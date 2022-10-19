ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Белковский: Пакет, который Путин предлагает Западу через Эрдогана, – признание аннексии почти 20% территории Украины, возобновление сотрудничества в энергетике и обмен активами

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Белковский: Запад уже понял, что ситуация развивается для Путина неблагоприятно. И Запад во многом перебоялся
Белковский: Запад уже понял, что ситуация развивается для Путина неблагоприятно. И Запад во многом перебоялся
Фото: Александр Хоменко / Gordonua.com

Российский политолог Станислав Белковский заявил в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, что президент РФ Владимир Путин через президента Турции Реджепа Эрдогана пытается предложить Западу мирный план, который предполагает признание Украиной аннексии части ее территории.

"Пакет, который он предлагает Западу через Эрдогана, вполне понятен. Это фактическое признание – неформальное, конечно, – аннексии почти 20% украинской территории. Это возобновление сотрудничества в энергетике, что потребует снятия технологических санкций с "Газпрома". Это ключевой болезненный для Путина вопрос. И третье – это обмен активами: Запад разблокирует российские активы, особенно золотовалютные резервы, на сумму $320 млрд, а Россия разблокирует всю иностранную собственность на своей территории, которая формально не арестована, но де-факто – да. Потому что сейчас распоряжаться своими долями в российских предприятиях резиденты так называемых недружественных стран не могут", – сказал Белковский. 

Политолог считает, что хотя на Западе есть "мощные силы", которые хотели бы мира с Путиным, этот план не будет принят. 

"Запад уже понял, что ситуация развивается для Путина неблагоприятно. И Запад во многом перебоялся. Всякая нереализованная угроза страшнее реализованной. То есть даже эти ракетные удары – да, они совершились, но они не привели же при всех жертвах и нашем гигантском сострадании к этим жертвам к краху украинской государственности или к капитуляции? Нет, не привели. Кажется, Украина не стала ближе к поражению в результате этих ракетных ударов. Скорее она дополнительно мобилизуется в результате", – отметил эксперт.

Он убежден, что Путин очень хочет завершить войну против Украины до конца года, так как понимает, что запаса прочности воевать дольше у России нет.

По мнению Белковского, если Европа, "стиснув зубы и скрепя сердце", переживет зиму и "не сдастся на милость Путина", весной никаких козырей у него не будет. 

"Я считаю, что вообще очень полезно то, что происходит в исторической перспективе, поскольку мир нуждается в новой философии потребления, – сказал Белковский. – Действительно, зачем тебе в доме температура +25 ˚С, если достаточно +20 ˚С? К этой философии мир так или иначе должен был прийти, и Путин своими действиями вольно или невольно подталкивает мир к осмыслению всей этой проблематики". 

Белковский: Ботоксы Путина – проявления страха старости. Если к нему прислонить батарею – он потечет. Полный текст интервью

ВИДЕО
Видео: Дмитрий Гордон / YouTube
Контекст:

Турция активно предлагает услуги посредника в переговорах между Украиной и Россией и оказывает дипломатическую поддержку. Эрдоган предлагал организовать встречу Путина и президента Украины Владимира Зеленского еще в ноябре 2021 года, до полномасштабного вторжения российских войск в Украину.

В сентябре 2022 года Эрдоган заявил, что Турция прилагает усилия, чтобы война завершилась путем защиты территориальной целостности и независимости Украины. В октябре он сказал, что Турция пытается помочь прекращению кровопролития в Украине, поскольку "даже самый худший мир лучше войны".

Турция способствовала крупнейшему обмену пленными между Украиной и Россией 21 сентября (тогда было освобождено 205 украинцев и 10 иностранцев) и является одним из подписантов соглашения о безопасном вывозе из украинских портов зерна. При этом турецкие власти, по данным журналистских расследований, могут быть причастны к контрабандным схемам хищения Россией украинского зерна.

7 октября спикер президента Турции Ибрагим Калын рассказал, что Россия хочет заключить соглашение с Западом. По его словам, соглашение якобы будет носить глобальный характер и будет направлено на урегулирование вопросов между Россией и Западом, но "оно частично касается и Украины, несомненно". По данным турецкой газеты Milliyet, для подписания соглашения Турция хочет "посадить за один стол" Россию, США, Францию, Германию и Великобританию.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в целом Турция "ведет сложную игру по балансированию". "Здесь помогает нам, там демонстрирует, что готова помогать России. У нас есть вопросы", – отметил он.

