Белковский: Путинская война – это костлявая рука смерти, пытающаяся придушить жизнь. Но партия прошлого, как всегда в истории, должна проиграть партии будущего

В ситуации с войной в Украине "реализуются все исторические тенденции", считает Белковский Фото: ЕРА

"Очень оптимистично. Может быть, это звучит на грани кощунства с точки зрения жертв, которые несет сегодня Украина в первую очередь и весь мир – во вторую. Поскольку жертвы Украины, естественно, гораздо больше, чем потери всего мира на сегодняшний день", – сказал Белковский.

Политолог отметил, что он смотрит на ситуацию оптимистично, потому что "реализуются все исторические тенденции", которые он считает правильными.

"Партия прошлого, как и всегда в истории, должна проиграть партии будущего. При этом, естественно, прошлое костлявой рукой хватает будущее – мертвые хватают живых. И путинская война – это и есть костлявая рука смерти, пытающаяся придушить жизнь. Но это не получится никак", – заявил Белковский.

Он также отметил, что у президента России Владимира Путина "нет вооруженных сил", хотя российскую армию называли "второй в мире".

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