4 октября российскую армию уже пополнили более 200 тыс. мобилизованных. В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины отметили, что Шойгу завысил цифру. В то же время, по данным Forbes, с 21 сентября по 4 октября около 700 тыс. человек бежали из РФ, спасаясь от мобилизации.
Путин 14 октября сообщил, что в РФ мобилизовано уже 222 тыс. человек, из которых 16 тыс. уже воюют в Украине. Он пообещал, что мобилизация завершится через две недели.
Мобилизованные россияне заявляют, что их отправляют на фронт через несколько дней после мобилизации без какой-либо подготовки. Первые мобилизованные оккупанты уже сдались в плен в Украине. По данным советника Офиса президента Алексея Арестовича, российские мобилизованные массово гибнут в Херсонской области.