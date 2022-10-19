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"Пригожин рвется в бой, Кадыров – в меньшей степени". Белковский назвал возможных преемников Путина

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Белковский: Кадыров в меньшей степени хочет быть преемником Путина. Он слишком умен, чтобы на такое претендовать
Белковский: Кадыров – в меньшей степени хочет быть преемником Путина. Он слишком умен, чтобы на такое претендовать
Фото: Александр Хоменко / Gordonua.com

Российский политолог Станислав Белковский самыми вероятными преемниками Владимира Путина на посту президента считает премьер-министра Михаила Мишустина, бывшего президента Дмитрия Медведева и бизнесмена Евгения Пригожина. Об этом он сказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

Белковский напомнил, что "чисто по процедуре" в случае внезапного отхода Путина от власти обязанности президента должен исполнять Мишустин (это предусмотрено ст. 92 конституции России). 

"Он, на мой взгляд, является одним из самых обалдевающих от происходящего людей. Потому что он вообще-то айтишник по специальности и прекрасно понимает, что никакого импортозамещения, никакого технологического суверенитета у России быть не может, что все это фейк заведомый", – сказал Белковский.

На втором месте в рейтинге эксперта – "легендарный Дмитрий Медведев", который сейчас занимает должность заместителя председателя Совета безопасности России.

Далее Белковский назвал Пригожина, которого из-за кейтерингового бизнеса называют "поваром Путина" и который связан с частной военной компаний "Вагнер" (она в том числе принимает участие в войне против Украины). 

"Это и Евгений Пригожин, который обнаруживает в последнее время все больше амбиций публичного политика, а не просто солдата удачи, генерала удачи. На днях Евгений Викторович обнародовал очередное заявление, где уже прямо вмешивается во внутреннюю политику: указывает, какие партии в России хорошие, а какие – плохие. Он же борется за пост губернатора Петербурга. Но не лично. Он пытается снять нынешнего губернатора [Александра] Беглова, который важен не сам по себе, а как представитель клана Ковальчуков. Потому что клан Ковальчуков – это очень влиятельная сила (речь идет об ученом-физике Михаиле Ковальчуке и его брате, председателе совета директоров банка "Россия" Юрии Ковальчуке, которые близки к Путину. "ГОРДОН"). И если Пригожин не боится бороться с Ковальчуками лоб в лоб, значит, он чувствует свою силу, в данный момент особенно... Пригожин, я думаю, тоже рвется в бой", – сказал политолог. 

Среди вероятных преемников Белковский также упомянул главу Чечни Рамзана Кадырова. 

"Ну, Рамзан Кадыров – в меньшей степени. Просто потому, что я не думаю, что он видит себя формально большим федеральным начальником. Все-таки его ниша – это контролировать Чечню и, главное, быть лидером исламской уммы России. Он туда стремится. Он поддерживает деликатные коммуникации с исламским миром, с суннитскими монархиями Персидского залива и так далее. Не думаю, что он хочет взвалить на себя бремя Российской Федерации в целом. Он слишком умен, чтобы на такое претендовать", – предположил эксперт. 

Белковский: Ботоксы Путина – проявления страха старости. Если к нему прислонить батарею – он потечет. Полный текст интервью

ВИДЕО
Видео: Дмитрий Гордон / YouTube
Контекст:

Путин занимает должность президента России с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах, когда был главой правительства.

В 2020 году в конституцию РФ внесли изменения, которые позволяют Путину снова баллотироваться на должность главы Кремля в 2024 году. Он неоднократно заявлял, что пока не решил, будет ли баллотироваться на новый срок.

Некоторые эксперты, например, исполнительный директор Украинского института будущего Вадим Денисенко, прогнозируют, что вследствие военных неудач в Украине Путин может лишиться власти.

Среди возможных преемников Путина аналитики также называют секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева и первого заместителя руководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Дмитрий Медведев, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Гордон, Рамзан Кадыров, Станислав Белковский, Евгений Пригожин, Михаил Мишустин, преемник
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