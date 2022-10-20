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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Почти половина дронов-камикадзе, атаковавших Киевскую область за последнюю неделю, были выпущенные из Беларуси – Генштаб

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Из примененных россиянами на последней неделе БПЛА, 65, вероятно, были нацелены на объекты в Киеве и Киевской области, отметил Громов
Из примененных россиянами на последней неделе БПЛА, 65, вероятно, были нацелены на объекты в Киеве и Киевской области, отметил Громов
Фото: Віталій Кличко / Facebook

Российские оккупанты с 10 октября увеличили интенсивность применения в Украине дронов-камикадзе.

Об этом 20 октября на брифинге, который транслировало в YouTube Военное телевидение Украины, сообщил замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.  

"Анализ характера применения противником дронов-камикадзе типа Shahed 136 за прошлый период… показывает резкое увеличение его интенсивности. С 10 октября противник применил 176 беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Украины, что по сравнению с предыдущей декадой больше в 2,5 раза", – сказал представитель Генштаба.

По словам Громова, из примененных россиянами на последней неделе БПЛА, 65, вероятно, были нацелены на объекты в Киеве и Киевской области.

"Почти половина из них – 27 единиц – были выпущены с территории Республики Беларусь", – добавил замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Последние недели РФ массированно обстреливает Украину. По данным ГСЧС, за период с 7-го по 18 октября РФ нанесла около 190 массированных ударов ракетами, дронами-камикадзе и артиллерией по 16 областям Украины и по Киеву.

В результате обстрелов оккупантов в Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, сообщили в Минэнерго 19 октября.

За месяц украинские военные сбили 233 беспилотника Shahed-136 иранского производства, которые РФ использует в войне против Украины, рассказал 19 октября президент Владимир Зеленский.

Теги: Россия, Украина, Беларусь, Генштаб ВСУ, беспилотники, обстрелы, война России против Украины, брифинг, российские оккупанты, Алексей Громов, дрон-камикадзе
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