Белковский: Частичная могилизация стала самым непопулярным актом Путина за всю историю его правления. Губернаторы стремятся побыстрее положить этому кошмару конец

"Я не знаю, чем он [Путин] конкретно физически закончит... Пока он закончит поражением. Это уже видно. То есть если в конце февраля представление о путинском поражении скорее относились к серии virtual thinking, то сейчас все видят, что происходит на фронтах. И все видят, что происходит с частичной могилизацией, которая стала самым непопулярным актом Путина за всю историю его правления. И губернаторы стремятся ее побыстрее завершить, чтобы этому кошмару положить предел", – заявил Белковский.

Политолог добавил, что российская армия – это все та же советская армия, "только вид сбоку", при этом она лишена мобилизационного ресурса и офицерского состава советской армии.

"То есть сейчас эта частичная могилизация, которая проходит в России, – это ведь корм совершенно не в коня", – полагает он.

По мнению политолога, мобилизация показала, что "людей некуда отправлять: нет военной инфраструктуры, которая способна была бы поглотить всех этих людей". Поэтому армия РФ может мобилизованных "только перемолоть", убежден он.

"И, как правильно заметил один полковник в Саратове, что породило большой скандал даже в закрытом современном российском обществе: "Что вы придираетесь? Вас же на мясо отправляют. Какие военные специальности? Зачем они вам?" – сказал Белковский.

Белковский: Ботоксы Путина – проявления страха старости. Если к нему прислонить батарею – он потечет. Читайте полную версию интервью

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