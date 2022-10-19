Белковский: Пакет, который Путин предлагает Западу через Эрдогана, – признание аннексии почти 20% территории Украины, возобновление сотрудничества в энергетике и обмен активами

Белковский: Запад уже понял, что ситуация развивается для Путина неблагоприятно. И Запад во многом перебоялся Фото: Александр Хоменко / Gordonua.com

"Пакет, который он предлагает Западу через Эрдогана, вполне понятен. Это фактическое признание – неформальное, конечно, – аннексии почти 20% украинской территории. Это возобновление сотрудничества в энергетике, что потребует снятия технологических санкций с "Газпрома". Это ключевой болезненный для Путина вопрос. И третье – это обмен активами: Запад разблокирует российские активы, особенно золотовалютные резервы, на сумму $320 млрд, а Россия разблокирует всю иностранную собственность на своей территории, которая формально не арестована, но де-факто – да. Потому что сейчас распоряжаться своими долями в российских предприятиях резиденты так называемых недружественных стран не могут", – сказал Белковский.

Политолог считает, что хотя на Западе есть "мощные силы", которые хотели бы мира с Путиным, этот план не будет принят.

"Запад уже понял, что ситуация развивается для Путина неблагоприятно. И Запад во многом перебоялся. Всякая нереализованная угроза страшнее реализованной. То есть даже эти ракетные удары – да, они совершились, но они не привели же при всех жертвах и нашем гигантском сострадании к этим жертвам к краху украинской государственности или к капитуляции? Нет, не привели. Кажется, Украина не стала ближе к поражению в результате этих ракетных ударов. Скорее она дополнительно мобилизуется в результате", – отметил эксперт.

Он убежден, что Путин очень хочет завершить войну против Украины до конца года, так как понимает, что запаса прочности воевать дольше у России нет.

По мнению Белковского, если Европа, "стиснув зубы и скрепя сердце", переживет зиму и "не сдастся на милость Путина", весной никаких козырей у него не будет.

"Я считаю, что вообще очень полезно то, что происходит в исторической перспективе, поскольку мир нуждается в новой философии потребления, – сказал Белковский. – Действительно, зачем тебе в доме температура +25 ˚С, если достаточно +20 ˚С? К этой философии мир так или иначе должен был прийти, и Путин своими действиями вольно или невольно подталкивает мир к осмыслению всей этой проблематики".

Белковский: Ботоксы Путина – проявления страха старости. Если к нему прислонить батарею – он потечет. Полный текст интервью

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Видео: Дмитрий Гордон / YouTube