Белковский: Пакет, который Путин предлагает Западу через Эрдогана, – признание аннексии почти 20% территории Украины, возобновление сотрудничества в энергетике и обмен активами

"Пакет, который он предлагает Западу через Эрдогана, вполне понятен. Это фактическое признание – неформальное, конечно, – аннексии почти 20% украинской территории. Это возобновление сотрудничества в энергетике, что потребует снятия технологических санкций с "Газпрома". Это ключевой болезненный для Путина вопрос. И третье – это обмен активами: Запад разблокирует российские активы, особенно золотовалютные резервы, на сумму $320 млрд, а Россия разблокирует всю иностранную собственность на своей территории, которая формально не арестована, но де-факто – да. Потому что сейчас распоряжаться своими долями в российских предприятиях резиденты так называемых недружественных стран не могут", – сказал Белковский.
Политолог считает, что хотя на Западе есть "мощные силы", которые хотели бы мира с Путиным, этот план не будет принят.
"Запад уже понял, что ситуация развивается для Путина неблагоприятно. И Запад во многом перебоялся. Всякая нереализованная угроза страшнее реализованной. То есть даже эти ракетные удары – да, они совершились, но они не привели же при всех жертвах и нашем гигантском сострадании к этим жертвам к краху украинской государственности или к капитуляции? Нет, не привели. Кажется, Украина не стала ближе к поражению в результате этих ракетных ударов. Скорее она дополнительно мобилизуется в результате", – отметил эксперт.
Он убежден, что Путин очень хочет завершить войну против Украины до конца года, так как понимает, что запаса прочности воевать дольше у России нет.
По мнению Белковского, если Европа, "стиснув зубы и скрепя сердце", переживет зиму и "не сдастся на милость Путина", весной никаких козырей у него не будет.
"Я считаю, что вообще очень полезно то, что происходит в исторической перспективе, поскольку мир нуждается в новой философии потребления, – сказал Белковский. – Действительно, зачем тебе в доме температура +25 ˚С, если достаточно +20 ˚С? К этой философии мир так или иначе должен был прийти, и Путин своими действиями вольно или невольно подталкивает мир к осмыслению всей этой проблематики".
Белковский: Ботоксы Путина – проявления страха старости. Если к нему прислонить батарею – он потечет. Полный текст интервью
Турция активно предлагает услуги посредника в переговорах между Украиной и Россией и оказывает дипломатическую поддержку. Эрдоган предлагал организовать встречу Путина и президента Украины Владимира Зеленского еще в ноябре 2021 года, до полномасштабного вторжения российских войск в Украину.
В сентябре 2022 года Эрдоган заявил, что Турция прилагает усилия, чтобы война завершилась путем защиты территориальной целостности и независимости Украины. В октябре он сказал, что Турция пытается помочь прекращению кровопролития в Украине, поскольку "даже самый худший мир лучше войны".
Турция способствовала крупнейшему обмену пленными между Украиной и Россией 21 сентября (тогда было освобождено 205 украинцев и 10 иностранцев) и является одним из подписантов соглашения о безопасном вывозе из украинских портов зерна. При этом турецкие власти, по данным журналистских расследований, могут быть причастны к контрабандным схемам хищения Россией украинского зерна.
7 октября спикер президента Турции Ибрагим Калын рассказал, что Россия хочет заключить соглашение с Западом. По его словам, соглашение якобы будет носить глобальный характер и будет направлено на урегулирование вопросов между Россией и Западом, но "оно частично касается и Украины, несомненно". По данным турецкой газеты Milliyet, для подписания соглашения Турция хочет "посадить за один стол" Россию, США, Францию, Германию и Великобританию.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в целом Турция "ведет сложную игру по балансированию". "Здесь помогает нам, там демонстрирует, что готова помогать России. У нас есть вопросы", – отметил он.
Зеленский неоднократно заявлял, что Украина хочет достигнуть договоренности с Россией, но с нынешним президентом РФ это невозможно.