Почти половина дронов-камикадзе, атаковавших Киевскую область за последнюю неделю, были выпущенные из Беларуси – Генштаб

Из примененных россиянами на последней неделе БПЛА, 65, вероятно, были нацелены на объекты в Киеве и Киевской области, отметил Громов Фото: Віталій Кличко / Facebook

Об этом 20 октября на брифинге, который транслировало в YouTube Военное телевидение Украины, сообщил замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

"Анализ характера применения противником дронов-камикадзе типа Shahed 136 за прошлый период… показывает резкое увеличение его интенсивности. С 10 октября противник применил 176 беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Украины, что по сравнению с предыдущей декадой больше в 2,5 раза", – сказал представитель Генштаба.

По словам Громова, из примененных россиянами на последней неделе БПЛА, 65, вероятно, были нацелены на объекты в Киеве и Киевской области.

"Почти половина из них – 27 единиц – были выпущены с территории Республики Беларусь", – добавил замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ.

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