Зеленский неоднократно заявлял, что Украина хочет достигнуть договоренности с Россией, но с нынешним президентом РФ это невозможно

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Газпром, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Гордон, Украина, Реджеп Эрдоган, Станислав Белковский, переговоры, аннексия, война России против Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Помолодела", "Таешь на глазах". В сети обсуждают новый снимок 31-летней alyona alyona, которая похудела на 20 кг. Фото до и после
"Помолодела", "Таешь на глазах". В сети обсуждают новый снимок 31-летней alyona alyona, которая похудела на 20 кг. Фото до и после
35-летняя жена 47-летнего Арестовича показала, как выглядела до знакомства с ним
35-летняя жена 47-летнего Арестовича показала, как выглядела до знакомства с ним
Исполнитель роли Джеймса Бонда Крейг получил почетную награду от британской принцессы Анны. Фото
Исполнитель роли Джеймса Бонда Крейг получил почетную награду от британской принцессы Анны. Фото
В узких брюках с рюкзаком за спиной. 36-летняя премьер-министр Финляндии рассказала, почему ходит на работу пешком
В узких брюках с рюкзаком за спиной. 36-летняя премьер-министр Финляндии рассказала, почему ходит на работу пешком
Кипр определился со своим представителем на "Евровидении 2023"
Кипр определился со своим представителем на "Евровидении 2023"
"Оставляю имя Натальи Кличко в истории". Экс-супруга мэра Киева заявила, что после развода отказалась от его фамилии
"Оставляю имя Натальи Кличко в истории". Экс-супруга мэра Киева заявила, что после развода отказалась от его фамилии
Приходько в костюме свободного кроя показала прогулку с младшим сыном
Приходько в костюме свободного кроя показала прогулку с младшим сыном
"Каждая ваша гривна пойдет на нашу победу". Дикусар после призыва о помощи рассказал о результатах благотворительного сбора
"Каждая ваша гривна пойдет на нашу победу". Дикусар после призыва о помощи рассказал о результатах благотворительного сбора
"Звучит круто". The Rasmus записала совместный трек с Kalush Orchestra на украинском языке. Аудио
"Звучит круто". The Rasmus записала совместный трек с Kalush Orchestra на украинском языке. Аудио
"Я чувствовала, что мой отец пытался убить меня. Он должен гореть в аду". Бритни Спирс опубликовала скандальное заявление
"Я чувствовала, что мой отец пытался убить меня. Он должен гореть в аду". Бритни Спирс опубликовала скандальное заявление
"Это страшно. Ну как так?!" Сопонару прокомментировала слухи о болезни Винника и его отъезд за границу
"Это страшно. Ну как так?!" Сопонару прокомментировала слухи о болезни Винника и его отъезд за границу
Чарльз III встретился в Шотландии с украинскими беженцами. Фото
Чарльз III встретился в Шотландии с украинскими беженцами. Фото
  "Я хотел быть похожим на петушка из Бородянки". Швец рассказал, как перевозил свою фарфоровую коллекцию во время обстрелов Киева
  "Я хотел быть похожим на петушка из Бородянки". Швец рассказал, как перевозил свою фарфоровую коллекцию во время обстрелов Киева G
Дмитрий ГОРДОН
Британский музыкант Род Стюарт приютил семью украинских беженцев
Британский музыкант Род Стюарт приютил семью украинских беженцев
Панин высказался о Путине и русских после очередного обстрела Киева
Панин высказался о Путине и русских после очередного обстрела Киева
  Умер солист итальянской группы Ricchi e Poveri Франко Гатти
  Умер солист итальянской группы Ricchi e Poveri Франко Гатти
 
 
 
 
Больше материалов
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Это приговор. Нам всем". Пропагандистка Симоньян пожаловалась, что в РФ отказываются публиковать ее книгу с буквой Z на обложке (357613)
2
Панин высказался о Путине и русских после очередного обстрела Киева (149943)
3
"Вот же ж горячий мужчина". 47-летний Арестович сделал селфи в ванной в ответ на обвинения в самолюбовании (96382)
4
"Прекрасная украиночка". 38-летняя жена 62-летнего Тигипко похвасталась новой фотосессией на улицах Киева (59370)
5
"Нельзя умалишенных принимать всерьез". Актер из РФ Смольянинов отреагировал на обвинения в "дискредитации" российской армии (45085)
6
"Поверьте, мне остается немного". Арестович заявил, что ежемесячно получает от своего YouTube-канала $30 тыс. прибыли (44275)
7
"Сейчас сделала перерыв, потому что нужна стабильность". Третья жена Арестовича рассказала о своих увлечениях (41709)
8
"Вот это туса", "Столько друзей!" Министр иностранных дел Украины Кулеба показал, с кем провел выходные (41647)
 
 
 
 