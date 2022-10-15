Белковский: Эрдоган суетится над мирным договором для Украины, потому что проигрывает ближайшие выборы. Ему нужны великие дела, а мир в Европе – это величайшее достижение

"Там суетится огромное количество фигур во главе с Эрдоганом, чтобы какой-то мирный договор в этом году возник. Эрдогану это нужно потому, что по состоянию на сейчас он проигрывает свои ближайшие президентские выборы. Выборы, правда, в июне следующего года. И до этого времени ишак, Насреддин или падишах могут аннулироваться, как говорит [связанный с российской частной военной компанией "Вагнер" бизнесмен Евгений] Пригожин, использую его терминологию. Но пока ему нужны великие дела, достижения. И мир в Европе – это величайшее для Эрдогана достижение", – сказал Белковский.
По его мнению, президент Турции будет делать все, чтобы добиться этой цели.
"И уже сформировал команду миротворцев, в которую, правда, Украина, кажется, не входит. Поэтому непонятно, как без Украины будет это все решаться, когда основные удары войны она приняла на себя, спасла эту ситуацию практически единолично еще в самом начале, когда никаких больших западных вооружений-то не было", – отметил эксперт.
Турция активно предлагает услуги посредника в переговорах между Украиной и Россией и оказывает дипломатическую поддержку. Эрдоган предлагал организовать встречу президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского еще в ноябре 2021 года, до полномасштабного вторжения российский войск в Украину.
В сентябре 2022 года Эрдоган заявил, что Турция прилагает усилия, чтобы развязанная РФ война против Украины завершилась путем защиты территориальной целостности и независимости Украины. В октябре он сказал, что Турция пытается помочь прекращению кровопролития в Украине, поскольку "даже самый худший мир лучше войны".
Турция способствовала крупнейшему обмену пленными между Украиной и Россией 21 сентября (тогда было освобождено 205 украинцев и 10 иностранцев) и является одним из подписантов "зернового соглашения" о безопасном вывозе из украинских портов зерна. При этом турецкие власти, по данным журналистских расследований, могут быть причастны к контрабандным схемам хищения Россией украинского зерна.
7 октября спикер президента Турции Ибрагим Калын рассказал, что Россия хочет заключить соглашение с Западом. По его словам, соглашение якобы будет носить глобальный характер и будет направлено на урегулирование вопросов между Россией и Западом, но "оно частично касается и Украины, несомненно". По данным турецкой газеты Milliyet, для подписания соглашения Турция хочет "посадить за один стол" Россию, США, Францию, Германию и Великобританию.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в целом Турция "ведет сложную игру по балансированию". "Здесь помогает нам, там демонстрирует, что готова помогать России. У нас есть вопросы", – отметил он.
Белковский: Ботоксы Путина – проявления страха старости. Если к нему прислонить батарею – он потечет. Полный текст интервью
18 июня 2023 года в Турции должны состояться президентские выборы. По данным исследования социологической компании Yöneylem, которое было проведено в конце сентября, 55,8% респондентов ответили, что никогда не отдадут свой голос за Эрдогана, 32,4% сказали, что будут голосовать за него, 11,1% не определились, 0,7% не придут на выборы. По данным еще одной социологической компании, Metropoll, в сентябре деятельность Эрдогана одобряло 46,6% турков, не одобряло – 48,5%.
Deutsche Welle в статье, посвященной ситуации в Турции, описала, как шесть турецких оппозиционных партий объединили свои усилия, чтобы определить единого кандидата на выборах и попытаться свергнуть Эрдогана. Среди потенциальных кандидатов – лидер Республиканской народной партии, депутат парламента Кемаль Кылычдароглу, мэр Стамбула Экрем Имамоглу и мэр Анкары Мансур Яваш.
Эрдоган в 2003–2014 годах был премьер-министром Турции, с 2014 года занимает должность президента.