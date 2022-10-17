Белковский: США будут знать заранее о планах Кремля применить тактическое ядерное оружие и нанесут превентивный неядерный удар по критическим объектам в России

Белковский: Я очень надеюсь, что мы всего этого избежим. Тут надо умерить свою фантазию, чтобы не зайти в ней слишком далеко... Но ясно, что последствия для РФ будут очень серьезными Фото: Александр Хоменко / Gordonua.com

"На мой взгляд, США будут знать об этом заранее в силу своих разведывательных возможностей. Я в данном случае имею в виду не шпионов, которые или есть, или нет в Москве и Кремле, а спутники. И, так сказать, они наносят превентивный удар неядерными сверхточными ракетами по неким критическим объектам на территории России. Вот я вижу, что так", – сказал Белковский.

По его мнению, на сегодняшний день США уже готовы к такому шагу.

"Просто потому, что у Путина нет уже эффекта неожиданности. Уже все знают, что он может применить тактическое ядерное оружие. Как совершенно правильно говорят и [президент США] Джозеф Байден, и [бывший канцлер Германии] Ангела Меркель, все это может быть не блефом. И сам Путин говорил в одной из недавних своих речей, что "это не блеф", – сказал эксперт.

Он не исключил, что США могут нанести удар не по самой России, а по оккупированной ею территории Украины.

"Поскольку тогда Путин не имеет формальных возможностей утверждать, что ударили по России. Например, если утонет Черноморский флот – он же не находится на территории России, с точки зрения международного права? Не находится. Ну так Россия не должна предъявлять претензии, что ее территории атакованы", – считает Белковский.

Он не стал прогнозировать, какими могут быть действия России на такой шаг со стороны США, отметив, что все будеь зависеть от последствий превентивных ударов.

Белковский убежден, что сегодня московская элита напугана ядерными угрозами, многие выступают против "радикального сценария".

"Мы это видим хотя бы по той пиар-кампании, которая ведется в кремлевских медиа устами кремлевских людей: что Путина запугивают, что он попадает в американскую ловушку, что он не будет сильным, если нанесет ядерный удар, а [будет] слабым, потому что Америка его забодает потом все равно в силу огромного перевеса в ресурсах... Но, опять же, я очень надеюсь, что мы всего этого избежим. И тут надо умерить свою фантазию, чтобы не зайти в ней слишком далеко... Но ясно, что последствия для РФ будут очень серьезными", – сказал эксперт.

Белковский при этом подчеркнул, что, по его мнению, Путина "в его суицидальности" не очень смущают разговоры о возможных последствиях

"Он готов перейти определенные красные линии. Зато это смущает многих элитариев, которые хотя и подбирают себе места в бункерах, потому что они тоже серьезно относятся ко всему, но тоже не хотели бы там в решающий момент оказаться", – убежден эксперт.

Он также обратил внимание, что после распада Советского Союза Россия не проводила испытаний ядерного оружия, в связи с чем обратился к Путину.

"Ну хорошо, уже взрывай бомбу ядерную. Где она у тебя? Не было же испытаний ядерного оружия с 1990 года. Без испытаний, что ли, будут проводить? Может роза ветров развернуться не в ту сторону, как сказал Путин", – отметил эксперт.

Белковский: Ботоксы Путина – проявления страха старости. Если к нему прислонить батарею – он потечет. Полный текст интервью

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