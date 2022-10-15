Белковский: Эрдоган суетится над мирным договором для Украины, потому что проигрывает ближайшие выборы. Ему нужны великие дела, а мир в Европе – это величайшее достижение

"Там суетится огромное количество фигур во главе с Эрдоганом, чтобы какой-то мирный договор в этом году возник. Эрдогану это нужно потому, что по состоянию на сейчас он проигрывает свои ближайшие президентские выборы. Выборы, правда, в июне следующего года. И до этого времени ишак, Насреддин или падишах могут аннулироваться, как говорит [связанный с российской частной военной компанией "Вагнер" бизнесмен Евгений] Пригожин, использую его терминологию. Но пока ему нужны великие дела, достижения. И мир в Европе – это величайшее для Эрдогана достижение", – сказал Белковский.

По его мнению, президент Турции будет делать все, чтобы добиться этой цели.

"И уже сформировал команду миротворцев, в которую, правда, Украина, кажется, не входит. Поэтому непонятно, как без Украины будет это все решаться, когда основные удары войны она приняла на себя, спасла эту ситуацию практически единолично еще в самом начале, когда никаких больших западных вооружений-то не было", – отметил эксперт.

Турция активно предлагает услуги посредника в переговорах между Украиной и Россией и оказывает дипломатическую поддержку. Эрдоган предлагал организовать встречу президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского еще в ноябре 2021 года, до полномасштабного вторжения российский войск в Украину.

В сентябре 2022 года Эрдоган заявил, что Турция прилагает усилия, чтобы развязанная РФ война против Украины завершилась путем защиты территориальной целостности и независимости Украины. В октябре он сказал, что Турция пытается помочь прекращению кровопролития в Украине, поскольку "даже самый худший мир лучше войны".

Турция способствовала крупнейшему обмену пленными между Украиной и Россией 21 сентября (тогда было освобождено 205 украинцев и 10 иностранцев) и является одним из подписантов "зернового соглашения" о безопасном вывозе из украинских портов зерна. При этом турецкие власти, по данным журналистских расследований, могут быть причастны к контрабандным схемам хищения Россией украинского зерна.

7 октября спикер президента Турции Ибрагим Калын рассказал, что Россия хочет заключить соглашение с Западом. По его словам, соглашение якобы будет носить глобальный характер и будет направлено на урегулирование вопросов между Россией и Западом, но "оно частично касается и Украины, несомненно". По данным турецкой газеты Milliyet, для подписания соглашения Турция хочет "посадить за один стол" Россию, США, Францию, Германию и Великобританию.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в целом Турция "ведет сложную игру по балансированию". "Здесь помогает нам, там демонстрирует, что готова помогать России. У нас есть вопросы", – отметил он.

Белковский: Ботоксы Путина – проявления страха старости. Если к нему прислонить батарею – он потечет. Полный текст интервью

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Видео: Дмитрий Гордон / YouTube