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Белковский: Путинская война – это костлявая рука смерти, пытающаяся придушить жизнь. Но партия прошлого, как всегда в истории, должна проиграть партии будущего

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В ситуации с войной в Украине "реализуются все исторические тенденции", считает Белковский
В ситуации с войной в Украине "реализуются все исторические тенденции", считает Белковский
Фото: ЕРА

В интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону российский политолог Станислав Белковский ответил на вопрос, как он расценивает ситуацию с войной России против Украины и ее перспективы.

"Очень оптимистично. Может быть, это звучит на грани кощунства с точки зрения жертв, которые несет сегодня Украина в первую очередь и весь мир – во вторую. Поскольку жертвы Украины, естественно, гораздо больше, чем потери всего мира на сегодняшний день", – сказал Белковский.

Политолог отметил, что он смотрит на ситуацию оптимистично, потому что "реализуются все исторические тенденции", которые он считает правильными.

"Партия прошлого, как и всегда в истории, должна проиграть партии будущего. При этом, естественно, прошлое костлявой рукой хватает будущее – мертвые хватают живых. И путинская война – это и есть костлявая рука смерти, пытающаяся придушить жизнь. Но это не получится никак", – заявил Белковский.

Он также отметил, что у президента России Владимира Путина "нет вооруженных сил", хотя российскую армию называли "второй в мире".

Белковский: Ботоксы Путина – проявления страха старости. Если к нему прислонить батарею – он потечет. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: Дмитрий Гордон / YouTube
Контекст:

24 февраля Путин объявил о вторжении в Украину под видом неких "демилитаризации" и "денацификации". Изначально, по данным Службы безопасности Украины, он рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

В апреле украинская армия вытеснила оккупантов из северных областей Украины, в конце августа – начале сентября началось контрнаступление Вооруженных сил Украины на других направлениях. Уже освобождены тысячи квадратных километров территории Украины. Сейчас основные бои продолжаются на востоке и юге.

Во время войны в Украине, по данным американских разведывательных служб, Россия потеряла около 6 тыс. единиц техники и расходует боеприпасы в таких объемах, что не успевает компенсировать их из-за западных санкций. Кроме того, по данным аналитиков, российские оккупанты не смогли наладить логистику в Украине, а у личного состава наблюдаются проблемы с дисциплиной и моральным духом.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Владимир Путин, Дмитрий Гордон, армия, Станислав Белковский, война, вторжение, война России против Украины, будущее, российские оккупанты
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