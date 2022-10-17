Белковский: Путинская война – это костлявая рука смерти, пытающаяся придушить жизнь. Но партия прошлого, как всегда в истории, должна проиграть партии будущего

"Очень оптимистично. Может быть, это звучит на грани кощунства с точки зрения жертв, которые несет сегодня Украина в первую очередь и весь мир – во вторую. Поскольку жертвы Украины, естественно, гораздо больше, чем потери всего мира на сегодняшний день", – сказал Белковский.
Политолог отметил, что он смотрит на ситуацию оптимистично, потому что "реализуются все исторические тенденции", которые он считает правильными.
"Партия прошлого, как и всегда в истории, должна проиграть партии будущего. При этом, естественно, прошлое костлявой рукой хватает будущее – мертвые хватают живых. И путинская война – это и есть костлявая рука смерти, пытающаяся придушить жизнь. Но это не получится никак", – заявил Белковский.
Он также отметил, что у президента России Владимира Путина "нет вооруженных сил", хотя российскую армию называли "второй в мире".
Белковский: Ботоксы Путина – проявления страха старости. Если к нему прислонить батарею – он потечет. Читайте полную версию интервью
24 февраля Путин объявил о вторжении в Украину под видом неких "демилитаризации" и "денацификации". Изначально, по данным Службы безопасности Украины, он рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.
В апреле украинская армия вытеснила оккупантов из северных областей Украины, в конце августа – начале сентября началось контрнаступление Вооруженных сил Украины на других направлениях. Уже освобождены тысячи квадратных километров территории Украины. Сейчас основные бои продолжаются на востоке и юге.
Во время войны в Украине, по данным американских разведывательных служб, Россия потеряла около 6 тыс. единиц техники и расходует боеприпасы в таких объемах, что не успевает компенсировать их из-за западных санкций. Кроме того, по данным аналитиков, российские оккупанты не смогли наладить логистику в Украине, а у личного состава наблюдаются проблемы с дисциплиной и моральным духом.